Рено де Жувинель о “плане Даллеса”
23:32. 20 ноября 2018 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На тему пресловутого плана Даллеса, "который не существует, но выполняется".
В Вики до сих пор написано, что "План Даллеса" придумали в России в 90х".
С согласно теории заговора, план действий США против СССР, составленный во время холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР. Авторство плана приписывается Аллену Даллесу, главе ЦРУ в 1953—1961 годах. Целью этого плана якобы являлось уничтожение СССР методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения страны. В виде, цитируемом сторонниками его подлинности, «План Даллеса» нигде не был опубликован, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен. Текст, приписываемый Даллесу, впервые появился в российской печати в начале 1990-х годов и представляет собой подборку фрагментов романа А. С. Иванова «Вечный зов» в редакции 1981 года. В ноябре 2016 года текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» включён в Федеральный список экстремистских материалов. Под названием «План Даллеса» в России фигурирует также подборка выдержек из меморандума 20/1 Совета национальной безопасности США «Задачи в отношении России» от 18 августа 1948 года. Этот меморандум, будучи реальным американским документом, не имеет никакого отношения к Аллену Даллесу, и он не преследовал целей морального разложения советского общества.
Фрагмент из книги французского журналиста Рено де Жувинеля "Армия наемников" 1952 года (автор в то время симпатизировал СССР и поддерживал французскую коммунистическую партию).
22 января 1946 г. Белый дом опубликовал распоряжение президента Трумэна о создании Национального бюро информации. В этом бюро, реорганизованном в феврале 1947 г. под руководством Маршалла, бывшего в то время государственным секретарем, работает 870 одних только штатных чиновников. Руководителем организации, которая является одним из филиалов американской разведки, был тогда назначен полковник Уильям Эдди. Следует отметить, что бюро входит в систему государственного департамента, и это автоматически превращает всех сотрудников американской дипломатической службы в агентов контрразведки.
В марте 1948 г. американский сенатор Бриджес изложил сенату свой пресловутый план «операции X», предусматривавший организацию диверсионной, шпионской и террористической деятельности в странах народной демократии. Американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» в статье, опубликованной некоторое время спустя и озаглавленной «Тайная тактика в холодной войне», довольно откровенно писал об этой тактике, если ее можно так назвать.
«Методы «решительных действий», в том числе, если понадобится, и убийства… финансирование подпольных организаций в государствах-сателлитах России… создание повстанческих банд «под американским руководством»… убийства видных коммунистов будут всячески поощряться… Американские агенты, сбрасываемые на парашютах, будут координировать антикоммунистическую деятельность…».
Примерно в то же время корреспондент агентства Юнайтед Пресс сообщал из Вашингтона, что правительственные круги и круги конгресса заняты рассмотрением плана «финансирования антикоммунистических движений в Восточной Европе». Этот план финансирования был, очевидно, применен и в отношении титовской клики. 6 мая 1948 г. брат шпиона и один из главных вдохновителей американской внешней политики Джон Фостер Даллес (он является представителем виднейших американских деловых кругов) выступил с публичной речью. В этой речи он изложил широкий план подбора, вербовки, финансирования и вооружения шпионов, террористов и контрреволюционных заговорщиков в странах народной демократии. Даллес выступил неслучайно. Он развивал мысли, уже высказанные сенатором Бриджесом и несколько позже подробно изложенные во влиятельном американском журнале «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт». Без сомнения, инициатива Даллеса и Бриджеса уже давно находит себе практическое применение. Американцам нужно было лишь учредить официальную организацию, которая проводила бы этот план в жизнь.И действительно, летом 1949 г. группа американских реакционеров создала специальную «благотворительную» организацию для «помощи беженцам» из стран Восточной Европы.
Это напоминает Комитет унитарной церкви Ноэля Филда, организованный в Швейцарии в 1943 г.
Председателем этой ассоциации является бывший помощник государственного секретаря и бывший посол в Японии Джозеф Грю, казначеем — банкир Фрэнк Альтшул, а секретарем — дипломат в отставке Дрю Пул. Из наиболее известных членов ассоциации можно назвать Аллена Даллеса из Управления стратегических служб (УСС), генерала Эйзенхауэра, секретаря Конгресса производственных профсоюзов (КПП) Кэри, председателя и вице-председателя реакционнейшей Американской федерации труда (АФТ) Грина и Уолла, бывшего помощника государственного секретаря Берла, издателей Люса и Этериджа, президента «Америкен роллинг милл энд компани» Чарлза Тафта, бывшего министра почт Фарлея, который обвинялся во взяточничестве, бывшего министра юстиции Биддла и других.
Нет нужды говорить, что эта организация ставит себе совершенно иные цели, нежели помощь беженцам, что речь идет о новой форме подрывной деятельности врагов народной демократии и СССР, хотя эти враги и прибегают к маскировке, которая никого уже больше не обманет.
Можно не сомневаться, что эта ассоциация помогает лишь таким «беженцам» из Центральной Европы, как, например, Надь Ференц, который, приехав в США, по его словам, «бедняком», продал там свои мемуары за 30 тысяч долларов.
Можно не сомневаться в том, что ассоциация помогает различным группам и комитетам, которые растут на американской почве, как ядовитые грибы: не меньше одной на каждую страну.
Нас не удивляет деятельность этих «дипломатов».
Опыт уже показал, что помимо своей официальной деятельности английские и американские дипломаты ведут в СССР и странах народной демократии, в которых они аккредитованы, очень активную работу, которая в общих чертах сводится к следующему:
I. Организация антиправительственных заговоров и поддержка в этих целях антинародных, реакционных (в том числе и фашистских) элементов, представителей буржуазных партий, изгнанных с политической арены, и особенно правых социалистов.
II. Шпионаж, для которого широко используются все эти реакционные элементы, в том числе бывшие гитлеровские агенты.
III. Диверсионная, подрывная и террористическая деятельность, рассчитанная на то, чтобы тормозить экономическое развитие стран народной демократии, ослаблять их обороноспособность, провоцировать недовольство внутри страны, мешать проведению демократических реформ.
IV. Попытки вызвать военный психоз, страх перед якобы неизбежной войной, чтобы создать напряженную атмосферу неуверенности и тревоги.
https://vk.com/wall-156278021_5124 – цинк
Так что первые упоминания "плана Даллеса" появились намного раньше, чем в 90-х, причем даже не в России, книга сначала вышла во Франции, а затем была переведена на русский язык.
Стоит отметить, что Жувенель погиб в Каннах в 1982 году при невыясненных до сих пор обстоятельствах.
Источник: colonelcassad.livejournal.com