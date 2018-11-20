Разделяй и властвуй
16:31. 20 ноября 2018 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: Серый
На крови, на войне делаются миллиарды. Что те олигархи, что эти - это одна команда, одна свора, заинтересованная только в выкачивании максимальных денег . А на этом фоне некоторые страны делают свою геополитику . Сталкивают целые народы и создают преценденты, при которых можно захватить территории. Если русский народ столкнётся с украинским , это только плюс для команды в Вашингтоне .
Источник: www.youtube.com