Разделяй и властвуй

На крови, на войне делаются миллиарды. Что те олигархи, что эти - это одна команда, одна свора, заинтересованная только в выкачивании максимальных денег . А на этом фоне некоторые страны делают свою геополитику . Сталкивают целые народы и создают преценденты, при которых можно захватить территории. Если русский народ столкнётся с украинским , это только плюс для команды в Вашингтоне .

Источник: www.youtube.com