Произошел пересмотр метрической системы
19:23. 20 ноября 2018 Просмотров - 358 Один комментарий Опубликовал: brahman
Помните, мы с вами обсуждали то, что килограмм становится все тяжелее.https://masterok.livejournal.com/2388628.htmlИ вот утром 16 ноября 2018 года в одном из залов Версаля собралось огромное количество людей, среди которых были физики и дипломаты из шестидесяти разных стран. Столь масштабного нашествия былая обитель французских королей не видела уже давно.
Целью же этого вторжения было то, что не происходило уже с 1983 года, – внесение изменений в метрическую систему.
Нововведения полностью переворачивают исторически сложившиеся методы измерения, основанные на физических объектах. Так, стандарт измерения расстояния основывался на отметках, сделанных на металлическом стержне. Эталон килограмма же, в свою очередь, представлял собой цилиндр из платиново-иридиевого сплава, который хранится во Франции.
Теперь же ученые исключили из стандартов все физические объекты. Единицы мер и весов отныне основываются на природных константах. Так, определение метра было дано с учетом скорости света. Это означает, что, если возможно измерить скорость света, на его основе можно создать эталон метра. Используя аналогичную методику, можно теоретически предположить, что высадившиеся на Марсе астронавты могли бы создать точную мерную ленту на основе обыкновенной насечки.
Новые стандарты обеспечивают большую стабильность, поскольку природные константы не меняются. Это, в свою очередь, может привести к новым технологическим прорывам. Так, новый, более точный способ измерения времени, принятый в 1960х годах, сделал возможным появление GPS. Неудивительно, что нобелевский лауреат в области физики Билл Филлипс сравнил нововведения и производимый ими эффект с Французской революцией.
Пожалуй, наиболее серьезное изменение затронуло эталон килограмма. До недавнего времени он был последней единицей измерения, основанной на конкретном объекте – Международном прототипе килограмма, который хранится в сейфе в пригороде Парижа. Прототип не прекратит свое существование, и ученые по-прежнему будут наблюдать за ним и изучать его. Однако прежнего значения данный объект уже иметь не будет. Теперь это просто металлический цилиндр с богатой историей. С мая 2019 года килограмм будет определяться на основании постоянной Планка, которая является отношением величины энергии электромагнитной волны к ее частоте.
Международный прототип килограмма (с) regnum.ru
Ученые утверждают, что существующая система была обречена на доработку. Дело в том, что эталон килограмма со временем увеличивает массу. Многие уже давно считали, что в 21 веке производить измерения на основе куска металла – ужасно несовременно. Однако не стоит забывать, что в течение длительного времени цилиндр превосходно справлялся со своей ролью. Поэтому он в любом случае заслуживает почтительного отношения.
Международный прототип килограмма имеет свои точные копии в разных странах. В России две копии хранятся во ВНИИ метрологии имени Д.И. Менделеева. Ученые постоянно наблюдают за данными цилиндрами и следят за тем, чтобы их масса оставалась постоянной. Также периодически их отправляют во Францию, чтобы сверить с Международным прототипом. При этом транспортировка осуществляется с особой осторожностью, в специальном контейнере и только в качестве ручной клади в салоне самолета.
Однако теперь перелеты во Францию больше не понадобятся. Отслеживание массы цилиндров будет теперь проводиться при помощи так называемых весов Киббла. Когда на данные весы помещают измеряемый предмет, они производят электрический ток пропорционально постоянной Планка. Соответственно, один килограмм будет равняться строго определенному количеству тока. Даже если баланс каким-то образом нарушается, это всегда можно исправить, в отличие от измерения при помощи металлического цилиндра.
Источник: nashaplaneta.su
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Пядевая система – система счисления наших Предков, которая была позже привязана к пропорциям человека. Поэтому и существовали и дошли до нас выражения: “мужичек с ноготок”, “от горшка два вершка”, “каждый мерит на свой аршин”, “семь пядий во лбу”, т.е. когда рост ребёнка достигал 7 пядей, то он из чада становился уже взрослым и соответственно воспитывался. Но существо-вала и чёткая жреческая система, которая использовалась на базарах и там, где нужна была точность, где 1 Пядь ( ) = 17,78 см, подробней:
Малые меры:
•1 Волосокъ
•1 Волосъ
•1 Линия
•1 Нокоть
•1 Вершок
= 1/65536
= 1/4096
= 1/256
= 1/16
= 1/4 = 1/16 Волоса
= 1/16 Линии
= 1/16 Ноктя
= 1/4 Вершка
= 0,0027 мм
= 0,0434 мм
= 0,69453 мм
= 1,11125 см
= 4,445 см (“на волосок от смерти”, ещё название “Власец”)
Основные меры:
• 1 Пядь = 17,78 см;
• 1 Стопа = 2 = 35,56 см;
• 1 Локоть = 3 = 53,34 см;
• 1 Аршин = 4 = 2 Стопы = 71,12 см;
• 1 Шаг = 5 = 88,9 см;
• 1 Мера = 6 = 3 Стопы = 2 Локтя = Пол Сажени = 106,68 см;
• 1 Лобъ = 7 = 124,46 см (“Семь Пядий во лбу”, т.е. когда рост ребёнка достигал 7 , то он из чада становился уже взрослым и соответственно воспитывался);
• 1 Столбец = 8 = 2 Аршина = 142,24 см;
• 1 Посохъ = 9 = 160,02 см;
• 1 Сажень = 12 = 2 Меры = 213,36 см;
• 1 Кругъ = 16 = 4 Аршина = 284,48 см;
Дополнительные средние меры:
•1 Полпядий = 1/2 = 8,89 см;
•1 Допядь = 3/4 = 13,385 см (чуть не хватает до полной Пяди);
•1 Полстора = 1½ = 26,67 см (полная и половина Пяди, от этого сейчас понятие “полтора”);
•1 Крина = 1¾ = 31,115 см;
•1 Витый посох = 10 = 177,8 см;
•1 Мерный посох = 11 = 195,58 см;
•1 Косая сажень = 12 √2 = 301,7366 см (значение гипотенузы треугольника, где катеты равны и равны 1 Сажень);
•1 Мерная сажень = 2 Сажени = 426,72 см;
Основные большие меры:
•1 Верста = 500 Саженей = 6000 = 1066,8 м;
•1 Столбовая верста = ? = 1517,41632 м;
•1 Мерная верста = 1000 Саженей = 2133,6 м;
•1 Даль = 150 столбовых вёрст = 227612,448 м (видимость человеческого взора);
•1 Светлая (Звёздная) Даль = 148 021 218,5273 км – расстояние от Мидгарда до Ярилы;
•1 Дальняя Даль = 3500 Звёздный Далей = 518 074 264 845,55 км – расстояние от Ярилы до Земли Дайма;
•1 Мглистая Даль = 10000 Дальный Далей или Тьма Дальный Далей – рас-стояние до центра нашего Чертога.
Дополнительные большие меры: •1 Большая Лунная Даль = 1670 Далей = 380 112, 78816 км – расстояние от Мидгарда до Большой Луны (до Месяца);
•1 Тёмная Даль = 10000 Далей или Тьма Далей = 2 276 124,48 км