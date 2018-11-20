Письмо. Шпионов у нас уже не сажают

Здравствуйте, вертолётная тема глубже. Почему амеры не стали дорабатывать одну из версий вертолётов — с появлением беспилотников это уже второстепенное направление.

И Ми-28НМ достаточно допилить, чтобы успокоится, и не развивать новые поднаправления. Главное тут — у амеров третье поколение беспилотников, а в РФ – первое не могут освоить. По ударным вертолётам же Ми-28НМ будет достаточно, лучший в мире, и далее акцент надо смещать на беспилотники.

Не наблюдается стратегических решений в принципе при определении направлений формирования ВС. Сталин своевременно заменил конницу танками. Хотя маршал сопротивлялся. После – решений такого уровня не было. Хотя они позавчера перезрели. Идёт тупое подражание уровня культа Карго. Я абсолютно не спец, но пусть спецы мне объяснят, как можно иметь ВДВ при нынешнем уровне ПВО??? Вы писали про случай с ВДВ на Донбассе. Больше — никто. Если он верен, то где трибунал для разработавших операцию? Или опять, самолётов много, ещё нарожают???

Вертолёты СССР стал строить с большим отставанием от США, потому что принятие решений при определении направлений развития ВС было весьма субъективным. Выводов сделать – некому. И отставание по безпилотникам становится ещё более угрожающим. Причём ответственности за это нести некому. Ответственных нету. При такой кадровой чехарде. Кадровая чехарда тоже не главная проблема, когда министерские и политические посты занимают ставленники военного и политического противника. В общем, какую проблему разворачивать не начни, в первоисточнике вылазишь на такие проблемы, что изначальная по масштабу оказывается незначительным недоразумением. С соосной темой давно ясно неспециалистам. Но нормальных решений не принимается. При анализе же принятых решений ВЕЗДЕ торчат уши не-вероятного противника.

По ответственности — после того, как один из двух потерянных корабельных самолётов Кузнецова утонул по причине, неожиданно «кончился бензин», а капитан Кузнецова не был отдан под трибунал, о какой ещё ответственности можно спрашивать. Государства не просматривается.

Повторюсь, и близко не спец, но любой человек имеет право требовать обоснование существования ВДВ при сегодняшних ПВО. Как хенералы собираются решать задачу? Применения ВДВ в боевых условиях? А там такие средства, что вертолёты отдыхают. И на Армату бы хватило, и на А-762, и изначальную версию АК-12. И на Коалицию, и Т-90, и Курганец, и Бумеранг, и т. д.

Не разработку и выставочные экземпляры, а промышленное производство. Когда оказалось, что финансовая система и промышленное производство не способны обеспечить производство разработанного оружия – появился вопрос, для кого отработали конструкторские бюро. Ответ дал Рогозин, придя в Роскосмос, но шпионов у нас уже не сажают.