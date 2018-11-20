«Майкрософт» готовится уйти из России

Тревожная новость — на сайте «Майкрософт» больше нельзя купить его собственные продукты. При попытке приобрести, например, «Майкрософт Офис», сайт просит обратиться к розничному продавцу. Причины очевидны — 22 ноября наши американские партнёры, которые (по уверениям блогеров из США) относятся к нам с полнейшим безразличием, вводят против России очередную порцию своих равнодушных санкций.



https://cyber.sports.ru/games/1068859328.html



Вот, что мне есть сказать по этому поводу.



1. Если только вы не завязаны на разные хитрые математические формулы, «Майкрософт Офис» можно спокойно заменить на бесплатный «Либре Офис». Он несколько хуже, однако разница тут как между логаном и мерседесом аналогичного размера — сугубо эстетическая, на реальную работу почти не влияет.



2. Хоть на торрентах вся продукция от «Майкрософт» и доступна по-прежнему с большими скидками, тем не менее в долгосрочной перспективе нам необходимо переходить на собственные операционные системы, чтобы не зависеть от американцев. Таковых в России уже несколько. Самая известная, пожалуй, ALT Linux:



https://www.altlinux.org/



Также недавно мне присылали дистрибутив новой для меня Alter OS:



https://alter-os.ru/



Я попытался установить её на старый и слабый компьютер, и система успешно встала даже на него, правильно опознав всё оборудование, кроме экзотического USB Wi-Fi адаптера. Драйверы, по моему опыту, вообще являются пока что проблемным местом для бесплатных операционных систем.



3. Демарш «Майкрософт» — отличный повод, чтобы взбодрить ответственных за импортозамещение. Миллионы программ от «Майкрософт» используются в России не потому, что они реально нужны, и даже не потому, что кто-то получает за них откаты, но только потому, что принимающим решения людям лень что-то менять.



Собственно, уровень проникновения «Майкрософта» в наши госучреждения столь высок, что программу замены «Майкрософт» на отечественный софт мог бы возглавить или профильный министр, или даже его руководитель. Дело большое и серьёзное.



4. Хоть господа из «Майкрософт» и не друзья нам, однако они и не враги. Билл Гейтс сотоварищи довольно много сделали для развития компьютерной отрасли, и не их вина, что Америка решила объявить России санкционную войну. Тем не менее сейчас у России с «Майкрософтом» жёсткий конфликт интересов, поэтому мы должны действовать прагматично.



Проведу аналогию. Игроки другой футбольной команды могут быть отличными парнями, однако когда они выходит на поле, наша задача — насовать им мячей в ворота, не дав при этом распечатать наши собственные.



5. Кстати, о торговой войне. К моему большому облегчению, Америка сейчас слишком слаба, чтобы решиться перевести конфликт в горячую фазу. Национальная комиссия по оборонной стратегии США говорит в своём докладе, что армия США находится не в лучшей форме:



http://finfront.ru/2018/11/16/us-to-lose-war-with-both-china-and-russia/



Военное превосходство Америки… деградировало до опасной степени. Конкуренты и противники бросают вызов Соединённым Штатам на многих фронтах и во многих областях. Способность Америки защищать своих союзников, своих партнёров, и свои жизненные интересы всё более ставится под сомнение. Если нация срочно не предпримет усилия для исправления этих обстоятельств, последствия будут самыми печальными.



…



Вооружённые силы США могут понести неприемлемо высокие человеческие и материальные потери в следующем конфликте. Возможно, придётся вести тяжёлую борьбу, чтобы выиграть — или даже в итоге проиграть — войну против Китая или России. Соединённые Штаты в особенности подвержены риску поражения в том случае, если их армия будет вынуждена сражаться на двух или более фронтах одновременно.





6. Программы «Майкрософт» относительно легко заменяются. Распространённые, такие как «Виндоуз» и «Офис», заменяются на свободное ПО. Более редкие, узкоспециальные, заменяются на пиратские версии.



Сложнее обстоят дела с играми от «Майкрософт». Хоть пользователи приставки «Иксбокс» и не являются в массе своей пассионарными людьми, однако ожидаемое превращение в тыкву купленных за большие деньги игр наверняка сильно их раздосадует. Если проблему одиночных игр можно будет решить пиратством, то заменить игры сетевые так просто уже не выйдет.



Настоящие проблемы однако нас ждут, если Россию начнут отключать от «Стима», «Гугл Плэя» и «Апп Стора». Напомню, все основные библиотеки программ находятся под прямым контролем США.



7. Хуже всего в случае обострения санкций придётся нашим разработчикам, нацеленным на мировой рынок, разработчикам игр, например. Им придётся или переезжать в другую страну, или закрываться, при этом самые талантливые в массе своей наверняка выберут переезд.



Некоторые могут поехать в Прибалтику или Польшу, где их будут либо жестоко угнетать, либо склонять к переходу в лагерь врагов нашей страны. Другие поедут в Чехию, Германию и в Америку. Такая утечка информационного бизнеса станет для нашей страны очень болезненной.



Реакцию государству нужно продумывать, конечно же, прямо сейчас, не дожидаясь следующих витков агрессии со стороны США. Лично я полагаю разумными следующие меры:



А. Надо создать в России наш аналог «Стима» и «Гугл Плэя», вложив в него при этом достаточно ресурсов, чтобы он составил реальную конкуренцию американским платформам. Сделать это можно на основе «Яндекса», «Сбербанка» или 1С.



Б. Нашим разработчикам нужно будет компенсировать убытки от санкций из бюджета по тому же принципу, по которым компенсировали убытки спортсменам, которых американские жулики не допустили до Олимпийских игр. Суммы на это уйдут значительные, однако эмиграция разработчиков обойдётся в любом случае несравнимо дороже.



Вместо подведения итога предлагаю обсудить проблему сообща. Буду весьма рад услышать ваши соображения в комментариях: у меня есть основания полагать, что ответственные лица их прочтут.