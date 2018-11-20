Кажется мы стали забывать
19:20. 20 ноября 2018 Просмотров - 181 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Окт
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Забытая реальность
Научно-популярный журнал
loading...
Азохен вей. Мы круты. Мы вам не шлемазл!!! Скоро все сдохнут, а мы попадем в рай!!!
loading...
что за чушь..Россия стала мировым экспортёром,потому что в России не покупают..поэтому и продают((((вы д у-к или враги народа? И.Сталин…да и про смертность которая выше рождаемости забыли рассказать..и про банкротство заводов,которые как то выстояли в 90-(хотя я согласен.это страшные годы разворовавания страны)обонкротили..что я не понимаю..вы хотите мне сказать,что я шизофреник?