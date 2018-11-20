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Кажется мы стали забывать

19:20. 20 ноября 2018 Просмотров - 181 2 коммент. Опубликовал:


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: история ссср, СМИ
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2 коммент.»

  • 76 64
    Евгений 20 ноября 2018 в 20:58 Ссылка Пометить
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    Азохен вей. Мы круты. Мы вам не шлемазл!!! Скоро все сдохнут, а мы попадем в рай!!!

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  • 6822 3784
    serjoza 20 ноября 2018 в 22:07 Ссылка Пометить
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    что за чушь..Россия стала мировым экспортёром,потому что в России не покупают..поэтому и продают((((вы д у-к или враги народа? И.Сталин…да и про смертность которая выше рождаемости забыли рассказать..и про банкротство заводов,которые как то выстояли в 90-(хотя я согласен.это страшные годы разворовавания страны)обонкротили..что я не понимаю..вы хотите мне сказать,что я шизофреник?

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