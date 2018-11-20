Игорь Стрелков: “За Курилы будем драться!”
09:00. 20 ноября 2018 Просмотров - 231 5 коммент. Опубликовал: brahman
Игорь Стрелков об опасности сдачи Южных Курил.
Источник: www.youtube.com
Игорь Стрелков об опасности сдачи Южных Курил.
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Вот видите эту морду-лицо,даже если ничего не знать о нем до встречи ,я никогда бы не стала дружить с этим человеком.Все.Очень говорящее лицо,отвратное и весь его грязный ,проплаченный Малофеевым патриотизм,начиная с Крыма и Донбаса-игра жидовская.
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да вы ему должны ботинки облизывать до блеска. он вас научил как сажать задницей на вилы всякую шваль, причём не ваше это дело какой мотивацией руководствуясь. ваше дело в том, что вы и новороссию свою прокакали, хотя вам дали все инструменты для начинания
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мы не пошли по начертанному вами пути-включиться в межусобную войнушку с жуткими жертвами,чтобы очистить для вас территорию,так землю все равно не увезете ,так и увозить некуда вечные вы путешественники,ой, хохлы вам скоро задницы надерут,вами ведь обученные,знают все про вас.Это ваши земляки лупят палестинцев по приказу через день,игра такая многолетняя ,думаете создав каждому государству свою палестину ,думали этим управлять??на каждого мудреца довольно простоты-Партнеры вы наши самые дорогие.Так че вас Киса решил разогнать,а каже ваши гробницы,история-кстати там даже ничего -,доказывающих это(монеты,кувшины битые и т.д ) никогда не находили ,блеф какой-то белыми нитками шит,вот и младшая Рерих все возмущалась-где доказательства,поэтому первыми,как варвары ,грабите и увозите все артефакты и библиотеки в разрушенных городах Азии и Востока.Но все это бестолку ,всеравно ведь увас одно полушарие плохо работает от природы,шизофренники вы наши развеселые ,т.к кроме черного квадрата вам не дано ничего нарисовать великого,где ваши поэты и художники.
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это ваших этнических сограждан убивают- не моих. это вашу новороссию слили, а не наш израиль. а вы тут про какие-то монеты и кувшины лопочете)) может ещё про туманность андромеды что расскажете? в конце концов белоруссия решила в своё время оставаться в стороне. вот и оставайтесь там, будьте последовательными до конца
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разумеется, нас всего 9 млн,надо уцелеть,да и не мы ваш основной раздражитель ,а великий русский народ..А что действительно так трудной найти видео с речью Киссенджера ,что к 2024 Израиля не будет,или совсем холоп рядовой,в синагогу то хоть ходишь ,уточни ,а то не успеешь чемодан собрать с подсчитанными убиенными,так и в рай не возьмут,без документа то?