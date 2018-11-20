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Драма для либералов: В Новосибирске к 9 мая появится памятник Сталину!

19:25. 20 ноября 2018 Просмотров - 245 Один комментарий Опубликовал:
 
 


В Новосибирске инициативная группа добилась права на установку памятника Иосифу Сталину. Речь идёт о бюсте, который планируют разместить на частной территории, что автоматически снимает все вопросы юридического плана, которые изначально задавались представителями ультралиберальной интеллигенции Новосибирска и не только этого города.

Памятник будет установлен на территории, которая является собственностью регионального представительства КПРФ. При этом доступ на эту территорию является свободным.

Для сравнения- пьяный дирижёр ЕБН

Ранее группа инициаторов установки бюста отмечала необходимость размещения памятника в центральной части города или возле объектов воинской славы, военных мемориалов. Однако художественным советом Новосибирска такого рода инициатива была отклонена. Аргументация следующая:

Установка памятника Сталину может повлечь оскорбление чувств и достоинства части жителей Новосибирска. Дело в том, что фигура Сталина неоднозначна и вызывает полярные оценки со стороны общественности.

Видимо, фигура, например, Бориса Ельцина, по логике представителей Худсовета, полярных оценок у общественности страны не вызывает, а потому Ельцин-центр вырос в другом российском городе-миллионнике – Екатеринбурге – без каких-либо вопросов и преград со стороны представителей местной (и не только местной) власти.

Памятник Сталину в Новосибирске появится на средства обкома КПРФ к 9 мая 2019 года. Рассматривается вопрос о возможном размещении у памятника не только камер видеонаблюдения, но и охраны (по крайней мере, на первое время), чтобы избежать провокационных действий.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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Один комментарий»

  • 14324 12332
    Вячеслав 20 ноября 2018 в 19:30 Ссылка Пометить
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    Это можно только приветствовать… Как ни хают его либерасты, а память народную о нём ничем не омрачить…

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