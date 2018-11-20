19 ноября 1942 г. Началось контрнаступление советских войск под Сталинградом
19 ноября 1942 г. 76 лет назад Начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом (начало Сталинградской операции).
Сталинградская битва (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из крупнейших стратегических операций советских войск в Великой Отечественной войне.
Её кодовое название операция «Уран». Битва включала в себя два периода.
Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 года), в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.
Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция – начался 19 ноября 1942 года.
В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий.
Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек – четвертую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.
Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное значение, она оказала значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на территории европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками.
В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.
В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и частей были награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 получили почетные наименования. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.
Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.
1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя.
Текст отсюда.
Источник: ss69100.livejournal.com