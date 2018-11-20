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19 ноября 1942 г. Началось контрнаступление советских войск под Сталинградом

08:30. 20 ноября 2018 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

19 ноября 1942 г. 76 лет назад Начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом (начало Сталинградской операции).

Сталинградская битва (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из крупнейших стратегических операций советских войск в Великой Отечественной войне.

Её кодовое название операция «Уран». Битва включала в себя два периода.

Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 года), в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.

Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция – начался 19 ноября 1942 года.


В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий.

Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек – четвертую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное значение, она оказала значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на территории европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками.

В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и частей были награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 получили почетные наименования. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.

1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя.

22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Сталинграда» (ею награждены свыше 707 тысяч участников битвы).
8 мая 1965 года город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
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Текст отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, история, отечество, советский, фашизм
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