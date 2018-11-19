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Затонувший док ПД-50 будет поднят

15:36. 19 ноября 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:


Министр промышленности и торговли Мантуров пролил свет на судьбу затонувшего дока ПД-50.

1. Док будет в любом случае поднят. Сейчас идут водолазные работы связанные с выявлением состояния дока и усталости металла. Конкретные сроки подъема дока пока не называют. Возможность восстановления будут рассматривать уже после подъема.
2. Для текущего ремонта крупных кораблей будет либо куплен плавдок за рубежом, либо использован один из имеющихся. Среди вариантов назван сухой док на 10-м заводе и сухой док на СМЗ ("Адмирала Кузнецова" переведут в Севастополь), для чего потребуются подготовительные работы.
3. Ремонт авианосца будет продолжаться по плану и в док корабль должен встать летом 2019-го года или в крайней случае весной 2020-го года. До этого времени рассчитывают проблему с доком так или иначе решить, чтобы закончить ремонт и модернизацию к середине 2022 года.

В принципе, примерно так и ожидалось https://colonelcassad.livejournal.com/4573935.html
Вариант покупки дока за границей естественно касается азиатских стран – Китая, Японии, Южной Кореи. Вопрос тут в цене и сроках постройки.

PS. Вчера в Мурманске скончался еще один работник дока пострадавший при аварии. Таким образом число погибших при затоплении дока возросло до двух – один рабочий утонул при затоплении ПД-50.

PS. На заглавной фотографии АПЛ "Гепард" и "Дмитрий Донской" в плавдоке ПД-50.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, адмирал кузнецов, мантуров, пд-50, севастополь, северный флот
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