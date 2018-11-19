Учёные кричат о вреде смартфонов, ВОЗ игнорирует

ВОЗ готовит новый отчет о воздействии на здоровье человека неионизирующего излучения, в том числе от мобильных телефонов, сотовых вышек, wi-fi, bluetooth.

Ученые опасаются, что многие данные о вреде радиоволн этого вида останутся без внимания. Как современные гаджеты влияют на живые ткани и организм — в материале РИА Новости.

Серые кардиналы ВОЗ

«Несмотря на большой массив свидетельств об опасности неионизирующего электромагнитного излучения, не вызывающего заметного нагрева тканей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и правительственные агентства во многих странах не предпринимают шагов, чтобы предупредить об этом население, не устанавливают меры, которые адекватно защитили бы здоровье людей», — говорится в обзоре, опубликованном в этом месяцев в журнале «Environmental Pollution».

Среди авторов статьи — ученые из Европейского института исследования причин рака (Бельгия), отдела онкологии Университетского госпиталя Эребру (Швеция), отдела радиобиологии Биомедицинского исследовательского центра (Словакия), Института общей физики Российской академии наук и ряда институтов Италии, США и Австралии.

Последний отчет ВОЗ о воздействии мобильных телефонов на здоровье опубликован в 2014 году. С тех пор накопилось множество новых данных, и ученые обеспокоены тем, что эту информацию могут проигнорировать.

Дело в том, что отдел здравоохранения, окружающей среды и социальных причин болезней ВОЗ, расположенный в Женеве, черпает информацию из докладов, подготовленных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) — НКО, члены которой связаны с индустрией.

«Почему исключаются другие научные группы и профессионалы в сфере здравоохранения, неясно. Тем более, что большинство членов ICNIRP не ведут научную работу», — удивляются авторы статьи.

Ученые опасаются, что исследования, указывающие на биологический эффект ненагревающего радиоизлучения, могут исключить из рассмотрения в новом отчете ВОЗ.



Виды излучения

Рак мозга, Альцгеймер, бесплодие

Для передачи и приема сигнала мобильные устройства используют радиоволны микроволнового диапазона на частоте один-два гигагерца. В отличие от гамма- и рентгеновского излучений, микроволны не повреждают ДНК напрямую.

При низкой интенсивности они даже не нагревают ткани либо нагревают незначительно. Однако они воздействуют на живую клетку, и именно этот ненагревающий эффект с конца 1980-х, когда мобильная связь вошла в массовый обиход, исследуют ученые.

В 2002 году Международное агентство по изучению рака включило микроволновое излучение в группу 2B как «возможно, канцерогенное для человека». Поводом для этого послужили сведения о повышенном риске рака мозга при длительном использовании мобильных телефонов.

Теперь ученые предлагают ужесточить формулировку и перевести этот тип излучения в группу 2A (вероятно) или даже 1 (известно), поскольку проведено множество экспериментов на животных и культурах клеток, подтверждающих связь с онкологией.

Некоторые исследователи признают только вред от нагревания тканей, вызванного неионизирующим излучением. Этот эффект известен любому пользователю мобильного телефона. Если долго разговаривать, ухо нагреется. Наши ткани содержат много жидкости. Электроны в молекулах воды поглощают энергию микроволн и переходят в возбужденное состояние, что и вызывает нагрев.

Однако есть и другие эффекты от излучения, даже когда количество поглощенной энергии невелико — ниже десяти ватт на килограмм. В первую очередь это физическое и химическое воздействие, влияющее на работу живых клеток и тканей.

Микроволны могут усилить рост клеток, изменять активность ферментов, проницаемость клеточной мембраны, способ сворачивания белков. Исследования показывают, что облучение влияет на экспрессию некоторых генов (например, тех, что отвечают за белки теплового шока), способно нарушить когнитивные способности и пространственную память. Сведения об этом получены, как правило, в экспериментах на грызунах.

Некоторые люди слишком чувствительны к электромагнитному излучению, даже совсем низкому, от ЛЭП. Те, кто живет вблизи вышек сотовой связи, базовых станций, жалуются на головокружение, головную боль, сыпь, аллергии.

У самцов мышей обнаружено ухудшение качества семенной жидкости, есть данные о влиянии на фертильность особей женского пола.

В некоторых работах отмечается связь воздействия микроволн с болезнью Альцгеймера, нейропсихиатрическими и поведенческими расстройствами, изменениями артериального давления, в иммунной системе и щитовидке.

Больше всего опасений вызывает влияние этого типа излучения на детей, поскольку растущий организм особенно подвержен различным негативным факторам. К примеру, во Франции запретили вай-фай в детских садах и обязали выключать его, если он не используется, в начальных школах.

Пора пересмотреть стандарты

Накопленные факты о ненагревающих эффектах микроволн получены в основном в лабораториях, где условия не повторяют естественные.

Испытаний с контрольной группой, участники которой не используют мобильную связь, провести сейчас нереально, поскольку таких людей практически не осталось.

Кроме того, неясен механизм воздействия малоинтенсивных микроволн на клетки. Все это не позволяет однозначно признать вред для человека и оценить риски.

При выборе гаджетов специалисты рекомендуют ориентироваться на удельный коэффициент поглощения — SAR, который показывает, сколько энергии излучения вберут в себя ткани. На Западе этот показатель ниже, чем в России, где разработчики рекомендаций опирались на реальные эксперименты в лабораториях.

Ученые предупреждают: поскольку общественные организации не могут распознать опасность мобильного излучения, правительства должны сами принимать меры. Как минимум выпускать предупреждения, памятки о том, как ограничить воздействие микроволн на организм.

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Татьяна Пичугина