Так ли непредсказуем «непредсказуемый» Трамп

Действующего президента США Дональда Трампа очень любят называть противоречивым и непредсказуемым. Но так могут говорить только те, кто не видел, не читал или не понял программы его действий. Потому что она совершенно целостна, абсолютно непротиворечива. И самое главное — новый глава Белого дома её настойчиво и четко воплощает в жизнь.

Одно только надо сделать: отделить его «просто слова» от программы действий. Это важно, так как в рамках избирательной компании кандидат в президенты США вынужден говорить очень и очень много.

«Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет построить стену на границе с Мексикой, увеличить расходы на оборону и ввести пошлины на товары из Китая» — inosmi.ru.

По сути первый пункт означает решительную борьбу с нелегальной иммиграцией.

И хотя стена с Мексикой пока ещё не построена, борьба с нелегальными мигрантами в США усилена. Буквально на днях Дональд Трамп заявил, что собирается изменить незыблемое американское правило: когда ребенку, родившемуся в США от неграждан, автоматически предоставляется гражданство Штатов. Этой лазейкой активно пользовались множество тех, кто хотел начать погоню за американской мечтой.

В США даже есть (был?) особый вид «туризма» — роды в США для того, чтобы ребенок стал гражданином. Можем считать, что в этом пункте, который для нас, находящихся вне США, является малозначимым, Дональд Трамп четко следует своей предвыборной программе.

А вот следующий пункт программы — увеличение расходов на оборону — Трамп уже осуществил. Военный бюджет США при нем достиг рекордной цифры в $715 млрд, и слово «непредсказуемого» главы Белого дома оказалось вполне себе предсказуемым — обещал и сделал!

Двигаемся дальше — ввести пошлины на товары из Китая. Сегодня между США и Китаем началась самая настоящая торговая война, которая начата Трампом. Смысл этого торгового конфликта как раз и заключается в том, что Штаты ввели пошлины на целый ряд производимых в Китае товаров. В ответ на это китайцы ответили точно такими же пошлинами на то, что производилось в США и ввозилось в Китай. То есть и в этом пункте своей программы, пункте важном и имеющем влияние на всю мировую экономику, Трамп четко следует своей намеченной ещё до выборов линии.

Перед своим избранием кандидат на пост №1 Дональд Трамп говорил о необходимости признать Иерусалим столицей Израиля. И он сделал это — американское посольство переехало из Тель-Авива, несмотря на разговоры о том, что США поссорились со всем исламским миром.

Во время предвыборной гонки Трамп говорил о необходимости разорвать невыгодную и невозможную для США так называемую ядерную сделку с Ираном. По его словам, подписав соглашение с Тегераном, Вашингтон чуть ли не обязывался защищать его в случае военного нападения. Прошло совсем немного времени — сделка с Ираном расторгнута, а компании всего мира (а не только из Штатов) боятся иметь дело с иранцами.

В своем стремлении уйти «от невыгодных сделок» во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что «осуждает программу Транстихоокеанского партнерства (ТТП)», что «намерен добиться пересмотра условий действующего с 1994 года Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA) и, если Соединенным Штатам не удастся добиться более выгодных условий, — его расторжения».

Став президентом, Трамп подписал в начале 2017 года указ о выходе США из программы Транстихоокеанского партнерства (ТТП), подписанного только в феврале 2016 года 12 странами (США, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Чили и Перу). На момент выхода ТТП ещё не было ратифицировано Конгрессом США — и Трамп использовал это, не побоявшись потерять лицо перед мировым сообществом.

Несколько иначе Дональд Трамп поставил на грань краха другое торговое соглашение: Трансатлантическое партнерство. Это соглашение о свободной торговле Штаты разрабатывали совместно с Европейским союзом. Теперь введенные Трампом заградительные пошлины на сталь и алюминий сделали его неработающим и бессмысленным. Европейские союзники недовольны и возмущены — но Трамп делает то, что обещал в своей программе: выходит из всех «сделок», которые ведут к потере Штатами рабочих мест.

Итак, мы видим, что, анализируя соотношение «слова и дела», весьма сложно назвать Трампа противоречивым и непредсказуемым. Но точно так же будет неверно считать его первым политиком, который сделал все, что говорил, и говорил только то, что собрался делать в реальности.

Тут возникает вопрос: а что было в программе Трампа по поводу России? Ничего. Были высказывания в нескольких местах о том, что надо дружить с Россией, что он, Трамп улучшит отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и сможет с ним договориться. Однако в ходе самой компании он начал менять эту свою и без того четко не зафиксированную позицию.

«Трамп сказал в октябре, что пересматривает отношение к президенту России Владимиру Путину, и присоединился к хору западных политиков, осудивших действия Москвы в сирийском Алеппо. Он обвинил Кремль в неуважении к Обаме и Клинтон и сказал, что пока не знает, как будут складываться его отношения с Путиным, допустив, что они «будут ужасными»… До этого в ходе предвыборной кампании Трамп расточал похвалы Путину и предрекал «очень, очень хорошие» отношения с Россией» — inosmi.ru.

Таким образом, кто и почему решил, что Трамп «пророссийский» и при нем отношения Москвы и Вашингтона обязательно потеплеют, — очень и очень интересный вопрос. Но на самом деле в программе кандидата на пост президента США от республиканской партии не было никаких пунктов в отношении России в виде конкретных предложений, кроме абстрактных разговоров в духе «лучше иметь с Путиным хорошие отношения, и я попробую их наладить».

Не наладил. И не будет налаживать.

Конечно, программы Трампа несколько больше, чем те пункты, которые мы разобрали. Однако вывод мы можем уже сделать: Дональд Трамп является целостным политиком, последовательно воплощающим в жизнь программу, ради реализации которой часть истеблишмента США и привела его к власти. И в этой программе не было ничего комплиментарного в отношении России.

Следовательно, нет никаких оснований возлагать хоть какие-то надежды на Трампа в деле изменения антироссийского курса Вашингтона. И надо внимательно изучать все, что Дональд Трамп говорит, те документы, которые разрабатывает его администрация.

Ну и последнее — пора раз и навсегда отказаться от иллюзий, что на Западе может прийти к власти пророссийский политик или хотя бы политик, который сможет проводить дружественный нам политический курс. Этого не предвидится, рассчитывать на это наивно, тратить на это ресурсы глупо.

Единственный вариант реального проведения «не враждебного» России курса — резкое усиление нашей страны и увеличение её международного веса. Вот над этим и надо работать с утра до вечера.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru