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Сводки от ополчения Новороссии 19 ноября 2018

15:59. 19 ноября 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Три бойца ВСУ получили ранения при подрыве на своих минах у Золотого-4 – Андрей Марочко

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Карта обстрелов 19 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Живущие на грани. Зайцево – лето 2018

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Взрывы «на арсеналах Армии ДНР», — Киев нагнетает панику (ФОТО)

Взрывы «на арсеналах Армии ДНР», — Киев нагнетает панику (ФОТО) | Русская весна

Украинские пропагандисты продолжают выполнять мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки в Донецкой Народной Республике.

Подробности «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании Республики.

«В настоящее время в средствах массовой информации Украины активно распространяются сообщения о, якобы, взрывах складов боеприпасов подразделений Народной милиции вблизи н. п. Торез.

Официально заявляю, что все взрывы, произошедшие сегодня на полигоне Торез являются результатом уничтожения неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов, гранат, элементов ракет, о которых сообщают в своих отчетах представители Миссии ОБСЕ, обнаруженные вдоль линии соприкосновения, районах контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда между подконтрольной территорией Украины и нашей Республикой, а также жилых секторов, сельскохозяйственных угодьях и в населенных пунктах, в которых велись активные боевые действия в 2014–2015 годах», — сказал заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Все мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности граждан Республики при перемещении между населенными пунктами, проведении сельскохозяйственных работ и с целью исключения трагических событий, которые произошли 30 сентября в районе КПВВ «Майорск», где жертвами стали ТРОЕ несовершеннолетних детей и еще ОДИН получил тяжелые ранения.

Просим граждан нашей Республики не поддаваться на лживую пропаганду украинской стороны.

Кроме этого сообщу, что уничтожение боеприпасов продолжится в плановом порядке и на следующей неделе на полигонах нашей Республики.

Данная утилизация не несет никакой опасности мирным гражданам и выполняется с соблюдением всех требований безопасности и на установленных расстояниях от населенных пунктов. Напоминаем жителям и гостям Республики, что при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае к ним не приближаться, не передвигать, не закапывать, не разбирать, не бросать в костер или водоемы, не сдавать на металлолом», — подытожил Эдуард Басурин.

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Взрывы «на арсеналах Армии ДНР», — Киев нагнетает панику (ФОТО) | Русская весна
Взрывы «на арсеналах Армии ДНР», — Киев нагнетает панику (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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