Принцип «тысячи порезов»

Прот. Вл. Вигилянский

В школьные времена у нас во дворе среди мальчишек был период, когда мы друг другу рассказывали всякие ужастики – про изощренные пытки, которые применялись в прошлом.Считалось, что самыми чудовищными были пытки в древнем Китае: проросший сквозь тело бамбук, пытки водой, съедение крысами живого человека и т.д.Особенно наше мальчишеское воображение поражал тот факт, что большинство пыток происходило на глазах у множества людей и на протяжении долгого времени: палачи старались, чтобы смерть наступала не сразу, чтобы страдания длились как можно дольше, чтобы сам подвергающийся пыткам человек молил о скорой смерти.Одним из таких истязаний была пытка под названием «линчи́», которое буквально переводятся как «смерть от тысячи порезов». Такая казнь за «преступный подрыв великих устоев» была рассчитана на год: преступнику постепенно палачи наносили болезненные раны или отрезали части тела по небольшому кусочку, потом под наблюдением врача эти раны прижигали и даже залечивали, чтобы на следующий день отрезать или отрубать другой кусок тела.Вспомнил об этом кошмаре вчера, когда смотрел ток-шоу «60 минут» с участием украинского «эксперта по международным делам» В.В. Трюхана. Вот дословно его выступление:Недавно на одной серьезной конференции с международными экспертами я задал один вопрос: «А есть ли рецепт остановить Россию?»Мне ответили: «Он есть, но он очень сложный, но пока единственный».«А какой?»«Применять принцип, модель «тысяча порезов» — то есть, наносить вред везде, во всех сферах…»Я всегда был противником участия на нашем телевидении господ, которые откровенно высказывают свои человеконенавистнические взгляды. Этих неонацистов, расистов, русофобов, откровенных лжецов не так много – всего-то человек 10, не более. Чаще всего их выступления и реплики получают должный ответ. Однако в этом случае такой реакции ни от участников полемики, ни от ведущих не было.Все-таки такие вещи нельзя оставлять без внимания. Перед нами – явно садистские человеконенавистнические взгляды.С другой стороны, может быть, чтобы не было никаких иллюзий, это и неплохо услышать то, что наш «цивилизованный запад» приготовил для русских?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com