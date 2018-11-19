Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Принцип «тысячи порезов»

09:45. 19 ноября 2018 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал:
Прот. Вл. Вигилянский

В школьные времена у нас во дворе среди мальчишек был период, когда мы друг другу рассказывали всякие ужастики – про изощренные пытки, которые применялись в прошлом.

Считалось, что самыми чудовищными были пытки в древнем Китае: проросший сквозь тело бамбук, пытки водой, съедение крысами живого человека и т.д.

Особенно наше мальчишеское воображение поражал тот факт, что большинство пыток происходило на глазах у множества людей и на протяжении долгого времени: палачи старались, чтобы смерть наступала не сразу, чтобы страдания длились как можно дольше, чтобы сам подвергающийся пыткам человек молил о скорой смерти.

Одним из таких истязаний была пытка под названием «линчи́», которое буквально переводятся как «смерть от тысячи порезов». Такая казнь за «преступный подрыв великих устоев» была рассчитана на год: преступнику постепенно палачи наносили болезненные раны или отрезали части тела по небольшому кусочку, потом под наблюдением врача эти раны прижигали и даже залечивали, чтобы на следующий день отрезать или отрубать другой кусок тела.

Вспомнил об этом кошмаре вчера, когда смотрел ток-шоу «60 минут» с участием украинского «эксперта по международным делам» В.В. Трюхана. Вот дословно его выступление:


Недавно на одной серьезной конференции с международными экспертами я задал один вопрос: «А есть ли рецепт остановить Россию?»

Мне ответили: «Он есть, но он очень сложный, но пока единственный».

«А какой?»

«Применять принцип, модель «тысяча порезов» — то есть, наносить вред везде, во всех сферах…»

Я всегда был противником участия на нашем телевидении господ, которые откровенно высказывают свои человеконенавистнические взгляды. Этих неонацистов, расистов, русофобов, откровенных лжецов не так много – всего-то человек 10, не более. Чаще всего их выступления и реплики получают должный ответ. Однако в этом случае такой реакции ни от участников полемики, ни от ведущих не было.

Все-таки такие вещи нельзя оставлять без внимания. Перед нами – явно садистские человеконенавистнические взгляды.
С другой стороны, может быть, чтобы не было никаких иллюзий, это и неплохо услышать то, что наш «цивилизованный запад» приготовил для русских?
Прот. Вл. Вигилянский

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: россия. запад, русофобия, СМИ, Украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
... совместное действие нескольких сотен тысяч сперматозоидов может привести к ..., автоматически переносимых на структуры, принцип существования которых НЕпонятен с точки...не попало? Попробуйте, например, порезаться бумагой или куском стерильного стекла...
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
.... В соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье... сразу на них накинулась, порезали им спины, ноги, порезали машины, которые рядом.... «Уже получили деньги на пять тысяч мобилизованных сотрудников, проплаты прошли на...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
...традиции славянского воспитания и принципы воспитания американских индейцев, философия...традиции славянского воспитания и принципы воспитания американских индейцев, ... котором и живут тысячи несчастных детей и их..., а наш может порезаться страницей от книги. ...
Бэкграунд, выпуск-252 за 7 апреля 2012
... пяти лет с 192 тысяч до 70 тысяч человек! Чтобы понять, что... тоже гораздо меньше. Стратегические бомбардировщики порезаны и часть продана в Россию... взаимный обмен населения, который отвечает принципам ленинской национальной политики, был совершён...
Руслан Бах: Безработица и занятость – ситуация безнадёжная?
...скорой помощи? Там одного парня порезали при продаже наркотиков. Он весь... людей стоят без работы. Тысячи компаний малого бизнеса существуют на... поддержку, интеграцию. Второй способ – заимствовать принцип финансирования у старообрядцев, описанные у...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
... этого процесса по территориальному принципу. Например, Аваков и ...в собственность десятки тысяч гектаров. В принципе, рынок земли должен... основу будет взят главный принцип человеческого общежития – взаимное ...прочих. И что, разве порезали на металл заводы, как...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>