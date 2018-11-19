Почему люди после переезда на пмж в Краснодарский край возвращаются обратно?

Да такое бывает и довольно часто. Люди всю жизнь прожившие на Дальнем Востоке или в Сибири не могут перестроиться на местный климат. Начинаются проблемы со здоровьем, кто-то плохо переносит жару, кто-то начинает болеть бронхо-лёгочными заболеваниями, у кого-то на ровном месте появляется аллергия. И хотя большинство переезжающих — это пенсионеры, менять место жительства лучше в молодом возрасте. Организму перестроиться гораздо легче.Работа в большинстве южных городов в основном сезонная, наиболее развита торговля либо работа в сфере обслуживания. Зарплаты средние или ниже средних, а жизнь зачастую дороже. Да, конечно есть тёпленькие места, но устроиться туда нереально, даже если вы супер классный специалист. Очень большую роль тут играют родственные связи и часто на прибыльном месте работает всё семейство начиная от детей из заканчивая троюродными братьями и сёстрами. Кумовство и взятки тут имеют место быть.Как бы это банально ни звучало, но на самом деле переезжая, очень сильно нуждаешься в поддержке друзей и родственников и остро чувствуется тоска по родным местам. Мы переезжали можно сказать в никуда, в Геленджике никого из близких и знакомых не было и первые пол года было ну очень тяжело, и часто возникали мысли, а правильно ли мы сделали.Стоит учитывать, что в южных городах жизнь очень размеренная и нерасторопная. Если вы привыкли к современному ритму жизни, то перестроиться будет тяжеловато. На работу тут принято опаздывать, могут пообещать позвонить и тут же об этом забыть, могут вовсе не прийти на встречу. Здесь не особо любят работать и никто никуда не спешит. Также краснодарский край очень многонационален, помимо русских тут живут армяне, греки, черкесы, грузины и т.д. Люди тут в принципе вполне дружелюбные, но иногда приходится мирится с их образом жизни.Как обычно бывает, решение сменить место жительства зачастую приходит после очередного удачного отпуска на море и в голове появляются мысли, вот бы я так жил. И кажется, что рай на земле именно здесь. Можно каждый день ходить на море, неспешно гулять по набережной, жить счастливо и ни о чем не думать. По факту получается наоборот. В то время пока туристы отдыхают, вам нужно идти на работу, денег и времени на отдых не остаётся. Этот фактор нужно учитывать обязательно, отдыхать и жить постоянно – это совершенно разные вещи.Но, если вы действительно готовы поменять полностью свою жизнь, если вы готовы мириться с возникающими трудностями, то не сомневайтесь, обязательно идите к своей мечте, берите свою жизнь в свои руки и переезжайте.Ну а если вас что-то пугает и останавливает, то лучше не рисковать. Ну и обязательно оставьте себе шанс в случае неудачи вернуться обратно. Мы например ехали для начала на год, чтобы оглядеться на месте и определиться подойдёт ли нам жизнь в Геленджике. Все наши вещи и квартира терпеливо ждали нашего решения в Омске.Надеюсь, что статья была вам интересна и полезна. Если есть, что дополнить, пишите в комментариях.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com