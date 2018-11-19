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НЕФАКТ. Выпуск № 122

19:50. 19 ноября 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

В 1829 году в Тегеране погиб русский писатель и блестящий дипломат Александр Грибоедов. Он стал одной из жертв кровавого мятежа, разгоревшегося в персидской столице, казалось бы, стихийно. Однако при пристальном рассмотрении народный бунт оказался частью многоходового заговора, направленного против Александра Грибоедова. Ведущий Арарат Кещян восстановит события того далекого дня и попытается узнать, кто стоял за Тегеранской резней; кому было выгодно убить Грибоедова и чем обернулась для России смерть дипломата.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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