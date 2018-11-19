Мировоззрение: Материя, Информация, Мера

Если задать этот вопрос учёным, они ответят, что наш мир держится на 4-х основных категориях: материя (вещество из которого состоят объекты), энергия (некая сила, приводящая материю в движение), пространство (пустое вместилище материи), время (форма в которой протекают химические и физические процессы).



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Из аннотации:, это описание адекватно и очевидно, но при более детальном рассмотрении выясняются интересные детали.”

Источник: ss69100.livejournal.com