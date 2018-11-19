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Мировоззрение: Материя, Информация, Мера

20:02. 19 ноября 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации:

„Из чего состоит наше мироздание?

Если задать этот вопрос учёным, они ответят, что наш мир держится на 4-х основных категориях: материя (вещество из которого состоят объекты), энергия (некая сила, приводящая материю в движение), пространство (пустое вместилище материи), время (форма в которой протекают химические и физические процессы).
Казалось бы, это описание адекватно и очевидно, но при более детальном рассмотрении выясняются интересные детали.”


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: информационная, мера, мировоззрение, философия
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