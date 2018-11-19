Мировоззрение: Материя, Информация, Мера
20:02. 19 ноября 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из аннотации:
„Из чего состоит наше мироздание?
„Из чего состоит наше мироздание?
Если задать этот вопрос учёным, они ответят, что наш мир держится на 4-х основных категориях: материя (вещество из которого состоят объекты), энергия (некая сила, приводящая материю в движение), пространство (пустое вместилище материи), время (форма в которой протекают химические и физические процессы).Казалось бы, это описание адекватно и очевидно, но при более детальном рассмотрении выясняются интересные детали.”
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Источник: ss69100.livejournal.com