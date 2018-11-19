Коллектив как ареал обитания

Олег Чагин

Естественный отбор внутри вида происходит как вытеснение рецессивов от центра ареала к его периферии. В результате этой процедуры в центре ареала скапливаются доминанты, на периферии скапливаются рецессивы.Условия обитания в центре и на периферии различны. Центром ареала считается место с наилучшими условиями проживания, периферией – место с наихудшими условиями проживания. В периоды стабильности условий эволюция происходит в виде идиоадаптаций.Стабильное состояние земной поверхности могло бы закрепить навечно это состояние дел. Но время от времени на поверхности земли происходят катастрофы. Одни виды исчезают, не оставив потомства, другие виды получают во время катастроф чрезвычайные преимущества, их потомство приспосабливается к новым условиям жизни. Более того, такое потомство, быстро изменившись морфологически и функционально, может заполнить несколько вновь возникших экологических ниш. Такое эволюционное событие называется ароморфоз. Его участники – это те особи, которые на предыдущем, докатастрофическом, этапе жизни были отстающими в борьбе за центр ареала. Высокая индивидуальная морфологическая и физиологическая изменчивость позволяла им выжить в худших условиях. Эта же изменчивость поставляет кандидатов на выживание в условиях катастрофы. Таким образом, в новом мире лидерами оказываются те, кто в старом мире отставал. Лидеры же старого мира выбывают из жизни естественным путем.Человечество вышло из под давления отбора, попав в новые условия. Что же это за условия? Это жизнь в коллективе. Именно коллектив обусловил формирование человека. Многие млекопитающие обучают своих детенышей. Эти детеныши обучаются пользованию природными условиями. Человеческие дети обучаются пользованию делами рук человеческих, разнообразие которых обусловлено общественным разделением труда. Поэтому учителями могут быть не только родители, но другие люди, лучше родителей знакомые с элементами предметного мира, подлежащими освоению учениками. Казалось бы, в человеческом обществе каждый, освоив предметный мир, может оказаться в одинаково наилучших условиях. Но этого не происходит. Во первых потому, что условия либо одинаковые, либо есть наилучшие вкупе с наихудшими. Во вторых – первым человеческим обществом была первобытная община. Отношения в общине резко отличались от отношений в животных коллективах. Если в животных коллективах всегда присутствует борьба за самое теплое место под солнцем, с соответствующим выдавливанием слабейших на периферию, то в общине на периферию выходит добровольно сильнейший, с целью обучения и поддержки слабейших.Таким образом, первое человеческое общество имело кардинальное отличие от общества животных. В первом человеческом обществе сильнейшие стремились на периферию сообщества. Здесь надо понимать, что периферия это труднейшие условия, труднейшая задача, сложные обстоятельства, и, только в последнюю очередь, это геометрическая периферия. Сильнейший же в первобытной общине это, прежде всего, учитель, человек, взявший на себя ответственность за обучение умению решать задачи чрезвычайной трудности. Это были актуальные задачи, поставленные жизнью, и от их решения зависела жизнь. Лучшие учителя были те, кто собственным примером обучали главному принципу – община есть абсолютная ценность, превышающая цену собственной жизни. То есть они были не только учителями, но и воспитателями. Они не только обучали пользованию предметным миром, но и готовили учеников к встрече с непознанным. Такая встреча может потребовать чрезвычайных усилий на грани возможного.Развитие предметного мира повышало требования к знанию предметного мира учителем, но снижало шансы встречи с не непознанным. Учителя утратили воспитательную функцию. На протяжении обозримой истории человеческое общество утрачивает учителей, стремящихся на периферию, остаются те, кто, как и вожаки в животном мире, стремятся в центр ареала. Но вожаком становится наиболее природно обеспеченная особь, а в деградирующем человеческом обществе преимущество имеет говорящая, информированная особь. Занять теплое место можно либо получив информацию, либо лишив информации окружающих. Общество, основой благополучия в котором является успешная битва за информацию, называется информационное общество.Воздействие на потоки информации сменилось воздействием на структуры мозга, обеспечивающие способность к обучению и самостоятельному мышлению с целью их повреждения. Такое состояние общества называется психологической войной.В настоящее время идет борьба за ликвидацию структур мозга, ответственных за развитие. У человека вызывается состояние «выученной беспомощности», гарантирующее его полную зависимость от любого, кто знает, развит, обладает ресурсами того или иного вида. Успех в таком деле гарантирует победителю обладание неограниченными ресурсами и деградацию в эволюционном плане наравне с побежденным. Информационные и психологические воздействия в совокупности стали фактором эволюционной войны. Звериная природа в человеке побеждает человеческую.Сейчас воспитание людей стало важнее обучения. Много специалистов, способных пробиться в центр ареала, и почти не осталось людей, способных пожертвовать даже не жизнью, а процентом прибыли ради собственного будущего.Единственной категорией лиц, способных к развитию и заинтересованных в развитии остались дети. Они пока еще рождаются по наследственной программе человека как вида, нуждаются в обучении, но те, кто родились раньше уже не хотят делиться, делают все, чтобы развития не допустить. Главное они уже сделали – многим родителям совершенно безразлично, будут их дети развиты или станут донорами органов для богатых.Превратившись в животное, общество людей автоматически переходит из свободы в необходимость. Соответственно и сужается среда обитания. Казалось бы, законы природы сработают, и произойдет новый подъем по ступени эволюции. Но это не так. Биосфере цефализация, как направление эволюции, безразлична, и, если носитель мозга готов отказаться от завоеваний предков, то со стороны природы возражений не будет. Рецессивы же, обитатели периферии в мире природы и творцы ароморфозов, в человеческом обществе давно уже переселились в центр, и из двигателей прогресса стали творцами регресса. Таким образом, человеческое общество стало обществом плохо говорящих животных – весьма продвинутых, но живущих исключительно инстинктами, из которых лишним становится лишь тот единственный, который обеспечивал потенциал развития на биологическом уровне – инстинкт продолжения рода. Этот инстинкт специально обученные человекообразные расщепили на две части. Главное загнали в подсознание, а неглавное, но доставляющее наслаждение, вывесили в виде знамени над градом на холме. Даже ведущие душеведы уверены, что либидо – не один из компонентов инстинкта продолжения рода, а путеводная звезда для высокоразвитой души. Идиоты, накопившие денежный ресурс, ограбившие планету, никогда не найдут другого применения своим возможностям, кроме как оставить от цели сам процесс.Последним шансом бессмертия человечества остается возможность создания человеческого общества. Возможно ли это? Да, это возможно. Дело в том, что одно важное, эволюционно гарантированное качество обитателя периферии ареала – способность находить выход из любой ситуации и, в особенности, в условиях катастрофы. Да, людей, сохранивших способность к сверхусилиям немного. Но подрастает поколение, малые знания которых компенсируются доступом к интернету.Да, способности этого поколения к обучению подорваны учебными программами, вызывающими отвращение к знаниям. Но способность научиться совершать сверхусилия за несколько поколений не исчезло. Будды и Магометы, Христы и Гераклы, Сталины и Гагарины имеют шансы не только родиться, но и совершить свой подвиг. Да, эти шансы малы, но от нуля отличны.Наши враги нам помогут. Им не удержать условия нашей жизни в рамках не только комфорта, но и в рамках выживания. То, что старательно разделяет людей, оно же утяжеляет условия жизни. Россия сейчас периферия человечества. Именно здесь возможна предельная мобилизация сил как отдельных людей, так и государства в целом. Именно здесь сохранились люди с наиболее вариативными метаболическими стереотипами и здесь же они востребованы. Пусть это государство имеет внешнее управление, значительная часть населения, включая и чиновников не имеют другой возможности выжить, кроме объединения идеей развития, развития эволюционного…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com