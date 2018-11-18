Владимир Павленко. Куда деть со сцены «Курильское» ружье?

И не напомнить ли Токио, что акт его безоговорочной капитуляции никто не отменял?

О непрозрачности сингапурских переговоров по Курилам Владимира Путина и Синдзо Абэ сказано уже многое. И весьма убедительно, хотя совершенно очевидно, что никаких разъяснений общественность не получит, и что чем больше будет в этой ситуации тумана, тем выше вероятность, что «дело» постараются обтяпать за спиной этой самой общественности.

Скажут: поскольку это прерогатива президента, то он как гарант Конституции никогда не пойдет на то, чтобы проигнорировать волю народа, а социологические опросы по судьбе Курил уже проводились и дали однозначный результат. В соответствии с этим результатом, народ, как единственный источник власти, категорически против передачи и/или торговли территориями, особенно Курильской грядой, судьба которой является показательным символом неизбежного возмездия, которое настигает любого агрессора. Пусть и через сорок лет, прошедших между поражением царской России в Русско-японской войне 1904−1905 годов и разгромом советскими войсками в Манчжурии японской Квантунской армии в августе 1945 года.

Если мало опроса, то проведите референдум! Получите те же результаты, и вы это знаете.

Но разве суверенная воля при «демократии» — не суть равнодействующая элитных бизнес-интересов? И неужели не известно, что если не бить им по рукам Уголовным кодексом и партмаксимумом, то они разрастаются до неимоверности?

И будто бы не на наших глазах разворачивалась эпопея с пенсионной экспроприацией, которая напрямую противоречит статье 55-й, части 2-й, действующей Конституции РФ, запрещающей «издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина»? И не перед нами ли опыт того же Хрущева, путь которого от предательства сталинского первородства до обещаний японцам по тем же Курилам оказался «короче воробьиного носа»? «Кукурузного» башмачника вовремя остановили, отменив тот самый документ, к которому сегодня, пряча глаза, пытаются конъюнктурно апеллировать его последователи.



2 Егоров Василий Никита Хрущев

К тому же, коль скоро власть действительно не собирается уступать внешнему давлению и никогда не решится поставить народ перед фактом, «подпольно», втихаря от него, подписав сдачу островов, то почему в этом разговоре с японской стороной не ставится точка? Почему международный клоун по имени Абэ продолжает свои кривляния, наплевав не только на нормы международного права, но и на факт поражения преступного режима своей страны во Второй мировой войне, зафиксированного японской безоговорочной капитуляцией в полном соответствии с международными нормами?

И почему он продолжает блефовать и делать вид, что будто бы война не проиграна? Что переход островов под советскую юрисдикцию не получил международно-правового признания и обратной силы не имеет? И что Япония преодолела последствия военного поражения и не является побежденной и оккупированной страной, ограниченной в международных правах? В таком статусе, особенно без армии, запрещенной «чтобы впредь неповадно», разве права качают, тем более так нагло, настырно и беспардонно?

Или нам жалко репутации г-на Абэ? Так это, во-первых, его собственные проблемы, сам напросился и высунулся, как торчащий гвоздь, кто же ему виноват? А во-вторых, нам-то что от того, что его там «крайним» сделают? Нам-то только в пользу: глядишь, кто-нибудь не такой назойливый его заменит. И долго помнить будет, на чем и как предшественника «приземлили».

Точка же не ставится по ряду причин. Во-первых, потому, что оккупант превратился в сюзерена, а японская правящая элита, наплевав на национальную гордость и достоинство, а также растоптав память невинных жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и моральный ущерб, нанесенный стране конституцией внешнего управления, написанной в штабе генерала Макартура, пользуется негласной поддержкой оккупанта, который поощряет поведение потерявшего лицо (не говоря уж о самурайской чести) вассала.

И делает это оккупант с одной-единственной целью: нагадить бывшему союзнику по Антигитлеровской коалиции, тому самому, что разгромом Квантунской армии сберег ему сотни тысяч жизней, сделав ненужной десантную операцию на острова метрополии.



3 Разгром квантунской армии. 1945

Во-вторых, точка не ставится ввиду призрачных надежд власть придержащих в России поиметь с «диалога» вокруг островов некие, если не политические, то финансово-экономические преференции в виде совместных экономических проектов. Не обращая внимания на то, что аппетиты чужих вассалов таким образом только разжигаются. Свои же партнеры, наблюдая за всем этим позорным действом, тебя просто перестают уважать.

Почему разжигаются аппетиты? Потому что «иностранные инвестиции» и прочие «рыночные» аксессуары, когда они переводятся из межгосударственной в корпоративную плоскость, неизбежно обрастают соответствующим образом мотивированной агентурой влияния. И «фронт» внешних врагов дополняется внутренним давлением их «симпатизантов», за интересы которых голосует их карман. Просто бизнес — ничего личного! Бизнес он всегда такой. Так устроен, читайте Маркса, на что он готов при определенном проценте прибыли.

Почему перестают уважать партнеры? Из-за того, что округлившимися глазами наблюдают почти что коммерческий торг вокруг святынь, которые в приличном обществе не продаются, и за предложение обсудить «цену» которых в том же самом обществе обычно, не вступая в такое обсуждение, дают от ворот поворот. Партнеры в этой ситуации озадачены перспективой собственных договоренностей с теми, кто такой торг ведет. И зримо, как говорится на «матчасти», представляют свои интересы лежащими «разменной монетой» на чужом «столе переговоров» за своей спиной. Тем более что эти партнеры уже воочию насмотрелись на сдачу этой, так сказать, «элитой» прежних святынь и чего-то подобного от нас подспудно и ждут. И от этого страхуются. Признаем, что небезосновательно.

В-третьих, вокруг темы Курил витают разные «концептуальные» помыслы и посылы, и точка не ставится потому, что дверь держится открытой. Например, разве мы не знаем, что в определенных кругах — как околовластных, так и интеллектуальной обслуги — муссируется идея переселения японцев с «уходящих под воду» островов на материк? И разве являются тайной соответствующие надежды на освоение и развитие таким образом Дальнего Востока? Насколько высоко забрались подобные настроения, если не ставится точка?



4 Маттиас Стом. Чечевица. XVII

Имеются и более скромные «забросы». Например, исключение Курил из географии недавних учений «Восток-2018», как потом признали в Минобороны, случилось «с учетом озабоченностей японской стороны». И сразу же послужило поводом для приезда в Москву адмирала Кавано, шефа объединенного штаба сил самообороны, получившего в российском военном ведомстве ряд аудиенций «по максимуму». Что обсуждалось? Этого мы не знаем. Но разве не имеем представлений о «родстве монархических душ» в Гражданскую войну у японских оккупантов и белогвардейских организаторов «ледяных походов», портреты которых и сегодня, говорят, висят в некоторых знаменательных кабинетах эпического «Арбатского военного округа»?

И разве западные санкции против ряда сановных околоправительственных персоналий не побуждают их судорожно искать новый «ковчег» для «всего нажитого непосильным трудом»? Вы думаете, они в этом поиске остановятся перед прямым предательством, в том числе национальным?

В-четвертых, «радует» наглядно-показательная противоречивость утечек с японской стороны, когда первые должностные лица, захлебываясь в экстазе от запаха учуянной «добычи», клянутся, что как только, так и сразу «ни за что» не пустят на острова спесивых янки. А вторые, выглядывающие из-за их спины, в этот самый момент не могут или уже не считают нужным удерживаться от напоминания о том положении японо-американского договора, который отдает в распоряжение Пентагона всю японскую территорию, лишь бы численность контингента не увеличилась. Вам не кажется, читатель, что покидая в декабре 1991 года первый корпус Кремля, присно памятный Горбачев позабыл там свои грабли, и они по-прежнему стоят у стенки центрального коридора, дожидаясь своего часа? «Если звезды зажигают, то это кому-то нужно». Определенные вопросы муссируются тоже не сами по себе. То еле тлеют, то пускают искры по усилившемуся ветру. На языке информационной войны это называется «разминанием темы». И единственный способ избежать трагического выстрела ружья в третьем действии этой вековой российской драмы, это раз и навсегда поставив «точки над i», унести ружье со сцены за кулисы. А лучше — вообще вынести его из здания театра, сдав в музей исторических глупостей и предрассудков.

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2521189.html