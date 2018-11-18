У них ВВП больше, у них зарплаты больше… либералам из России посвящается.

17 ноября, в субботу, вся Франция стояла на ушах, то есть на улице.Нет, не из-за солидарности с евреями.Французы отказываются жить по условиям олигархата, озвучиваемыми и внедряемыми Макроном. Если сравнить с другими странами, так на Украине аналогичная ситуация, но украинцы – народ вежливый и спокойный, своему президенту, который не скрывает, что обогащается и от военных действий, и от продажи шоколадок врагам Украины.А французы, как известно, народ горячий, к телячьим нежностям относятся хорошо, но только с телками.А тут нарисовался красавец, который еле-еле выжил в юности всего на 1000 евро в месяц. Сердце же кровью обливается у всех незамужних старушек Франции! Манюша просто чудом спасся! Умудрился при этом себе тачку купить за 10,000, но это же потмоу, что недоедал-недопивал… Так что выдали ему аванс француженки в виду мандата (я правильно по-русски окончание ставлю?) президентского.Отлично сидит костюм, перхоть исчезла )спасибо Трампу), жена-старушка принарядилась… Теперь пора и результатов ждать от обещаний невиданных пока, но слышанных неоднократно.А французское население недовольно. Ну, вот, как с ними жить? Ведь любой российские либерал точно знает, что уж там, в Париже, умереть – и то честь. Сена кисельными берегами омывается с пеной из шампанского, по улицам рассыпан золотой песок, а сытые и довольные французы бегают по улицам в арфами и раззбазаривают стрелы Амура в невиданных количествах.Проясним поподробней отчет о текущем положении дел в сильноухабной среднепохабной благоуханной стране с недостойными внезастольными недовольными жителямиПоехали!Итак, что же означает быть средним французом на сегодняшний момент, илиПункт 1: огромные зарплаты?“Я работаю, чтобы выжить – я лох”.Для апологетов дословного перевода он, конечно, голубь.Итак, те, кто выстроился в очередь на бытие а-ля-француз, запоминаем, что означает быть французом на сегодня:Зарабатывать 1149,07 евро в месяц, не получая других видов помощи.Из них:– 50 евро страховки на машину.– 750 евро за жилье– 150 евро на бензин (на 50 км в день, то есть на работу и с работы)– 25 евро – страховка– 97 евро – электричество и газ– 25 евро – страховка на жилье– 50 евро – налог на жильеИ остается целых 2,07 евро на еду!Ну, цифры немного преувеличены, общая сумма расходов – около 850 в месяц. И тогда остается аж 300,07 евро на питание, одежду и др. Если Вы будете питаться только в макдоналдсе, то это 5 евро в день.Итак, поедая еду из самого дешевого ресторана и питаясь раз в день, вы потратите всего 150 евро из 300,07Минус 25 в месяц на телефон/ТВ, – остается 125 евро на одежду, электронику, разъезды по курортам всего света, походы в кино (13 евро), рестораны (30 евро), театры, музеи, дискотеки, косметику, спа, массаж… Гуляй – не хочу, в общем. Ну, или вы можете есть два раза в день, но тогда на развлечения и одежду останется всего 2,07 евро.Предлагаю собрать 1147,07 евро, выдать их одному из либералов и предложить прожить во Франции месяц с выплатой всех налогов, покатом машины или оплатой транспорта.Надеюсь, мы сможем увидеть, как веселится счастливчик в казино или подглядывает под юбки девушкам из варьете, закусывая заморской баклажанной икрой с трюфелями, вымоченными в шампанском. .Это вам не на автобусе за 500 евро в неделю прокатиться по стране.Пункт 2 – стабильные ценыМакрон поднимает налоги и вводит новые поборы, уменьшая социальные выплаты.Цены при этом, конечно, растут.Итак, масло стоит на 10,9% больше за годкартошка – на 11,2%овощи – на 9%табак – на 16,8%газ – на 21%отопление – на 30,4%дизельное топливо – на 22,6%бензин – на 14,6%почтовые марки – на 8,6%Также выросли : налоги, страховка медицинская, на жилье и машину, цены на воду, на питание в школе для детей, штрафы за превышение скорости на 1 км, за выброс мусора, которые люди бесплатно сортируют…В общем, сплошная малина. Цены выросли в евро. Рост ВВП при этом не превышает 2,26% в денежном выражении. Если в среднем цены выросли даже на 5%, а не на 8, то это означает, что выпуск товаров и услуг за тот же период сократился (для либералов, обычно слабо умеющих считать, поясню: ВВП в денежном выражении равен произведению товаров и услуг на их стоимость, полученную в результате продажи этих товаров и услуг. Если стоимость товаров и услуг растет быстрее, чем ВВП. то, конечно, другой множитель уменьшается

Источник: nashaplaneta.su