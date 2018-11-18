Главная » Невероятное в мире

У них ВВП больше, у них зарплаты больше… либералам из России посвящается.

19:39. 18 ноября 2018 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:


17 ноября, в субботу, вся Франция стояла на ушах, то есть на улице.

Нет, не из-за солидарности с евреями.

Французы отказываются жить по условиям олигархата, озвучиваемыми и внедряемыми Макроном. Если сравнить с другими странами, так на Украине аналогичная ситуация, но украинцы – народ вежливый и спокойный, своему президенту, который не скрывает, что обогащается и от военных действий, и от продажи шоколадок врагам Украины.

А французы, как известно, народ горячий, к телячьим нежностям относятся хорошо, но только с телками.

А тут нарисовался красавец, который еле-еле выжил в юности всего на 1000 евро в месяц. Сердце же кровью обливается у всех незамужних старушек Франции! Манюша просто чудом спасся! Умудрился при этом себе тачку купить за 10,000, но это же потмоу, что недоедал-недопивал… Так что выдали ему аванс француженки в виду мандата (я правильно по-русски окончание ставлю?) президентского.

Отлично сидит костюм, перхоть исчезла )спасибо Трампу), жена-старушка принарядилась… Теперь пора и результатов ждать от обещаний невиданных пока, но слышанных неоднократно.

А французское население недовольно. Ну, вот, как с ними жить? Ведь любой российские либерал точно знает, что уж там, в Париже, умереть – и то честь. Сена кисельными берегами омывается с пеной из шампанского, по улицам рассыпан золотой песок, а сытые и довольные французы бегают по улицам в арфами и раззбазаривают стрелы Амура в невиданных количествах.

Проясним поподробней отчет о текущем положении дел в сильноухабной среднепохабной благоуханной стране с недостойными внезастольными недовольными жителями

Поехали!

Итак, что же означает быть средним французом на сегодняшний момент, или

Пункт 1: огромные зарплаты?

“Я работаю, чтобы выжить – я лох”.


Для апологетов дословного перевода он, конечно, голубь.

Итак, те, кто выстроился в очередь на бытие а-ля-француз, запоминаем, что означает быть французом на сегодня:

Зарабатывать 1149,07 евро в месяц, не получая других видов помощи.

Из них:

– 50 евро страховки на машину.

– 750 евро за жилье

– 150 евро на бензин (на 50 км в день, то есть на работу и с работы)

– 25 евро – страховка

– 97 евро – электричество и газ

– 25 евро – страховка на жилье

– 50 евро – налог на жилье

И остается целых 2,07 евро на еду!

Ну, цифры немного преувеличены, общая сумма расходов – около 850 в месяц. И тогда остается аж 300,07 евро на питание, одежду и др. Если Вы будете питаться только в макдоналдсе, то это 5 евро в день.

Итак, поедая еду из самого дешевого ресторана и питаясь раз в день, вы потратите всего 150 евро из 300,07

Минус 25 в месяц на телефон/ТВ, – остается 125 евро на одежду, электронику, разъезды по курортам всего света, походы в кино (13 евро), рестораны (30 евро), театры, музеи, дискотеки, косметику, спа, массаж… Гуляй – не хочу, в общем. Ну, или вы можете есть два раза в день, но тогда на развлечения и одежду останется всего 2,07 евро.

Предлагаю собрать 1147,07 евро, выдать их одному из либералов и предложить прожить во Франции месяц с выплатой всех налогов, покатом машины или оплатой транспорта.

Надеюсь, мы сможем увидеть, как веселится счастливчик в казино или подглядывает под юбки девушкам из варьете, закусывая заморской баклажанной икрой с трюфелями, вымоченными в шампанском. .

Это вам не на автобусе за 500 евро в неделю прокатиться по стране.

Пункт 2 – стабильные цены


Макрон поднимает налоги и вводит новые поборы, уменьшая социальные выплаты.

Цены при этом, конечно, растут.

Итак, масло стоит на 10,9% больше за год

картошка – на 11,2%

овощи – на 9%

табак – на 16,8%

газ – на 21%

отопление – на 30,4%

дизельное топливо – на 22,6%

бензин – на 14,6%

почтовые марки – на 8,6%

Также выросли : налоги, страховка медицинская, на жилье и машину, цены на воду, на питание в школе для детей, штрафы за превышение скорости на 1 км, за выброс мусора, которые люди бесплатно сортируют…

В общем, сплошная малина. Цены выросли в евро. Рост ВВП при этом не превышает 2,26% в денежном выражении. Если в среднем цены выросли даже на 5%, а не на 8, то это означает, что выпуск товаров и услуг за тот же период сократился (для либералов, обычно слабо умеющих считать, поясню: ВВП в денежном выражении равен произведению товаров и услуг на их стоимость, полученную в результате продажи этих товаров и услуг. Если стоимость товаров и услуг растет быстрее, чем ВВП. то, конечно, другой множитель уменьшается



Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
М.Г. Делягин о шатаниях рубля после развала СССР
...Да, во многих местах зарплаты платились действительно в долларах. ...уже готовилась приватизация – самое большое разграбление со времен конкисты, ... либералами.Тоже самое — у Примакова с Маслюковым. У них ... Что же говорить про ВВП? Можно посмотреть на динамику...
КАК ЛИБЕРАЛЫ МАНИПУЛИРУЮТ НАМИ. ЧАСТЬ 1.
... верхушке Запада, "у них - пресса, у них - биржа, а теперь... среднюю зарплату, то сегодня - в 50-100 раз больше профессора­.... себя с большой буквы - РУССКИМ ПРАВОЗАЩИТНИКОМ И ЛИБЕРАЛОМ. Я сначало...правления, в 1979 году, ВВП Либерии на душу населения составлял...
Нефтегазовый Титаник тонет
... к которому российские либералы и реформаторы оказались ...квартала 2015г. дефлятор ВВП составил не валидольно-...Видимо, чтобы наша экономика больше не поднималась. Результат закономерен...них нет денег, чтобы даже положить на счет – они живут от зарплаты...
Кабинет создателей кризиса
... больше трех лет подряд. За это время российский ВВП,...А у четверти из них зарплата не превышает 8 тысяч... к пенсионерам. Правительственные либералы настойчиво проталкивают план повышения...массового обнищания. Политика либералов-рыночников доказывает свою полную...
Бэкграунд, выпуск-319 за 28 сентября 2013
... своими высказываниями. Один из них –министр финансов США Джейкоб ... навсегда. Темпов роста реального ВВП на 3% и выше ... Европе как не крути, зарплаты больше и уровень жизни другой немножечко...есть в растоптанный и оплеванный либералами СССР.Как там было ...
"О текущем моменте" № 3 (131), июнь 2017 года
...исключительно отечественным и зарубежным либералам и прочим слабоумным, ...большей частью населения страны — тех, кто живёт на одну зарплату...— дебилам недоступен. У них преобладают малопродуктивное мышление конкретно-... рост экономики, рост ВВП. Скромный, тем не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>