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Про_чтение слов. Как правильно читать слова? Станислав Жаров и Григорий Решетников. Часть 2

20:41. 18 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем значение слова.

Станислав Жаров и Григорий Решетников
Часть 1 – https://youtu.be/EV2Mw7rJkFw

Эфир посвящён раскрытию истинных смыслов слов, творящих нашу реальность. Его основная задача состоит в том, чтобы изменить отношение к русскому языку в соответствии со смыслами нового времени – эпохи открытия Истины – с помощью примеров глубинного прочтения слов, ключом к которому является Славянская Буквица.

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Источник: www.youtube.com

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