Про_чтение слов. Как правильно читать слова? Станислав Жаров и Григорий Решетников. Часть 2

Зачем значение слова.



Станислав Жаров и Григорий Решетников

Часть 1 – https://youtu.be/EV2Mw7rJkFw



Эфир посвящён раскрытию истинных смыслов слов, творящих нашу реальность. Его основная задача состоит в том, чтобы изменить отношение к русскому языку в соответствии со смыслами нового времени – эпохи открытия Истины – с помощью примеров глубинного прочтения слов, ключом к которому является Славянская Буквица.



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Источник: www.youtube.com