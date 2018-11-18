Приезд Болтона. Унижение Америки

Визит в Россию Джона Болтона, верного помощника Трампа, напомнил с самого начала гангстерский роман Марио Пьюзо «Крестный отец». Спросите, какая связь между встречей на высшем уровне и клановыми разборками? Читайте классику. Но именно это произведение лучше всего показывает, чем заканчивается нарушение одного из незыблемых правил ведения международных переговоров в составе делегации: открывать рот имеет право только один человек — руководитель делегации. Остальные могут подавать ему свои соображения в виде записок, нашептывать на ухо, вносить предложения в ходе перерывов и т. д. Но озвучивать позицию страны имеет право только Главный.

Исключение могут составлять случаи ведения переговоров с поистине братскими государствами, например, с Белоруссией, когда было бы нормально разделить делегации по принципу подведомственности, проблематике и т. д.

Но при переговорах с представителем страны, официально провозгласившей твою страну «противником», ведущей против твоей страны полномасштабную экономическую войну?!

Российская сторона предоставила Джону Болтону такую вольность, на которую он, когда и если он её запрашивал, вряд ли мог и надеяться. Болтон провел сепаратные переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым,секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Даже если исходить из того, что каждое из этих должностных лиц обладает полным набором необходимых и достаточных личных, деловых и политических качеств, патриотичностью и надежностью, то всё равно создается ситуация, когда одна сторона — Болтон и члены его делегации — получают, аккумулируют и анализируют информацию от разных представителей российской стороны. При этом сами эти наши представители не присутствуют при переговорах американца с их коллегами, и, даже если их каким-то образом проинформируют о содержании состоявшихся бесед, не будут обладать личным знанием того, что имело место. Между тем, на переговорах такого уровня, помимо произносимых заранее согласованных позиций, огромное значение имеют разного рода нюансы — психологический настрой, содержательная и эмоциональная реакция сторон на те или иные заявления, готовность или отказ обсуждать те или иные вопросы, форма, в которой это преподносится и т. д. Эти вещи не изложить ни в стенограмме, ни в телефонном разговоре — если предположить, что таковые велись в то время, пока Болтон со товарищи передвигался по Москве с одного места переговоров к другому.

Раздельное ведение переговоров исключает возможность внесения поправок или дополнений другим переговорщиком, если он обнаружит, что его коллега допустил какую-то неточность. Чего исключать нельзя. Что, в принципе уже подтверждается. Как сообщают СМИ, Джон Болтон заявил, что обсуждал с российской стороной ситуацию на Кавказе и в Китае, чего на самом деле не было. Что еще могут додумать в Америке, если, по сути, международные переговоры были проведены с нарушениями и без той самой отмашки Главного?

Один умудренный опытом американец, с которым у меня в свое время сложились хорошие рабочие отношения как-то поделился: «Вы русские никак не можете понять, что в каждом американце одновременно сидит купец, солдат и шпион. На дипломата вы смотрите как на дипломата, на коммерсанта — как коммерсанта».

Думаю, что характеристика такого рода — «купец, солдат и шпион» — в высшей степени характеризует люто ненавидящего Россию и всё русское Болтона, советника Трампа по параноидальной для американцев сфере — «национальной безопасности». И к членам его делегации тоже. Уж они-то точно фиксировали малейшие расхождения в позициях своих российских визави. И сейчас в Совете национальной безопасности США для Трампа и его ближайшего окружения уже готовится детальный и объемный доклад, который будет озаглавлен примерно так: «О расхождениях в подходах руководителей Совета Безопасности, МИД и МО РФ к сирийской проблеме (ДРСМД, международному терроризму, российско-китайским отношениям и т. д.)».

И даже если мы примем, что на самом деле никаких расхождений такого рода нет, то следует учитывать, что разные люди одну и ту же мысль выражают разными словами, с разной степенью заинтересованности. По-разному одни и те же фразы переводят переводчики. И каждый из этих случаев по-разному воспринимают те, кому адресуются эти фразы.

Чем это заканчивается? Опять же, читайте «Крестного отца» Марио Пьюзо, иначе пуля в спину может быть обеспечена, согласно всем законам криминального жанра.

Но вот вершина визита Болтона — встреча с президентом Путиным.

Что мы видим?

С одной стороны — сдержанный, скупой на экспрессию Болтон. И с другой, как мне показалось, — какой-то нервный, постоянно меняющий позы, не к месту дарящий улыбки, Путин. Где валдайская вальяжность? Куда делась привычная уверенная сдержанность ежегодных пресс-конференций и встреч с народом? Не нужно быть великим психологом, чтобы ясно видеть — у нашего президента уровень стресса зашкаливает. И справиться с ним он не в состоянии. А напряженные и растянутые губы, чрезмерно открытые глаза, поднятые брови и сморщенный кверху лоб? Да это просто маска страха, доходящего до уровня ужаса.

И в этом состоянии задается ставший уже знаменитым вопрос о том, а с чем же это к нам прилетел заморский гость — со стрелами или с оливковой ветвью? То есть, с миром или с войной? Это уже ошибка, причиной которой, скорее всего, является полное незнание психологии американцев и привычка мерить других своим, русским, аршином. Ну, ведь, русский же постесняется проявить враждебность — сказать, что со стрелами. Нехорошо как-то. Но это — с точки зрения русского человека.

А американец — без тени улыбки — возьми да скажи, что не с оливковой ветвью. То есть, не с миром. А значит — с войной.

Ведь главный-то вопрос повестки дня переговоров — не торговля семечками, а выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Которые при практически нулевом подлетном времени могут быть и, скорее всего, будут размещены не только в республиках Прибалтики, но и на Украине. (Помнится, 1 марта 2014-го Путин испрашивал у Совета Федерации права на использование российских вооруженных сил на Украине. Это право было предоставлено «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Однако в конце июня того же года Совет Федерации по предложению президента РФ Владимира Путина отменил постановление об использовании Вооруженных сил РФ на Украине. Вопрос: «общественно-политическая обстановка в этой стране» к этому времени нормализовалась? А может быть, Путин не решался и не решился на необходимые меры в отношении Украины потому, что чувствует и свою долю ответственности за происходящее там? Ведь это именно он по «просьбе» американцев убедил Януковича не применять силу против укронацистов?

И что в ответ услышал надменный американец? «Я так и думал». Улыбка. Все довольны, все смеются.

Что это было такое?!

Стране только что, фактически, объявили войну. Какие тут еще могут быть улыбки?!

А дальше последовало то, что в западных СМИ — и вполне справедливо — называют «Путин жалуется»: «Для нас, честно скажу, иногда удивительно, видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается…» И так «иногда удивительно» нам становится уже года четыре, не меньше.

Ну, неужели же никогда не найдется в ближайшем окружении Путина порядочный и честный человек, смельчак, который ему, наконец, подскажет: потому и «предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги», что «мы …не отвечаем ни на один… шаг»?

Спрашивается — а как же еще поступать с теми, кто, заявив себя бойцом, вышел на ринг или в октагон, но, движимый «лучшими чувствами», на удары не отвечает? Ответ простой: забивают до потери пульса, душат, крушат и ломают!

Или предъявляют акт о капитуляции…

Нет, что-то явно неблагополучно в королевстве Датском…

То улыбки тем, кто явно дает понять, что припёрся не с миром.

То «Валдай-клуб» нам открывает «ответно-встречный удар», когда в военной доктрине записано: «27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». А вовсе не только «в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения»!

И, ведь, к сожалению, «Решение о применении ядерного оружия принимаетсяпрезидентом Российской Федерации».

А что делать, если он уверен, будто «в российской концепции по использованию ядерного оружия нет превентивного удара и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара»?

Отправляться в рай? А как быть неверующим? Перестать верить официальной военной доктрине? Может быть, ее как-то незаметно для широкой общественности кто-то взял да изменил?

Отчебучил бы что-то подобное Трамп, так его бы Конгресс в два счета спеленал. Но это — у них. У них Конгресс выделяет деньги на содержание администрации (сиречь: правительства) президента. Потому они и расследуют деятельность своего президента.

А у нас и думцы, и «сенаторы» зарплату получают в управделами администрации, опять же, президента. А еще — авто, квартиры, санаторные путевки, медобслуживание и прочее. Посмеют разве хоть рот открыть-то?

Если Путин — просто как человек — безропотно реагирует на провокации, оскорбления и унижения, то это его личное дело. «Ударили по правой щеке — подставь левую» и всё такое. И тут вновь нужен порядочный и честный человек, смельчак, который ему подскажет, что отстаивание чести и достоинства страны — дело государственное. И не ответить в этих случаях не просто потерять честь и лицо. Это значит поощрять на дальнейшие, всё более резкие, всё более нахальные, всё более многочисленные и всё более опасные провокации — до такого уровня, что кроме как войны ответа не найдется.

Разве что — капитуляция.

А ее будет удобно облечь в форму «победы дипломатии», «победы здравого смысла», «обоюдного компромисса» и прочее.

Что-то подсказывает мне, что очень скоро мы о таких победах услышим.

10-ть минут.