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Помните: от того, что крутится у вас в голове, зависит ваша судьба!

07:43. 18 ноября 2018 Просмотров - 216 Нет комментариев Опубликовал:

Термин «аффирмация» выглядит настолько научно (и туманно ),

что многих вводит в заблуждение.

А вот если убрать с этого слова всю заумь, то аффирмация – это просто мысль. Но не залетная, а

устойчивая мысль.

(И совсем не обязательно, что она позитивная).

Любая устойчивая мысль (которая может годами крутиться в голове) – это аффирмация и есть. Другими словами, когда мы о чем-то постоянно думаем, то мы думаем аффирмациями. И по-другому просто не умеем.

Если посмотреть с более широкой перспективы, то отчетливо видно, чтоаффирмации – это проекции наших убеждений.

То есть каковы убеждения – таковы и устойчивые мысли.

И наоборот. Это нерушимое тождество.

Стоит ли лишний раз повторять, что устойчивые мысли руководят нашим поведением?

И надо ли говорить, что убеждения формируют судьбу?

Опыт показывает, что надо.

Оказывается, фраза «мысль материальна», употребляемая до неприличия часто и густо, перестала быть вполне осознаваемой – и стала до опасного легковесной.

Потому что мысль – это энергия. А непродуктивной энергии просто и не бывает – энергия для того и существует, чтобы что-то определенное производить (создавать).

Но… энергии все равно, что производить.

И для энергии не существует ни «плохо», ни «хорошо» - эти оценочные понятия энергией не руководят.

Устойчивая мысль – это невероятно мощная энергия.

Ей по силам переходить из квантовой среды в поле грубой материи – и воплощаться в совершенно определенные явления и вещи.

Уверена, вы поняли, к чему я веду:

Будьте осторожнее со своими мыслями! И хотя бы время от времени внедряйтесь в свою мыслемешалку – и производите там тщательную уборку.

Помните: от того, что крутится у вас в голове, ваша судьба зависит!

И это не огульное заявление.

Это доказано.

Например, физики давным-давно уже всё исследовали и получили неоспоримые доказательства того, что

частицы энергии действуют

в строгом соответствии

с мыслями и ожиданиями людей

 

Понимаете?! Любая ваша убежденная мысль и любое ваше стойкое ожидание материализуются! И в безупречной точности.

Так что есть твердый резон навести в своей голове порядок:

всё мрачное и пугливое безжалостно выбросить, а светлое и радостное – прочно поселить.

Это и призваны делать аффирмации.

И отлично с этим делом справляются.

И особенно тогда, когда вы без всяких сомнений признаёте:

любая мысль

от количества повторений растет,

наращивает силу – и материализуется.

 

Далее представлен замечательный по своей эффективности комплект аффирмаций от самых лучших в этом деле специалистов.

Комплект состоит из 4-х разделов:

Аффирмаций здоровья

Аффирмаций счастья

Аффирмаций процветания

Аффирмаций самореализации

источник

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Полностью весь материал можно найти в флэш-медийном журнале"Некоторые Законы Вселенной..с пояснениями".

Содержание:

Основные Законы Вселенной. Учимся применять в жизни.

15 божьих подсказок человеку

Один из важнейших законов - баланс между "брать" и "давать".

7 главных Законов Вселенной

За что ты испытываешь чувство вины?

Техника применения аффирмаций "Циркуляр".

Матрица продуктивного™ мышления. Лучшие аффирмаций от психологов-практиков

см.ВИДЕО. ЦИРКУЛЯР - техника программирования

см.ВИДЕО. 8 Законов Вселенной.

см.ВИДЕО. Мост (2003). По мотивам фильма

Образцы страниц

 

 

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СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

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В медиатеке уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

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18. Законы Мироздания, которые действительно работают!

19. Некоторые Законы Вселенной..с пояснениями

 

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

 

https://vk.com/club172794414

 

 

 

Источник: cont.ws

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