Помните: от того, что крутится у вас в голове, зависит ваша судьба!
Термин «аффирмация» выглядит настолько научно (и туманно ),
что многих вводит в заблуждение.
А вот если убрать с этого слова всю заумь, то аффирмация – это просто мысль. Но не залетная, а
устойчивая мысль.
(И совсем не обязательно, что она позитивная).
Любая устойчивая мысль (которая может годами крутиться в голове) – это аффирмация и есть. Другими словами, когда мы о чем-то постоянно думаем, то мы думаем аффирмациями. И по-другому просто не умеем.
Если посмотреть с более широкой перспективы, то отчетливо видно, чтоаффирмации – это проекции наших убеждений.
То есть каковы убеждения – таковы и устойчивые мысли.
И наоборот. Это нерушимое тождество.
Стоит ли лишний раз повторять, что устойчивые мысли руководят нашим поведением?
И надо ли говорить, что убеждения формируют судьбу?
Опыт показывает, что надо.
Оказывается, фраза «мысль материальна», употребляемая до неприличия часто и густо, перестала быть вполне осознаваемой – и стала до опасного легковесной.
Потому что мысль – это энергия. А непродуктивной энергии просто и не бывает – энергия для того и существует, чтобы что-то определенное производить (создавать).
Но… энергии все равно, что производить.
И для энергии не существует ни «плохо», ни «хорошо» - эти оценочные понятия энергией не руководят.
Устойчивая мысль – это невероятно мощная энергия.
Ей по силам переходить из квантовой среды в поле грубой материи – и воплощаться в совершенно определенные явления и вещи.
Уверена, вы поняли, к чему я веду:
Будьте осторожнее со своими мыслями! И хотя бы время от времени внедряйтесь в свою мыслемешалку – и производите там тщательную уборку.
Помните: от того, что крутится у вас в голове, ваша судьба зависит!
И это не огульное заявление.
Это доказано.
Например, физики давным-давно уже всё исследовали и получили неоспоримые доказательства того, что
частицы энергии действуют
в строгом соответствии
с мыслями и ожиданиями людей
Понимаете?! Любая ваша убежденная мысль и любое ваше стойкое ожидание материализуются! И в безупречной точности.
Так что есть твердый резон навести в своей голове порядок:
всё мрачное и пугливое безжалостно выбросить, а светлое и радостное – прочно поселить.
Это и призваны делать аффирмации.
И отлично с этим делом справляются.
И особенно тогда, когда вы без всяких сомнений признаёте:
любая мысль
от количества повторений растет,
наращивает силу – и материализуется.
Далее представлен замечательный по своей эффективности комплект аффирмаций от самых лучших в этом деле специалистов.
Комплект состоит из 4-х разделов:
Аффирмаций здоровья
Аффирмаций счастья
Аффирмаций процветания
Аффирмаций самореализации
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Полностью весь материал можно найти в флэш-медийном журнале"Некоторые Законы Вселенной..с пояснениями".
Содержание:
Основные Законы Вселенной. Учимся применять в жизни.
15 божьих подсказок человеку
Один из важнейших законов - баланс между "брать" и "давать".
7 главных Законов Вселенной
За что ты испытываешь чувство вины?
Техника применения аффирмаций "Циркуляр".
Матрица продуктивного™ мышления. Лучшие аффирмаций от психологов-практиков
см.ВИДЕО. ЦИРКУЛЯР - техника программирования
см.ВИДЕО. 8 Законов Вселенной.
см.ВИДЕО. Мост (2003). По мотивам фильма
Образцы страниц
Журнал же можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре - на ваше усмотрение).
СПРАВКА.
Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),
для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).
Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможентолько в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.
В медиатеке уже выложены следующие журналы:
01. Музыка для снятия стресса
02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?
03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»
04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта
05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого
06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры
07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения
08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях
09. Тибетские поющие чаши
10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки
11. Закон причинно-следственной связи (кармы)
12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?
13. Суть жизни - Равновесия искать
14. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ
15. Очевидные признаки паразитарных поражений. Что делать?
16. Музыка, обеспечивающая выраженные целебные эффекты
17. Чакры - особые энергетические центры в энергоструктуре человека
18. Законы Мироздания, которые действительно работают!
19. Некоторые Законы Вселенной..с пояснениями
Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.
Источник: cont.ws