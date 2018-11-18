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Почему молчат историки. Александр Пыжиков

08:25. 18 ноября 2018 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:

Кто заинтересован в искажении прошлого страны

Выступление доктора исторических наук, профессора МПГУ Александра Пыжикова в московской Центральной библиотеке №15 имени Н.О. Ключевского.

Что стоит за событиями прошлого? Чьи права отстаивал народ в Смутные времена? К чему это привело? Почему заблокирована народная память и утрачены древние знания? Читайте в книгах:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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