Пенсионная реформа, демография и «самозанятое» население

Источник: pvo.center

В своём обращении к гражданам России относительно неизбежности реформирования пенсионной системы и повышения возраста выхода на пенсию (29.08.2018 г.) Президент В.В. Путин апеллировал к демографическим факторам: жить стали дольше, детей рождается меньше, отношение числа работающих уменьшается к отношению числа пенсионеров.

Всё так и выглядит в целом, но совершенно иначе видится, если вникать в суть проблемы.

В середине 90-х действительно был резкий спад количества рождений. Так, например, тех, кому сейчас 30 лет среди граждан России (1 319 471 + 1 290 353 человек) в два раза больше, чем двадцатилетних граждан (669 519 + 647 943 человек):

мужчины, чел. 2018 год женщины, чел. 2018 год 0 лет 861298 0 лет 814896 1 год 966058 1 год 914605 2 года 992732 2 года 938775 3 года 994251 3 года 939439 4 года 983902 4 года 932661 5 лет 988819 5 лет 934996 6 лет 935131 6 лет 885167 7 лет 870658 7 лет 826400 8 лет 881204 8 лет 837012 9 лет 874783 9 лет 834973 10 лет 829547 10 лет 788557 11 лет 763905 11 лет 728349 12 лет 763727 12 лет 732047 13 лет 769137 13 лет 733690 14 лет 761511 14 лет 725239 15 лет 735543 15 лет 700560 16 лет 690321 16 лет 657301 17 лет 707848 17 лет 671388 18 лет 668826 18 лет 635442 19 лет 689319 19 лет 665048 20 лет 669519 20 лет 647943 21 лет 715171 21 лет 682331 22 лет 759102 22 лет 725718 23 лет 797714 23 лет 757566 24 лет 806907 24 лет 776349 25 лет 926481 25 лет 900730 26 лет 1051051 26 лет 997602 27 лет 1197483 27 лет 1150837 28 лет 1211706 28 лет 1178961 29 лет 1260524 29 лет 1235403 30 лет 1319471 30 лет 1290353 31 лет 1302189 31 лет 1286613 32 лет 1271848 32 лет 1278379 33 лет 1241459 33 лет 1242689 34 лет 1262328 34 лет 1267858 35 лет 1179221 35 лет 1195166 36 лет 1119493 36 лет 1140344 37 лет 1185251 37 лет 1214125 38 лет 1084392 38 лет 1121500 39 лет 1066239 39 лет 1121326 40 лет 1025234 40 лет 1090849 41 лет 1030804 41 лет 1101018 42 лет 1031272 42 лет 1114808 43 лет 990733 43 лет 1069034 44 лет 959443 44 лет 1038106 45 лет 959430 45 лет 1042656 46 лет 925236 46 лет 1002175 47 лет 962244 47 лет 1037525 48 лет 853707 48 лет 940369 49 лет 837517 49 лет 929964 50 лет 815141 50 лет 918267 51 лет 833272 51 лет 953582 52 лет 873365 52 лет 1008755 53 лет 879532 53 лет 1034833 54 лет 936202 54 лет 1110318 55 лет 957482 55 лет 1159377 56 лет 994229 56 лет 1215490 57 лет 1060019 57 лет 1304081 58 лет 959905 58 лет 1225558 59 лет 937876 59 лет 1223783 60 лет 898153 60 лет 1190282 61 лет 844488 61 лет 1155548 62 лет 824996 62 лет 1165511 63 лет 795795 63 лет 1158510 64 лет 702478 64 лет 1043627 65 лет 690250 65 лет 1051190 66 лет 646030 66 лет 1005183 67 лет 631629 67 лет 991035 68 лет 608990 68 лет 999334 69 лет 487426 69 лет 816441 70 лет 459622 70 лет 787459 71 лет 391484 71 лет 700419 72 лет 233103 72 лет 424727 73 лет 166184 73 лет 316477 74 лет 145872 74 лет 287506 75 лет 197310 75 лет 426140 76 лет 286109 76 лет 649857 77 лет 295552 77 лет 682182 78 лет 292485 78 лет 721091 79 лет 269206 79 лет 694345 80 лет 258734 80 лет 660589 81 лет 188948 81 лет 501551 82 лет 150601 82 лет 410761 83 лет 103580 83 лет 298162 84 лет 85687 84 лет 259531 85 лет и более 488796 85 лет и более 1711099 Всего 68122220 Всего 78737443

Но ведь через 10 лет количество рождений стало возвращаться на нормальный уровень. Значит, есть потенциал для решения демографической проблемы!

Следует обратить внимание на значительную в количественном отношении группу в возрасте от 30 лет и старше, предоставить все необходимые медицинские и социальные условия для стимулирования новых и новых рождений в этой возрастной группе!

Так возможно сгладить двукратный провал в количестве тех, кому около 20-ти лет.

Кроме того, мы считаем важным реализацию следующих мер для кардинального оздоровления демографической ситуации:

Ускоренное и упрощённое предоставление гражданства России всем русским и другим коренным национальностям РФ. Материнский социальный пакет – многодетная мать должна получать от государства ежемесячный доход, равный средней заработной плате по региону. Введение налога «На холостяков, одиноких и бездетных граждан», как это было в СССР. Усыновление ребёнка освобождает от его уплаты. Налоговые послабления многодетным семьям. Усложнение процедуры разводов. Пропаганда семьи и семейных ценностей. Снижение пенсионного возраста для многодетных матерей до 45 лет.

Но демография – это лишь часть проблемы уменьшения числа работающих к числу пенсионеров. Наш Президент умолчал о катастрофическом числе тех, кто живёт в нашей стране, кто пользуется всеми медицинскими и общественными благами, чьи дети ходят в школу, чей покой охраняют наши силовые структуры, кто затем получит право на социальную пенсию по старости – и кто за всё это ничего не платит!

Ни копейки в бюджет государства РФ! https://rg.ru/2016/11/24/na-rossijskom-rynke-truda-vyrosla-dolia-samozaniatyh-grazhdan.html

Это САМОЗАНЯТЫЕ – и таких граждан в нашей стране около 20 млн человек из всего трудоспособного населения. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c77979a794729c6d7f0f6

Этот термин очень быстро прижился. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10394770

А ведь можно сказать иначе – «не платящие налоги со своего дохода». Стоит сказать так и проблема выглядит совершенно иначе!

Сфера торговли и ремонта, строительства, транспортировки, хранения и предоставления прочих услуг, частное сельское хозяйство – это сегменты экономики, где наиболее часто зарабатывают не платящие налоги со своего дохода (самозанятые). Это их право – возразит радушный читатель! Что такого они получили от этого государства, чтобы теперь ему платить – скажет либерал. Зачем бередить острыми вопросами электорат – вопрошает единорос…

Всё это так, но давайте посмотрим на цифры.

68 млн человек – это количество трудящихся согласно данным Росстата

Из них около 20 млн человек – не платящие налоги со своего дохода (самозанятые) и ещё 3 с лишним млн. человек – индивидуальные предприниматели.

Остаётся 45 млн человек – те, кто исправно отчисляют со своей заработной платы 22% в Пенсионный Фонд, 2,9% — на медицинское и социальное страхование, а также 13% — налог на доход физических лиц.

В то же время в стране – 38 млн пенсионеров. https://pvo.center/?p=43270

Количество не платящиех налоги со своего дохода (самозанятых) в последнее время имеет устойчивую тенденцию к увеличению – и вправду – а зачем платить всякие налоги и отчисления – если можно не платить? За это, кстати, стоит сказать спасибо и пресловутой «пенсионной реформе».

Получаем на 2-х официально работающих 1-го не платящие налоги со своего дохода (самозанятого) – это третья часть трудоспособного населения.

Значит, в перспективе, треть пенсионеров – это те, кто не будет иметь официального трудового стажа, кто будет получать Социальную пенсию по старости. Текущий размер её невелик и равен 4959,85 рублей в месяц. Однако, в наше государство ввело понятие прожиточного минимума пенсионера. Каждый пенсионер, получающий Социальную пенсию по старости, https://visasam.ru/emigration/vybor/pensiya-v-stranah-mira.html имеет право на социальную доплату к пенсии. С этой доплатой размер ежемесячной выплаты возрастает до 8803 рубля в 2018 году. https://pensionnyj-fond.ru/raschet-pensij/socialnaya-doplata/#_2

Напомним, что реальный дефицит Пенсионного Фонда РФ на 2018-й год составляет 933 млрд рублей (в год) и покрывается из федерального бюджета.

При этом, около трети работающих «не платящие налоги со своего дохода» (самозанятых) плавно со временем переходят в категорию пенсионеров, получающих Социальную пенсию по старости с социальной доплатой в размере 8,8 тысяч рублей ежемесячно => то есть 105,6 тысяч руб. ежегодно в реалиях 2018 года.

Берём треть количества пенсионеров 38/3 = 12,7 млн человек и умножаем на 105600 руб. на каждого такого (в прошлом «самозанятого») пенсионера ежегодно и получаем = 1,34 трлн руб. ежегодно траты Пенсионного Фонда и бюджета РФ на пенсионное обеспечение стареющих не плативших налоги со своего дохода (самозанятых). Это больше текущего дефицита Пенсионного Фонда почти в полтора раза!

Может быть, мы уже созрели как Общество, чтобы честно и громко поставить вопрос – готовы ли мы всё дальше и больше перекладывать растущие расходы на плечи добропорядочных граждан, которые производят все отчисления в Пенсионный Фонд, отчисления на соцстрах и медицину, платят все налоги, ИЛИ СЛЕДУЕТ ПРИЗВАТЬ ВСЕХ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА задуматься над выработкой возможного решения наполнения фондов и бюджета государства всеми трудоспособными гражданами?

О том, как обстоит ситуация с пенсионными выплатами в других странах и какой минимальный стаж нужен в Германии, Франции, США или Японии для получения права на базовую (минимальную) пенсию, мы поговорим в следующей статье.

С уважением,

Коллектив группы исследований вопросов экономики

Общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Петрунин Анатолий Сергеевич

Мешков Дмитрий Александрович

Лагойко Любовь Николаевна