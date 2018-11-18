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Пенсионная реформа, демография и «самозанятое» население

08:16. 18 ноября 2018 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: pvo.center

В своём обращении к гражданам России относительно неизбежности реформирования пенсионной системы и повышения возраста выхода на пенсию (29.08.2018 г.)  Президент В.В. Путин апеллировал к демографическим факторам: жить стали дольше, детей рождается меньше, отношение числа работающих уменьшается к отношению числа пенсионеров.

Всё так и выглядит в целом, но совершенно иначе видится, если вникать в суть проблемы.

В середине 90-х действительно был резкий спад количества рождений. Так, например, тех, кому сейчас 30 лет среди граждан России (1 319 471 + 1 290 353 человек) в два раза больше, чем двадцатилетних граждан (669 519 + 647 943 человек):

мужчины, чел. 2018 год женщины, чел. 2018 год
  0 лет 861298   0 лет 814896
  1 год 966058   1 год 914605
  2 года 992732   2 года 938775
  3 года 994251   3 года 939439
  4 года 983902   4 года 932661
  5 лет 988819   5 лет 934996
  6 лет 935131   6 лет 885167
  7 лет 870658   7 лет 826400
  8 лет 881204   8 лет 837012
  9 лет 874783   9 лет 834973
  10 лет 829547   10 лет 788557
  11 лет 763905   11 лет 728349
  12 лет 763727   12 лет 732047
  13 лет 769137   13 лет 733690
  14 лет 761511   14 лет 725239
  15 лет 735543   15 лет 700560
  16 лет 690321   16 лет 657301
  17 лет 707848   17 лет 671388
  18 лет 668826   18 лет 635442
  19 лет 689319   19 лет 665048
  20 лет 669519   20 лет 647943
  21 лет 715171   21 лет 682331
  22 лет 759102   22 лет 725718
  23 лет 797714   23 лет 757566
  24 лет 806907   24 лет 776349
  25 лет 926481   25 лет 900730
  26 лет 1051051   26 лет 997602
  27 лет 1197483   27 лет 1150837
  28 лет 1211706   28 лет 1178961
  29 лет 1260524   29 лет 1235403
  30 лет 1319471   30 лет 1290353
  31 лет 1302189   31 лет 1286613
  32 лет 1271848   32 лет 1278379
  33 лет 1241459   33 лет 1242689
  34 лет 1262328   34 лет 1267858
  35 лет 1179221   35 лет 1195166
  36 лет 1119493   36 лет 1140344
  37 лет 1185251   37 лет 1214125
  38 лет 1084392   38 лет 1121500
  39 лет 1066239   39 лет 1121326
  40 лет 1025234   40 лет 1090849
  41 лет 1030804   41 лет 1101018
  42 лет 1031272   42 лет 1114808
  43 лет 990733   43 лет 1069034
  44 лет 959443   44 лет 1038106
  45 лет 959430   45 лет 1042656
  46 лет 925236   46 лет 1002175
  47 лет 962244   47 лет 1037525
  48 лет 853707   48 лет 940369
  49 лет 837517   49 лет 929964
  50 лет 815141   50 лет 918267
  51 лет 833272   51 лет 953582
  52 лет 873365   52 лет 1008755
  53 лет 879532   53 лет 1034833
  54 лет 936202   54 лет 1110318
  55 лет 957482   55 лет 1159377
  56 лет 994229   56 лет 1215490
  57 лет 1060019   57 лет 1304081
  58 лет 959905   58 лет 1225558
  59 лет 937876   59 лет 1223783
  60 лет 898153   60 лет 1190282
  61 лет 844488   61 лет 1155548
  62 лет 824996   62 лет 1165511
  63 лет 795795   63 лет 1158510
  64 лет 702478   64 лет 1043627
  65 лет 690250   65 лет 1051190
  66 лет 646030   66 лет 1005183
  67 лет 631629   67 лет 991035
  68 лет 608990   68 лет 999334
  69 лет 487426   69 лет 816441
  70 лет 459622   70 лет 787459
  71 лет 391484   71 лет 700419
  72 лет 233103   72 лет 424727
  73 лет 166184   73 лет 316477
  74 лет 145872   74 лет 287506
  75 лет 197310   75 лет 426140
  76 лет 286109   76 лет 649857
  77 лет 295552   77 лет 682182
  78 лет 292485   78 лет 721091
  79 лет 269206   79 лет 694345
  80 лет 258734   80 лет 660589
  81 лет 188948   81 лет 501551
  82 лет 150601   82 лет 410761
  83 лет 103580   83 лет 298162
  84 лет 85687   84 лет 259531
  85 лет и более 488796   85 лет и более 1711099
  Всего 68122220   Всего 78737443

Но ведь через 10 лет количество рождений  стало возвращаться на нормальный уровень. Значит, есть потенциал для решения демографической проблемы!

Следует обратить внимание на значительную в количественном отношении группу в возрасте от 30 лет и старше, предоставить все необходимые медицинские и социальные условия для стимулирования новых и новых рождений в этой возрастной группе!

Так возможно сгладить двукратный провал в количестве тех, кому около 20-ти лет.

Кроме того, мы считаем важным реализацию следующих мер для кардинального оздоровления демографической ситуации:

  1. Ускоренное и упрощённое предоставление гражданства России всем русским и другим коренным национальностям РФ.
  2. Материнский социальный пакет – многодетная мать должна получать от государства ежемесячный доход, равный средней заработной плате по региону.
  3. Введение налога «На холостяков, одиноких и бездетных граждан», как это было в СССР. Усыновление ребёнка освобождает от его уплаты.
  4. Налоговые послабления многодетным семьям.
  5. Усложнение процедуры разводов.
  6. Пропаганда семьи и семейных ценностей.
  7. Снижение пенсионного возраста для многодетных матерей до 45 лет.

Но демография – это лишь часть проблемы уменьшения числа работающих к числу пенсионеров. Наш Президент умолчал о катастрофическом числе тех, кто живёт в нашей стране, кто пользуется всеми медицинскими и общественными благами, чьи дети ходят в школу, чей покой охраняют наши силовые структуры, кто затем получит право на социальную пенсию по старости – и кто за всё это ничего не платит!

Ни копейки в бюджет государства РФ! https://rg.ru/2016/11/24/na-rossijskom-rynke-truda-vyrosla-dolia-samozaniatyh-grazhdan.html

Это САМОЗАНЯТЫЕ – и таких граждан в нашей стране около 20 млн человек из всего трудоспособного населения.  https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c77979a794729c6d7f0f6

Этот термин очень быстро прижился. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10394770

А ведь можно сказать иначе – «не платящие налоги со своего дохода». Стоит сказать так и проблема выглядит совершенно иначе!

Сфера торговли и ремонта, строительства, транспортировки, хранения и предоставления прочих услуг, частное сельское хозяйство – это сегменты экономики, где наиболее часто зарабатывают не платящие налоги со своего дохода (самозанятые).  Это их право – возразит радушный читатель! Что такого они получили от этого государства, чтобы теперь ему платить – скажет либерал. Зачем бередить острыми вопросами электорат – вопрошает единорос…

Всё это так, но давайте посмотрим на цифры.

68 млн человек – это количество трудящихся согласно данным Росстата

Из них около 20 млн человек – не платящие налоги со своего дохода (самозанятые) и ещё 3 с лишним млн. человек  – индивидуальные предприниматели.

Остаётся 45 млн человек – те, кто исправно отчисляют со своей заработной платы 22% в Пенсионный Фонд, 2,9% — на медицинское и социальное страхование, а также 13% — налог на доход физических лиц.

В то же время в стране – 38 млн пенсионеров. https://pvo.center/?p=43270

Количество не платящиех налоги со своего дохода (самозанятых) в последнее время имеет устойчивую тенденцию к увеличению – и вправду – а зачем платить всякие налоги и отчисления – если можно не платить? За это, кстати, стоит сказать спасибо и пресловутой «пенсионной реформе».

Получаем на 2-х официально работающих 1-го не платящие налоги со своего дохода (самозанятого) – это третья часть трудоспособного населения.

Значит, в перспективе, треть пенсионеров – это те, кто не будет иметь официального трудового стажа, кто будет получать Социальную пенсию по старости. Текущий размер её невелик и равен 4959,85 рублей в месяц. Однако, в наше государство ввело понятие прожиточного минимума пенсионера. Каждый пенсионер, получающий Социальную пенсию по старости, https://visasam.ru/emigration/vybor/pensiya-v-stranah-mira.html имеет право на социальную доплату к пенсии. С этой доплатой размер ежемесячной выплаты возрастает до 8803 рубля в 2018 году. https://pensionnyj-fond.ru/raschet-pensij/socialnaya-doplata/#_2

Напомним, что реальный дефицит Пенсионного Фонда РФ на 2018-й год составляет 933 млрд рублей (в год) и покрывается из федерального бюджета.

При этом, около трети работающих «не платящие налоги со своего дохода» (самозанятых) плавно со временем переходят в категорию пенсионеров, получающих Социальную пенсию по старости с социальной доплатой в размере 8,8 тысяч рублей ежемесячно =>  то есть 105,6 тысяч руб. ежегодно в реалиях 2018 года.

Берём треть количества пенсионеров 38/3 = 12,7 млн человек и умножаем на 105600 руб. на каждого такого (в прошлом «самозанятого») пенсионера ежегодно и получаем = 1,34 трлн руб. ежегодно траты Пенсионного Фонда и бюджета РФ на пенсионное обеспечение стареющих не плативших налоги со своего дохода (самозанятых). Это больше текущего дефицита Пенсионного Фонда почти в полтора раза!

Может быть, мы уже созрели как Общество, чтобы честно и громко поставить вопрос – готовы ли мы всё дальше и больше перекладывать растущие расходы на плечи добропорядочных граждан, которые производят все отчисления в Пенсионный Фонд, отчисления на соцстрах и медицину, платят все налоги, ИЛИ СЛЕДУЕТ ПРИЗВАТЬ ВСЕХ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА задуматься над выработкой возможного решения наполнения фондов и бюджета государства всеми трудоспособными гражданами?

О том, как обстоит ситуация с пенсионными выплатами в других странах и какой минимальный стаж нужен в Германии, Франции, США или Японии для получения права на базовую (минимальную) пенсию, мы поговорим в следующей статье.

С уважением,

Коллектив группы исследований вопросов экономики

Общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Петрунин Анатолий Сергеевич

Мешков Дмитрий Александрович

Лагойко Любовь Николаевна

Источник: nstarikov.ru

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