«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года (2)

«15 июля 1914 г. из Дюнкерка в направлении на Кронштадт вышла французская военно-морская эскадра во главе с броненосцем «Франс», на борту которого находилась делегация, возглавляемая Р. Пуанкаре. Путь по морю был выбран не случайно, так как французское руководство предпочло не пересекать Германию. Состав делегации был весьма представительным: кроме президента в нее входили премьер-министр и министр иностранных дел Р. Вивиани, другие крупные политики и чиновники Французской Республики. 20 июля 1914 г. в два часа пополудни французская эскадра бросила якоря на кронштадтском рейде. Заранее было решено, что визит продлится ровно восемьдесят один час. Для визита была разработана большая протокольная программа, в которую входили торжества, встречи, приемы и обеды.



Этими мероприятиями предусматривалось охватить всю делегацию — от обеда для низших чинов в Железном зале Народного дома до торжеств во французском посольстве и в Большом Петергофском дворце. Участники и очевидцы этих торжеств оставили в своих мемуарах весьма красочные описания»28.

Каковы были итоги этого визита, нашедшие выражение в официальных межгосударственных договорённостях России и Франции, — в интернете найти не удалось.



Поисковики предлагают всё краткие справки о том, что происходило в это время в Петербурге, сопровождаемые фотографиями торжеств. Некоторые источники пишут прямо: «Хотя ничего конкретного на переговорах решено не было, визит свидетельствовал о незыблемости прежнего союза между Францией и Россией».

Из всего этого можно понять, что Франция тоже хотела войны, чтобы принудить Германию вернуть себе отторгнутые Германией в 1871 г. Эльзас и Лотарингию. Поэтому французская делегация отправилась в Петербург морем, а не поездом, чтобы избежать обсуждения в Берлине29 с германской стороной ситуации, пожеланий и намерений сторон, перспектив развития ситуации. А целью визита было — заверить Россию в том, что в случае начала её войны с Германией Франция исполнит все ранее достигнутые договорённости и выступит против Германии на стороне России.



Это было необходимо Франции, дабы Россия не уклонилась от столь вожделенной для Франции войны в условиях, пока Германии не наработала военно-экономической мощи, позволяющей ей победить в войне против коалиции Франции и России.

Французский посол в Петербурге Морис Палеолог в своей книге «Царская Россия во время мировой войны» описывает обед («пир горой»), который дал в Красном селе командующий гвардией и войсками Петербургского военного округа, впоследствии главнокомандующий Русской армии, великий князь Николай Николаевич 9 (22) июля 1914 г. по случаю визита в Петербург президента Франции:

«Я приезжаю одним из первых. Великая княгиня Анастасия <супруга Николая Николаевича> и её сестра великая княгиня Милица, встречают меня с энтузиазмом. Обе черногорки <балканское государство рядом с Сербией> говорят одновременно.

— Знаете ли вы, что мы переживаем исторические дни, священные дни? Завтра, на смотру, музыканты будут играть только Лотарингский марш и марш Самбры и Мезы. Я получила сегодня от моего отца <короля Черногории> телеграмму в условных выражениях: он объявляет мне, что раньше конца месяца у нас будет война. Какой герой мой отец…30 Он достоин “Илиады”… Вот посмотрите эту бонбоньерку, которая всегда со мной, она содержит землю Лотарингии, да, землю Лотарингии, которую я взяла по ту сторону границы, когда была с моим мужем <великим князем Николаем Николаевичем> во Франции, два года назад.



И затем посмотрите еще там, на почетном столе: он покрыт чертополохом, я не хотела, чтобы там были другие цветы. Ну, что же, это — чертополох Лотарингии. Я сорвала несколько веток его на отторгнутой территории. Я привезла их сюда и распорядилась посеять их семена в моем саду… Милица поговори еще с послом, скажи ему обо всем, что представляет для нас сегодняшний день, пока я пойду встречать императора.

На обеде я сижу слева от великой княгини Анастасии. И дифирамб продолжается, прерываемый предсказаниями: “война вспыхнет… от Австрии больше ничего не останется… Вы возьмете обратно Эльзас и Лотарингию… Наши армии соединятся в Берлине… Германия будет уничтожена”… Затем внезапно:

— Я должна сдерживаться, потому что император на меня смотрит…

И под строгим взглядом царя черногорская сивилла внезапно успокаивается.

Когда обед кончен, мы идем смотреть балет в красивом императорском театре при лагере».31

В Петербурге торжества по случаю визита президента Франции, народные гуляния, по масштабу сопоставимые с пасхальными32; Русская армия на смотру марширует перед президентом Франции под Лотарингский марш; Лотарингия на данный момент — территория Германии. Как ко всему этому — ведь этого невозможно утаить — должны были отнестись в Берлине?



И почему после этого, в ходе дальнейшего развития сербско-австрийского кризиса взаимоотношений, кайзер Вильгельм II должен был верить заверениям Николая II о том, что Россия не нападет на Германию, хотя и проводит всеобщую мобилизацию?

Но сёстры-черногорки, одержимые ненавистью к немцам, идентичной ненависти кайзера Вильгельма к славянам, — это только «надводная часть айсберга». Была и активно действовала подводная.



Как известно, Петр Аркадьевич Столыпин надеялся в течение 20 лет (т.е. к началу 1930‑х гг.) провести реформы, которые по их завершении обеспечили бы классовое сотрудничество в империи и разрядили революционную ситуацию: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России» — из интервью газете «Новое время» от 03.10.1909 г.



Для проведения реформ требовался мир. Но в России были и другие политические силы, которым была нужна война.

Н.Н.Яковлев в книге «1 августа 1914» приводит свидетельство Василия Витальевича Шульгина, думского деятеля великорусского националистического толка, эмигрировавшего после 1917 г., но на старости лет возвратившегося и умершего в СССР, который делился с историком своими воспоминаниями о предреволюционных временах.

«Дело было в III Думе33. Заседание, знаете, Пуришкевич скандалист кричит. Вышел я в кулуары, прохаживаюсь. Выскакивает Маклаков34 и ко мне: “Кабак!” — сказал громко, а потом понизив голос, добавил: “Вот что нам нужно: война с Германией и твердая власть.” Вы и делайте выводы…

— Стоит ли дальше заниматься масонами?

— Очень стоит, только трудно. Они таились. А организация была весьма серьёзная…»35

Вот и опять добрались: П.А. Столыпин — всеми характеризуется как «твёрдая власть», но В.А. Маклакову нужна какая-то иная «твёрдая власть», да ещё война с Германией желательна для её становления. Характерно, что эти слова произносятся в то время, когда Россия ещё пребывала в разрухе после завершения русско-японской войны и революции 1905 — 1907 гг.



Но кое-кому уже хочется повоевать с Германией, которая обладала собственным военно-экономическим потенциалом, куда более мощным чем, Япония тех лет, и потому была способна нанести России куда больший ущерб, чем смогла нанести Япония.



Оппозиционеры, как это и принято в России, став по существу предателями, уповали на «союзников»? — забыв широко известные слова Александра III «во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот»36.

Реально же партия войны представляла собой некоторую часть «элитарной» толпы империи, включая военных, поведением которой управляло «информированное меньшинство» — масонство.



Об этом в сети много литературы, которую «уважающие себя» практикующие политики и интересующиеся политикой обыватели не читают, поскольку хорошо знают, что влиянием масонства можно объяснить всё, что угодно, но эти объяснения — конспирологические бредни.

«Партию мiра» в Российской империи олицетворяли П.А. Столыпин и Г.Е. Распутин (Новых), хотя они не были друзьями-единомышленниками. П.А. Столыпин, мягко говоря, недолюбливал Г.Е. Распутина, считал, что его пребывание при дворе вредно, и сделал всё, чтобы Г.Е. Распутин покинул Петербург как бы сам.



После разговора с П.А. Столыпиным, обещавшим предать его суду как сектанта, Г.Е. Распутин отправился в паломничество в Иерусалим и вернулся в Петербург уже после гибели П.А. Столыпина. Тем не менее, оба они были противниками вовлечения России в европейскую войну.

П.А. Столыпин был убит в Киеве в театре. Покушение состоялось 1 сентября 1911 г. Убийца П.А.Столыпина Мордка (Дмитрий) Богров был агентом «охранки».



Он был включен высшими чинами Охранного отделения в состав группы, на которую была возложена обязанность обеспечения безопасности царской семьи и сопровождавших их лиц во время их визита в Киев, потому, что он представил себя своим кураторам в качестве единственного человека, знавшего в лицо террористов, намеревавшихся совершить покушение.



Богров, будучи “своим” в охране, беспрепятственно подошёл в антракте спектакля “Сказка о царе Салтане” к П.А. Столыпину и дважды выстрелил в него.



П.А. Столыпин был тяжело ранен, хирургическое вмешательство в области наиболее непонятной раны произведено не было: то ли по причине неоперабельности раненого по понятиям медицины тех лет; то ли вследствие искренней ошибки врачей в диагностике, поскольку ошибочный диагноз допускал лечение без хирургического вмешательства — тяжёлой полостной операции; то ли по политическим причинам — покушение могло стать поводом к тому, чтобы неадекватное лечение убрало «естественным путём» ставшего к тому времени неудобным премьера.



К вечеру 5 сентября П.А. Сто­лыпин скончался от общего сепсиса, промучившись всё это время.

Многие либерально настроенные интеллигенты в русском обществе радовались этому убийству, не понимая того, что его гибель перевела стрелку их жизненного пути на эмиграцию, на гибель в гражданскую войну, и после неё на ужасы марксистско-троцкистских концлагерей.



Однако некоторые современники впоследствии расценили убийство П.А. Столыпина как первые выстрелы мировой войны, и с этой оценкой следует согласиться.

Теперь перейдём к Г.Е. Распутину. Во многих публикациях по истории России начала ХХ века сообщается следующее.

«Во время балканской войны в 1912 году Россия была готова вмешаться, но тогда бы её противниками становились Австрия и Германия. Сторонником войны был Великий князь Николай Николаевич.



По его настоянию и давлению на царя был уже подписан указ о всеобщей мобилизации, были заготовлены военные и санитарные поезда. Рассказывают, что в эти дни Распутин употребил все свое влияние, чтобы предотвратить войну. Доказывая пагубность войны, он стал перед царем на колени.

“Пришёл Распутин, — рассказывает Витте, — в пламенной речи, лишённой, конечно, красот присяжных ораторов, но проникнутой глубокой и пламенной искренностью, он доказал все гибельные результаты европейского пожара — и стрелки истории передвинулись по другому направлению. Война была предотвращена”»37.

Так сложилось, что в 1914 г. в один день состоялись два покушения: одно — общеизвестное — на наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда, второе — мало известное — на Г.Е. Распутина. Поэтому в непосредственно предвоенный период Г.Е. Распутин пребывал у себя на родине в селе Покровском и лечился. Оттуда он послал царю и императрице несколько телеграмм, предостерегая его от вступления России в войну.

«Когда в России началась мобилизация, Александра Федоровна послала своему Другу (она называла его так) телеграмму с просьбой о совете. Распутин, лежа на больничной койке, продиктовал ответ: «Пусть Папа не затевает войну, с войной будет конец России и вам самим, погибнут все до единого человека»38.

Во многих источниках приводится телеграмма, посланная Г.Е. Распутиным из Покровского 29 июля 1914 г. после подписания Николаем II указа о всеобщей мобилизации:

«Милой друг есче раз скажу грозна туча нат расеей беда горя много темно и просвету нету, слес то море и меры нет а крови? что скажу? слов нет, неописуомый ужас, знаю все от тебя войны хотят и верная не зная что ради гибели, тяжко божье наказанье когда ум отымет тут начало конца.



Ты царь отец народа не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ вот германию победят а рассея? подумать так воистину не было от веку горшей страдальицы вся тонет в крови велика погибель без конца печаль. Григорий». (…).

И Распутин едва не победил! Вечером, когда на Центральном телеграфе готовились к рассылке указа о мобилизации, последовал телефонный звонок Николая II: все отменить.

В правительстве и Генштабе началась паника. На ночном совещании решили объявить царский звонок недоразумением. Уговаривать императора отправился известный "ястреб" великий князь Николай Николаевич, считавшийся в России главным военным авторитетом и имевший большое влияние на двоюродного племянника.

Утром Сазонов позвонил начальнику Генштаба Николаю Янушкевичу, сообщил, что решение остается в силе, и добавил: "Теперь можете сломать телефон"»39.

«Распутин сам мне подтвердил: если бы он был в Петрограде, войны бы не было", — показал комиссии Временного правительства бывший министр иностранных дел Сергей Сазонов»40.

А ещё была записка Петра Николаевича Дурново (1845 — 1915)41, поданная им «на высочайшее имя» ещё в феврале 1914 г.42



В ней он аргументировано объяснял, что в назревающем конфликте Германии и Великобритании, Британия будет заинтересована в том, чтобы Россия воевала на её стороне против Германии, и соответственно в этом, пока ещё возможном, но в перспективе почти неизбежном конфликте России, России следует держать нейтралитет.





1.5. Чьим «агентом» была императрица Александра Фёдоровна?

Также необходимо обратить внимание и на то, что роль императрицы Александры Федоровны в трагедии первой мировой войны XX века исключительно своеобразна.



Мы не согласны ни со сторонниками версии о том, что императрица возглавляла так называемую «немецкую партию» при русском дворе; ни со сторонниками того, что её интересы ограничивались семейной жизнью, и что она не оказывала никакого антироссийского влияния на государственную деятельность своего мужа-императора, поскольку искренне приняла православную веру и прониклась любовью к своей новой Родине и её народам.



Всё психологически гораздо многограннее и не примитивно-однозначно.

Хотя в царствование Николая II, “общественность” была уверена, что политика России во многом определяется настроениями супруги императора — Александры Федоровны, и казалось бы это воззрение нашло свое документальное подтверждение после 1917 г., когда были опубликованы фрагменты переписки Николая II и Александры Федоровны.



Другие историки43 оспаривают мнение о дурном влиянии императрицы на политику России со ссылками на более широкий исторический контекст.



Но если перейти к ещё более широкому историческому контексту, то можно выявить один неоспоримый факт: если при Александре III политика России (пусть и не во всём безошибочно44) выражала долговременные интересы мирного развития самой России, то с воцарением Николая II политика России стала выражать глобальные долговременные интересы Великобритании, фактически бывшей до конца первой мировой войны ХХ века метрополией Западной региональной цивилизации, и стремившейся к подавлению и уничтожению других империй-конкурентов45.

В этой связи следует вспомнить, что Александра Федоровна была внучкой (по линии матери) королевы Великобритании Виктории, чье царствование продолжалось с 1837 по 1901 г.



Весь этот период Николай I, Александр II и Александр III преемственно проводили внешнюю политику России так, что подрывали роль Великобритании как единственной сверхдержавы тех лет, на протяжении нескольких веков претендовавшей стать метрополией (столицей) всего мира.



Воспитанием Александры Федоровны с 6 лет, когда она лишилась матери, занималась большей частью её бабка — королева Великобритании.

Родовые (клановые) глобальные великобританские эгрегоры императрицы, враждебные самодержавию России, в условиях психологического “матриархата” в семье Николая II сыграли далеко не последнюю роль в изменении политики России и её судьбы после смерти последнего русского самодержца — Александра III.



То обстоятельство, что императрица Александра Федоровна не смогла психологически разобщиться с глобальным великобританским имперским эгрегором, вследствие чего была ему бессознательно подчинена, сыграло печальную психологическую роль в судьбах не только России.



Но особенности биографии Александры Федоровны — только одно из многих обстоятельств, приведших Россию к русско-японской и первой мировой войнам и вызванным ими революциям.



Психологически бессознательно императрица возглавляла в России не «немецкую партию» (если бы это было так, то было благом для России и Германии, поскольку они жили бы в добрососедстве), а «великобританскую имперскую» эгрегориально-психологическую партию, деятельность которой была направлена и против России, и против Германии.



Отмеченная некоторыми историками и мемуаристами склонность императрицы к истеричности и её психическая неуравновешенность — на наш взгляд — выражение конфликтов между разными эгрегорами, над которыми она не смогла подняться и для которых её личностная психика была полем боя46.

Как известно, Александр III был против брака цесаревича Николая и принцессы Алисы Гессенской, возможно предощущая дальнейший крах его дела в руках сына и воспитанной в Великобритании невестки, и дал на него согласие только спустя пять лет после первой просьбы цесаревича Николая весной 1894 г. примерно за полгода до своей кончины.



Но вне зависимости от того, как Александр III мотивировал своё неодобрение выбора невесты сыном, он оказался прав: именно вследствие изменения политического курса Александра III его наследником Николаем II Россия оказалась втянутой в русско-японскую войну и первую мировую войну ХХ века вопреки её собственным интересам.

То, что императрица за многие годы жизни в России так и не смогла освободиться из-под власти британского имперского эгрегора, стало её трагедией — и личностно-человеческой, и социально-статусной, поскольку на уровне сознания она была искренним патриотом России.

Патриотизм в политике выражается в действиях, направленных на развитие своего общества во благо человечества.



Но если бессознательные уровни психики заполнены информацией алгоритмикой, ориентированными на нанесение ущерба своей стране и этот факт не осознаётся, то осознанно-искренний «патриот» обречён быть врагом своей стране и в конечном итоге — самому себе.

Это и произошло с Александрой Фёдоровной…

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28 «История России до 1917 года. Официальный визит президента Франции в Россию http://russiahistory.ru/ofitsialnyiy_vizit_prezidenta_frantsii_puankare_v_rossiyu_iyul_1914_chast_2/ .

29 Вполне можно было доехать до Петербурга и поездом. При этом по дороге можно было обсудить в Берлине с кайзером ситуацию. А если уж надо было продемонстрировать нечто Германии в аспекте состоятельности франко-русского союза, то эскадра могла придти в Кронштадт без членов государственной делегации на борту. И возвращение во Францию делегации — в зависимости от оценки ситуации — можно было осуществить как по суше поездом через Берлин, так и на борту кораблей французской эскадры.

30 Большая Советская Энциклопедия, изд. 3, т. 18 сообщает: «Никола I Петрович Негош (7.10.1841, Негуши, — 1.3.1921, Ница) <…> В янв. 1916, после поражения войск Черногории, бежал во Францию. В последние годы жизни выступал против объединения Черногории с Сербией. Автор ряда литературных произведений (стихи, пьесы)». Его судьба — прекрасная иллюстрация к народной мудрости: Не хвались на рать идучи…

31 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. — М.: Международные отношения. 1991 г.; текст по одноименному изданию — Москва, Петроград, 1923 г. — С. 34.

32 См. описание этих событий в романе Л.С. Соболева (1898 — 1971) «Капитальный ремонт» ( http://librebook.me/kapitalnyi_remont ). См. также: http://old.togdazine.ru/article/6795 .

33 I Дума с 27 апреля 1906 г. по 9 июля 1906 г. — была распущена, превысив данные ей полномочия. II Дума существовала с 20 февраля 1907 г. 1 июня того же года премьер-министр П.А.Столыпин обвинил её депутатов социал-демократов в том, что депутатская неприкосновенность используется ими для прикрытия деятельности по организации военного заговора и предъявил тому доказательства. 3 июня II Дума была распущена, а некоторые её депутаты были арестованы по обвинению, высказанному П.А.Столыпиным за 2 дня до того. III Дума действовала с 1 ноября 1907 г. по 8 июля 1912 г. IV Дума просуществовала с декабря 1912 г. до февральской революции 1917 г., во многом подготовленной её деятелями.

34 Василий Алексеевич Маклаков — один из лидеров партии «Конституционные демократы» (кадеты). О его принадлежности к масонам сообщается в цитируемом источнике на с. 233.

35 Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. — М. 1974. — С. 234.

36 По свидетельству великого князя Александра Михайловича, эти слова Александр III часто повторял в кругу своих приближённых.

37 Oлег Платонов. Жизнь за царя. (Правда о Григории Распутине): http://www.omolenko.com/publicistic/platonov.htm?p=14 .

38 Первая Мировая война. Начало ( https://philologist.livejournal.com/4598270.html ).

39 Артем Кречетников. Неизвестный Распутин: борец за мир. Би-би-си, Москва. 24 июля 2014 ( https://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/140722_rasputin_peacemaker ).

40 Там же.

41 Министр внутренних дел в 1905 — 1906 гг. Ранее — директор департамента полиции на протяжении 9 лет с 1884 по 1993 г., с какой должности ушёл из-за скандала (у него была общая любовница с бразильским послом в России), но стал сенатором. Потом с 1900 по 1905 г. был товарищем (заместителем) министра внутренних дел.

42 «Что, если бы Николай II послушал Петра Дурново»: https://diletant.media/articles/44048511/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com ; см. также: http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/407.html .

43 См. например, Е.Е.Алферьев, «Император Николай II как человек сильной воли» (Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, H.I., 1983 г.).

44 Указ «о кухаркиных детях» 1887 г., ограничивший доступ к образованию выходцам из простонародья — стратегическая ошибка, ставшая убийственной для империи. Империя рухнула прежде всего потому, что в ней — вследствие этого указа — возник острейший дефицит научно-педагогических и управленческих кадров. Все остальные причины — следствия этой.

45 Об этом изменении внешнеполитического курса России см. работу ВП СССР «Разгерметизация», раздел 1.1. В частности с воцарением Николая II Россия отказалась от развёртывания главных сил Российского флота в районе нынешнего Мурманска и строительства необходимых инфраструктур, вторглась в сферу колониальных интересов Японии, что привело к русско-японской войне и поражению в ней.

46 Более подробно об эгрегорах см. «Основы социологии» ( http://dotu.ru/2016/12/24/20161224-bases-of-sociology_red2016/ ): о личностной психике и взаимодействии личности и эгрегоров — том 1, гл. 4; о взаимоотношениях полов и инстинктивно обусловленной «подкаблучности» некоторой части мужчин — том 5, гл. 17.





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ВП СССР

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