Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

О проблемах Южно-уральского машиностроительного завода

18:07. 18 ноября 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Орска просит привлечь внимание к проблемам Южно-уральского машиностроительного завода.
Письмо публикую как есть.

Доброго времени суток, Борис Александрович.
С большим интересом слежу за вашим журналом со времен «Крымской весны» и знаю, что вы не раз в нем освещали различные события, требующие общественного участия.
В связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию с Южно-уральским машиностроительным заводом (ЮУМЗ) – http://www.ormeto-yumz.ru, который располагается в моем родном городе Орске Оренбургской области.
Некогда это крупное предприятие тяжелого машиностроения, начавшее свое существование на базе эвакуированных заводов в годы ВОВ, поставляло продукцию по всему Союзу и странам соцлагеря. На нем трудилось около 20 тыс. человек, а его подшефными учреждениями в городе были больницы, школы, детсады, хоккейная команда и многое другое. И хотя ЮУМЗ нельзя было назвать градообразующим предприятием, но он по праву был сердцем города.
Однако все изменилось после 1991 года. Завод прошел через череду собственников, и в 2015 году его приобрела компания «РэйлТрансХолдинг». Были большие планы, но все окончилось плачевно.
Сейчас завод с 12 сентября находится в простое – https://www.ural56.ru/news/587671/
Зарплата сотрудникам не выплачивается – https://www.ural56.ru/news/587657/
К заводу подаются в большом количестве иски в арбитражные суды по всей России – https://www.ural56.ru/news/587784/
На заводе проблемы с отоплением, водой и светом, те немногие сотрудники, что остались, работают в крайне тяжелых условиях.
Счета завода арестованы.
В общем, завод находится в шаге от своей гибели. При этом ни собственники, ни власти города и области ничего не предпринимают. И это очень странно: на данный момент на заводе трудится 3000 человек, а для нашего города, переживающего крайне непростые времена, это очень много. Ранее Орск был промышленным центром, но за последние 20 лет он потерял былую славу. Вместе с закрытием множества заводов и предприятий город просто умирает, и боюсь, что если ЮУМЗ закроется, то процесс нельзя будет остановить.
И поэтому мне крайне непонятно бездействие властей, которые не только ограничиваются лишь пустыми словами, но и крайне негативно относятся к выносу информации за предел области (http://orsk.ru/news/84091).
Мы, орчане, слышим только обещания нашего губернатора Ю.А. Берга, что завод не закроют. Однако, подобное не впервые: наш губернатор уже обещал, что и другие предприятия промышленности города не будут закрыты, но, увы, сейчас на их месте пустыри, а сами они разбираются на металл – https://orsk.ru/news/84137.
Понятно, что когда позиции Берга как губернатора крайне шатки, и постоянно ходят слухи о его отставке, очередной негативный повод ему не нужен. И всегда лучше отчитываться об открытии предприятий, умалчивая о том, что потом они прекращают свою работу (https://www.ural56.ru/news/587235/), или гордится тем, что регион «донор» и ставить всем в пример Оренбург, в котором есть газ и нефть, забывая, что остальная часть области с трудом выживает. Но губернаторское бездействие сейчас ведет к тому, что из города люди уезжают даже не в поисках лучшей жизни, а чтобы просто выжить.
Очень надеюсь, что мне удалось привлечь ваше внимание к нашей местной проблеме, и вы не останетесь от нее в стороне и поможете привлечь к ней внимание общественности.

Картина надо признать знакомая – в свое время примерно в схожем ключе вымирали предприятия и в Севастополе – СМЗ, "Муссон" и т.д.
Хотелось бы, чтобы проблему взяли на контроль на федеральном уровне, если уж на местах не справляются и существует реальный риск гибели предприятия.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: капитализм, машиностроение, орск, промышленнность, урал, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
... работы по созданию машиностроительного кластера в области ...с некими техническими проблемами, из-за чего...Киринское газоконденсатное месторождение; Южно-Киринское газоконденсатное месторождение. ...Ласточка» на заводе «Уральские локомотивы», Верхняя Пышма, ...
Металлургическая империя Демидовых на Урале
... руднике, 1910 год (Южный Урал)В 1702 году...дворцов Петербурга.Но просчитался. Проблема бегства капиталов из России...железных королей».Самый первый уральский металлургический завод в Невьянске ...века был переквалифицирован в машиностроительный. И работает по сей...
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
... работу крупных предприятий — машиностроительного завода имени Кирова и...году заняла Уфу и Уральск. Чапаев погиб 5 ...Северного Кавказа, Западной Сибири, Южного Урала, Поволжья и Казахстана...Согласно информации, обострение этой проблемы произошло в последние три ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>