О проблемах Южно-уральского машиностроительного завода
18:07. 18 ноября 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Орска просит привлечь внимание к проблемам Южно-уральского машиностроительного завода.
Письмо публикую как есть.
Доброго времени суток, Борис Александрович.
С большим интересом слежу за вашим журналом со времен «Крымской весны» и знаю, что вы не раз в нем освещали различные события, требующие общественного участия.
В связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию с Южно-уральским машиностроительным заводом (ЮУМЗ) – http://www.ormeto-yumz.ru, который располагается в моем родном городе Орске Оренбургской области.
Некогда это крупное предприятие тяжелого машиностроения, начавшее свое существование на базе эвакуированных заводов в годы ВОВ, поставляло продукцию по всему Союзу и странам соцлагеря. На нем трудилось около 20 тыс. человек, а его подшефными учреждениями в городе были больницы, школы, детсады, хоккейная команда и многое другое. И хотя ЮУМЗ нельзя было назвать градообразующим предприятием, но он по праву был сердцем города.
Однако все изменилось после 1991 года. Завод прошел через череду собственников, и в 2015 году его приобрела компания «РэйлТрансХолдинг». Были большие планы, но все окончилось плачевно.
Сейчас завод с 12 сентября находится в простое – https://www.ural56.ru/news/587671/
Зарплата сотрудникам не выплачивается – https://www.ural56.ru/news/587657/
К заводу подаются в большом количестве иски в арбитражные суды по всей России – https://www.ural56.ru/news/587784/
На заводе проблемы с отоплением, водой и светом, те немногие сотрудники, что остались, работают в крайне тяжелых условиях.
Счета завода арестованы.
В общем, завод находится в шаге от своей гибели. При этом ни собственники, ни власти города и области ничего не предпринимают. И это очень странно: на данный момент на заводе трудится 3000 человек, а для нашего города, переживающего крайне непростые времена, это очень много. Ранее Орск был промышленным центром, но за последние 20 лет он потерял былую славу. Вместе с закрытием множества заводов и предприятий город просто умирает, и боюсь, что если ЮУМЗ закроется, то процесс нельзя будет остановить.
И поэтому мне крайне непонятно бездействие властей, которые не только ограничиваются лишь пустыми словами, но и крайне негативно относятся к выносу информации за предел области (http://orsk.ru/news/84091).
Мы, орчане, слышим только обещания нашего губернатора Ю.А. Берга, что завод не закроют. Однако, подобное не впервые: наш губернатор уже обещал, что и другие предприятия промышленности города не будут закрыты, но, увы, сейчас на их месте пустыри, а сами они разбираются на металл – https://orsk.ru/news/84137.
Понятно, что когда позиции Берга как губернатора крайне шатки, и постоянно ходят слухи о его отставке, очередной негативный повод ему не нужен. И всегда лучше отчитываться об открытии предприятий, умалчивая о том, что потом они прекращают свою работу (https://www.ural56.ru/news/587235/), или гордится тем, что регион «донор» и ставить всем в пример Оренбург, в котором есть газ и нефть, забывая, что остальная часть области с трудом выживает. Но губернаторское бездействие сейчас ведет к тому, что из города люди уезжают даже не в поисках лучшей жизни, а чтобы просто выжить.
Очень надеюсь, что мне удалось привлечь ваше внимание к нашей местной проблеме, и вы не останетесь от нее в стороне и поможете привлечь к ней внимание общественности.
Картина надо признать знакомая – в свое время примерно в схожем ключе вымирали предприятия и в Севастополе – СМЗ, "Муссон" и т.д.
Хотелось бы, чтобы проблему взяли на контроль на федеральном уровне, если уж на местах не справляются и существует реальный риск гибели предприятия.
Источник: colonelcassad.livejournal.com