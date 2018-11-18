О проблемах Южно-уральского машиностроительного завода

Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Орска просит привлечь внимание к проблемам Южно-уральского машиностроительного завода.Письмо публикую как есть.Картина надо признать знакомая – в свое время примерно в схожем ключе вымирали предприятия и в Севастополе – СМЗ, "Муссон" и т.д.Хотелось бы, чтобы проблему взяли на контроль на федеральном уровне, если уж на местах не справляются и существует реальный риск гибели предприятия.

Источник: colonelcassad.livejournal.com