Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Политика

Курильская справедливость

21:57. 18 ноября 2018 Просмотров - 288 2 коммент. Опубликовал:


Так как после переговоров в Сингапуре и заявлений японского премьер-министра с обещаниями не размещать на Курилах американские войска общественность взволновалась, Кремль решил прояснить позицию по Курилам.
Если коротко, то :

1. Сепаратной сделки по Курилам не будет.
2. Никаких договоренностей на данный момент нет и все находится в процессе обсуждения.
3. Кремль научен горьким опытом обещаний США и НАТО Горбачева и в переговорах с японцами будет учитывать фактор пребывания американских войск на территории Японии.
4. Будущие переговоры будут отталкиваться от декларации 1956 года и там когда-нибудь возможен компромиссный вариант, который не означает автоматическую передачу каких-либо островов японцам.

Вот как раз пункт №4 и оставляет простор для толкований, так как согласно декларации 1956 года обсуждаема передача двух южных островов. Другой вопрос, что в таком ключе пытались обсуждать еще со времен Ельцина, но воз и ныне там. Так как вполне естественно, что вывод американских войск с территории Японии не планируется, то никаких вещественных гарантий по Курилам Япония предоставить не сможет. На этот процесс даже СССР не смог повлиять и РФ тем более не сможет вынудить Японию убрать все американские базы в обмен на два южных острова, как предполагалось во времена Хрущева. Плюс конечно стоит понимать, что сама по себе декларация отражала реалии прошлой Холодной войны, а не нынешней, в рамках которой и ведутся переговоры. Соответственно, маловероятно, что вариант-1956 может быть реализован в тех же параметрах.

В целом, на мой взгляд, сейчас у РФ нет никаких предпосылок форсировать вопрос обсуждения судьбы южных курильских островов, тем более что и без пресловутого "мирного договора", у РФ с Японией есть дипломатические отношения и приличный торговый оборот. Отдавать острова за похлопывания по плечу и "инвестиции когда-нибудь" выглядело бы банальной сдачей нац.интересов в духе Горбачева и Шеварнадзе.

PS. На заглавной картинке минутка обжигающей ПРАВДЫ про нападение РИ на Японскую империю.


Российские броненосцы стоя на якоре в Порт-Артуре нападают на мирные японские миноносцы проводящие учебные торпедные стрельбы. Так начиналась война!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, курилы, Россия, юмор, Япония
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Курильские острова и мирный договор России с Японией
...островов Японии, все же следует справедливости ради разъяснить: тактика последних лет... Россия и откуда вообще взялся «курильский вопрос», «Комсомолке» помогал разобраться ... отказывается от всех претензий на Курильские острова, – соглашается Кузьминков. – Но ...
Курильские острова: как обезболить этот спор?
... государств, всегда мешали решить Курильский вопрос окончательно. Поэтому по ... и Черчилль поддерживали СССР относительно Курильских островов, высказываясь следующим образом: ...вместе, что можно считать вполне справедливым. Такой вариант развития событий ...
Прекратить курильский пинг-понг
... обсуждать вариант передачи Японии Малой Курильской гряды (острова Хабомаи и остров... своей позиции в последнее время справедливо и обоснованно прибегает к аргументации... в связи с так называемой курильской проблемой В. Путин впервые подробно...
Станут ли русские Курилы вновь разменной монетой?
...варианта размежевания, по которому все Курильские острова, включая Кунашир, признавались...имеет существенную важность. Из островов Курильских южнейший, России принадлежащий, есть.... Японскому Государству могут по справедливости принадлежать только те места, ...
У Японии слабая позиция по Курилам
...докладчиком мнение о неправомерности именовать Курильские острова «исконными» разделяют ... об «исконной принадлежности» Японии Курильских островов. Следует заметить, что,...частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии»....
Забытая война, забытая Победа?!?
...суверенитет;Передачи Советскому Союзу Курильских островов.ХОД ВОЙНЫГруппировка советских... была начата Курильская десантная операция. Острова Курильской гряды были ..., стремившихся к восстановлению исторической справедливости, порождало массовый героизм воинов...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>