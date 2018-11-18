Курильская справедливость

Так как после переговоров в Сингапуре и заявлений японского премьер-министра с обещаниями не размещать на Курилах американские войска общественность взволновалась, Кремль решил прояснить позицию по Курилам.Если коротко, то :1. Сепаратной сделки по Курилам не будет.2. Никаких договоренностей на данный момент нет и все находится в процессе обсуждения.3. Кремль научен горьким опытом обещаний США и НАТО Горбачева и в переговорах с японцами будет учитывать фактор пребывания американских войск на территории Японии.4. Будущие переговоры будут отталкиваться от декларации 1956 года и там когда-нибудь возможен компромиссный вариант, который не означает автоматическую передачу каких-либо островов японцам.Вот как раз пункт №4 и оставляет простор для толкований, так как согласно декларации 1956 года обсуждаема передача двух южных островов. Другой вопрос, что в таком ключе пытались обсуждать еще со времен Ельцина, но воз и ныне там. Так как вполне естественно, что вывод американских войск с территории Японии не планируется, то никаких вещественных гарантий по Курилам Япония предоставить не сможет. На этот процесс даже СССР не смог повлиять и РФ тем более не сможет вынудить Японию убрать все американские базы в обмен на два южных острова, как предполагалось во времена Хрущева. Плюс конечно стоит понимать, что сама по себе декларация отражала реалии прошлой Холодной войны, а не нынешней, в рамках которой и ведутся переговоры. Соответственно, маловероятно, что вариант-1956 может быть реализован в тех же параметрах.В целом, на мой взгляд, сейчас у РФ нет никаких предпосылок форсировать вопрос обсуждения судьбы южных курильских островов, тем более что и без пресловутого "мирного договора", у РФ с Японией есть дипломатические отношения и приличный торговый оборот. Отдавать острова за похлопывания по плечу и "инвестиции когда-нибудь" выглядело бы банальной сдачей нац.интересов в духе Горбачева и Шеварнадзе.PS. На заглавной картинке минутка обжигающей ПРАВДЫ про нападение РИ на Японскую империю.Российские броненосцы стоя на якоре в Порт-Артуре нападают на мирные японские миноносцы проводящие учебные торпедные стрельбы. Так начиналась война!

Источник: colonelcassad.livejournal.com