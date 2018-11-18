Коллекция шедевров классической музыки, собранная В.В. Кирюшиным.

Владимир Викторович Кирюшин являлся исключительным педагогом, несущим этому миру изменения через музыку.

Он хотел и решительно пытался трансформировать образовательную систему, совершенствовать личность ребёнка, резко и прямо высказывался относительно разных личностей, мешающих или целенаправленно вредящих повышению уровня сознания общества.

Этот человек делал акцент на развитии личных качеств человека, таких какразум, честь, совесть, что по его мнению и является душой человека, в противовес религиозно-догматическим доктринам, уводящих личность от непосредственного познания Бога.

Владимир Викторович откровенно изобличал таких паразитов на теле нашей страны, в частности называя поп-музыку психотропным наркотиком, что доказывается НА ПРИБОРАХ, а не на словах, и, как можно догадаться, в результате такой активной разоблачительной и активной антидеструктивной работы Владимир Кирюшин был убит в конце 90-х годов у себя в квартире...

После этого события его биография была оклеветана, а методика, вместе с собранным фондом звукозаписей, бесследно исчезли.

Чего стоят результаты, достигнутые с помощью методики Кирюшина.

У детей, занимавшихся по его методике, была лучшая успеваемость, практически по всем предметам, они быстрей схватывают и новый материал, у них был больший объем памяти и большая скорость мышления, они были более внимательными, сосредоточенными и активными, эмоционально раскрепощенными, имели своё мнение (!) и могли его отстаивать (!).

Как вы понимаете, выше представлена во всей своей полноте самая опасная для управляющего класса способность человека.

Только сейчас, несколько лет тому назад, Министерство Культуры начало воскрешать знания, оставленные Владимиром Викторовичем, и внедрять эти знания в образовательную программу детских и юношеских музыкальных учреждений.

Являясь музыкантом, не обучавшимся у Владимира Викторовича персонально, но опробировав его методику, я пришёл к однозначному выводу, что это был гений нашего времени, которого умышленно убрали с пути наступающего на наши судьбы и захватывающего в свой плен всепоглощающего невежества.

Владимир Кирюшин очень тонко чувствовал музыку и сразу видел хороших, отличных и гениальных исполнителей. Но мало знать и уметь слушать, надо еще где то их услышать и найти эти записи. Кирюшин их нашел в Государственном музыкальном хранилище, фонотеке Академии им. Гнесиных.

Там лежали уникальные записи начиная чуть ли не с начала века. Но большинство записей были на огромных бобинах магнитной ленты, на скорости 38 см/сек.

Цитата бывшего ученика Владимира Викторовича:

"Он договаривался в работниками архива, искал там редкие записи и брал их себе домой - переписать. Для того, чтобы переписывать их, он купил себе домой огромный профессиональный студийный магнитофон со скоростью 38 и километровыми кассетами.

Роясь в архивах он находил особые, уникальные исполнения тех или иных музыкальных произведений и переписывал их на обычную пленку. Поверьте, он чутко мог отличить бриллианты от проходного исполнения.

Кто об этом знает? Никто. Я знал Кирюшина лично, он мне сам рассказывал об этом. А все думают что это просто подборка классической музыки. А ведь он на неё потратил массу времени. Это не обычная подборка, а особенная, выдающаяся..

Он обосновал её в своей системе, статьях и интервью. Гармоническая классика меняет структуру межполушарных связей и меняет личность. Но только настоящая музыка, в настоящем исполнении и не вся подряд.

То, что в большинстве случаев выдают за классику является её суррогатом, не более".

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Источник: cont.ws