Как Сбербанк решил подменить собой государство

Выдавать паспорта и регистрировать сделки в офисе частной компании – не просто странная, но и опасная затея



Пресс-служба Сбербанка сообщила, что будет выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг («Сбер-МФЦ») электронные паспорта – новые удостоверения личности, которые постепенно заменят собой нынешние брошюрки, а заодно и другие базовые документы – СНИЛС, ИНН и, возможно, водительские права. Будет это, правда, не завтра, но, видимо, в Сбербанке решили лишний раз подчеркнуть свою незаменимость.



История с электронными паспортами не нова. В 2013 году было объявлено о постепенном переходе на эту форму удостоверения личности – все технологии на тот момент уже были вполне доступными. Вот только занималась этим проектом Федеральная миграционная служба (ФМС), которая постоянно сдвигала сроки, видимо, направляя все ресурсы на борьбу со злыми нелегалами. Последним сроком внедрения электронных паспортов – разумеется, наряду с обычными – стало 15 марта 2018 года. Вот только почти за два года до этого светлого будущего ФМС упразднили. А взявшее на себя ее функции МВД совершенно не горело желанием продолжать работу: за три дня до никем не отмененного «часа икс» пресс-служба министерства сообщила, что в настоящее время о дальнейшей разработке нормативных правовых актов по введению на территории Российской Федерации электронного удостоверения личности, в том числе о сроках, решение не принято.



Незадолго до этого ВЦИОМ провел очередной бессмысленный опрос: хотели бы вы заменить бумажные паспорта на электронные? Около трети населения ответили «да». Зачем был опрос? Что хотели рассказать или узнать господа социологи, остается загадкой.



Новые сроки начала выдачи электронных паспортов – «до 2024 года». У нас сейчас все «до 2024 года», словно после этого в России жизни не будет. Но Сбербанк уже пытается застолбить за собой право выдачи будущего единого документа.



Один документ на все – это, в принципе, удобно. Люди, которые замечают, что «потерял этот пластик – потерял все документы разом», забывают, что и восстанавливать один документ куда проще и дешевле, чем паспорт, СНИЛС, ИНН, права… Мир вообще слабо знаком с понятием паспорта в том смысле, как он понимается у нас, и уж тем более с возможностью наличия у одного человека двух паспортов, для внутреннего и внешнего пользования. Все наши бывшие соотечественники, от эстонцев до таджиков, давно пользуются едиными паспортами – только Россия да Украина сохраняют отдельный квест по получению заграничного документа.



И хотя электронный паспорт не отменит необходимости получать отдельный бумажный «загран», в целом новацию можно только приветствовать. Чем больше документов – тем больше сложностей, давно пора распроститься с культом бумажек. Настораживает только одно – а Сбербанк-то при чем? Откуда взялась идея передачи части государственных услуг в частные коммерческие предприятия?



По секрету всему свету



Если Почта России, которая выдает часть пенсий, до последнего времени была хотя бы ФГУПом (сейчас запущен процесс акционирования, но государство остается стопроцентным собственником), то Сбербанк – чистой воды коммерческое предприятие, около половины которого контролируется из-за рубежа.



И он уже запускает так называемые «Сбер-МФЦ», где оказывает – подробности не сообщаются, но, видимо, не бесплатно для государства – государственные услуги. Впрочем, может, и бесплатно, ведь свой интерес банкиры не скрывают: «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», – говорил начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. Что ж, честность украшает человека, даже если он вице-президент Сбера.



Кто еще, кроме кредитных подразделений «зеленого банка», получит доступ к документам и операциям граждан, догадаться несложно: все, кто угодно. Уже сейчас в муниципальных МФЦ наблюдается полный бардак, но здесь хотя бы можно уволить безопасников, перестроить систему и так далее, а официальных рычагов давления на Сбербанк у государства нет.



Вы думаете, зарубежные совладельцы не хотят иметь сведений о гражданах России? Вы думаете, Герман Греф, член совета директоров банка Morgan Stanley, полностью поддерживающего антироссийские санкции, откажет им в этом маленьком капризе? Далеко не факт. Сбер и так знает о нас слишком много и далеко не всегда использует эти сведения в благих целях. Для чего МВД собирается передать ему еще и паспортные функции, остается загадкой. Неужели Владимир Колокольцев тоже хочет начать банковскую карьеру на Западе?



На самом деле речь идет о «реализации непрофильных активов» – силовики не без оснований посчитали возню с ИНН и СНИЛСами не своим делом. Но для чего Россия открывала многочисленные МФЦ, как не для подобной работы с документами?



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Процесс приватизации в России – очень странный. Вроде бы и больше половины экономики под госконтролем, а в реальности куда ни посмотри – госконтракты да подрядчики. Начали, разумеется, с самого вкусного – отдали в частные руки природные ресурсы, причем далеко не во всех сферах обложили бенефициаров достойными налогами. Объявили Центральный банк независимым от государства – пожинаем плоды. Акционировали сферу ЖКХ и тут же начали ругать нерадивых частников, тогда как государство внезапно стало ни при чем. Сейчас отдаем в «независимые» руки государственный документооборот.



Куда пойдем дальше? На Западе распространены, например, частные тюрьмы – действительно, почему не отдать пенитенциарные функции заботливым частникам, тем более что скандалов вокруг ФСИН хоть отбавляй. Патрулирование дорог тоже можно доверить ЧОПам – видеокамеры ведь уже контролируются «независимыми подрядчиками». Разработку законов, кажется, уже делегировали специалистам из МВФ и Всемирного банка. А после 2024 года, кажется, и подписывать их будет какой-нибудь нанятый «кантри-менеджер».



Оставляя себе реальную власть, государственные ведомства пытаются делегировать ответственность, не понимая, что теряют при этом реальный контроль над страной.