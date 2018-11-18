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Как переписывалась история?

20:42. 18 ноября 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:
„Шлюхер, Шнягер, Шпахтель”, короче, Шлётцер долго и настойчиво уничтожал первоисточники, имеющие отношение к нашей истории.

К сожалению, этот немецкий историк имел как предшественников, так и последователей. Один из таких, наш подлый современник – тот, кто сделал всё возможное для поджога ИНИОНа – подонок Пивоваров.

Впрочем, рассказ Вольнодумца от истории не о нём – это просто поэтапное описание совершённых в этой области злодеяний.




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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, история, Культура, пётр, фальсификация
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