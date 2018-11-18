Как переписывалась история?

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, короче, Шлётцер долго и настойчиво уничтожал первоисточники, имеющие отношение к нашей истории.К сожалению, этот немецкий историк имел как предшественников, так и последователей. Один из таких, наш подлый современник – тот, кто сделал всё возможное для поджога ИНИОНа – подонок Пивоваров.Впрочем, рассказ Вольнодумца от истории не о нём – это просто поэтапное описание совершённых в этой области злодеяний.

Источник: ss69100.livejournal.com