Исторические фильмы: какими они должны быть?

Концептуал СМИ Евгений Спицын на канале «Красная линия» в программе «Телесоскоб. О фильме «Праздник»

Допустимо ли применять краундфандинг для издания исторических учебников и съёмки исторических фильмов? Почему провалилась «Матильда»? Когда искусство становится прорывным и зачем ему «заглядывать в бездну»? Можно ли шутить над темой блокады? Как относиться к комедиям о войне? Возможно ли снять героическую комедию? Почему в СССР об этом не могли и помыслить? Кто и зачем сегодня шутит над миллионами погибших? Почему сегодня нормой становится то, что раньше было недопустимо? В каком из сегодняшних фильмов о войне сохранилось ощущение правды?



Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Евгения Спицына

============================================================================