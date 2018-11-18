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Исторические фильмы: какими они должны быть?

19:13. 18 ноября 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Евгений Спицын на канале «Красная линия» в программе «Телесоскоб. О фильме «Праздник»

Допустимо ли применять краундфандинг для издания исторических учебников и съёмки исторических фильмов? Почему провалилась «Матильда»? Когда искусство становится прорывным и зачем ему «заглядывать в бездну»? Можно ли шутить над темой блокады? Как относиться к комедиям о войне? Возможно ли снять героическую комедию? Почему в СССР об этом не могли и помыслить? Кто и зачем сегодня шутит над миллионами погибших? Почему сегодня нормой становится то, что раньше было недопустимо? В каком из сегодняшних фильмов о войне сохранилось ощущение правды?

Составить полную картину подлинной истории СССР помогут:

Книги Евгения Спицына

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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