ЕФОМ, или новое шоу Рособрнадзора

Источник: teacherprof.ru

В системе управления образованием царит диктат надзорного ведомства, его «новации» стали угрозой национальной безопасности.



12 ноября Рособрнадзор объявил, что половина учителей математики не прошла проверку на знание своего предмета (см. www.rbc.ru/society/12/11/2018/5be98ada9a79472… ). В прежние годы в подобных реляциях бывали цифры 10-15-20%, а тут сразу 50. Резвая динамика у нашего «развивающегося образования»!



Конечно, такие скачки можно объяснить обретённой свободой надзорного ведомства от ответственности за состояние образования (напомним, что Рособрнадзор теперь является самостоятельной структурой — см. vk.com/wall-62604527_19401 ), которая дала Кравцову возможность «рубить правду-матку». Но с тем же основанием он мог назвать не 50, а 90%, – дело лишь в методике подсчёта.

И здесь мы выходим на главный вопрос: откуда взялась эта цифирь?

Её источником является система ЕФОМ (эта аббревиатура означает «единые федеральные оценочные материалы»), о которой мы недавно писали — см. vk.com/wall-62604527_20518. В октябре учителей школ многих регионов «пригласили» «добровольно и анонимно» выполнить указанные диагностические работы. Заявленная цель мероприятия состояла в апробации (обкатке) новых тестов, составленных в стиле ЕГЭ. Такой формат неизбежен сегодня по двум причинам: во-первых, «специалисты» от надзорного ведомства не склонны утруждать себя изобретением новых технологий; а во-вторых, если школа давно уже живёт под знаком ЕГЭ, то какой смысл проверять учителей вне его рамок? Словом, пришедшие на апробацию педагоги, попали в мясорубку, через которую ежегодно проходят их выпускники.

Но (в отличие от ЕГЭ) учителям предложили в качестве «заданий» откровенную халтуру, которую невозможно понять и простить даже в рамках той вредительской парадигмы, что несёт в себе ЕФОМ (подробнее см. vk.com/wall-62604527_20518 ). Рособрнадзор вывалил для апробации материал, изобилующий грубыми ошибками. В подтверждение ниже приведены сканы двух заданий по математике из диагностической работы 11 октября 2018 года. Другие аналогичные примеры можно найти на форуме ЕФОМ (см. обсуждение.ефом.рф/theme.php?id=1 ). Не мудрено, что многие учителя прореагировали на это «тестирование» рисованием цветочков в поле ответов или одной большой буквой «Х» на весь бланк. Их позиция достойна уважения. К таким педагогам больше доверия, чем к тем, кто лез из кожи вон, пытаясь найти правильный ответ в условиях его абсолютного отсутствия, или мучаясь над задачей, решить которую в рамках школьной программы невозможно.

Так вот, на основании именно этих тестиков Рособрнадзор и выдал свой вердикт.

Мы не раз писали, что «реформы» в сфере образования носят исключительно вредительский характер, и такая системность наводит на мысль, что здесь идёт речь не о череде действий типа «хотели как лучше», а о выверенной политике. И с этой точки зрения выходит, что в органах управления сидят отнюдь не идиоты, а грамотные исполнители чуждой нам воли.

Но обсуждаемое заявление ведомства Кравцова являет собой образец тупости во всех отношениях. Дело не только в том, что оно оскорбляет педагогическое сообщество без всяких на то оснований (разумеется, к учительскому корпусу можно высказать много претензий, проводимая политика дала результаты, но не по тестам ЕФОМ судить об этом).

Своим заявлением Кравцов очень не вовремя вживую показал учителям, что диагностические работы — это серьёзно.

Прокол на тестах — и ты попадаешь в категорию «не знающих свой предмет». По сути, он объявил, что отныне педагогическое мастерство будет оцениваться по способности выполнять задания ЕФОМ. Учителю теперь нет смысла готовиться к урокам, куда важнее набивать руку в диагностических тестах.

А Кравцов теперь (как и всегда прежде в подобной ситуации) «озабочен итогами», переживает: как помочь учителю?

Нашёл проблему.

Технологии подготовки к ЕГЭ доведены до совершенства, здесь трудно изобрести что-то новое. Потому тем же путём (без вариантов) направят и педагогов, если сейчас не закрыть всё это начинание. Появятся курсы «повышения квалификации», на которых будут натаскивать на ЕФОМ; издадут пособия: «ЕФОМ — физика», «ЕФОМ — математика» и т. д.; появятся компьютерные тренажёры, репетиторы по ЕФОМ и проч. Всё платное, разумеется, — новое направление в бизнесе.

Современная учительская молодежь, взращенная на ЕГЭ, воспримет это как должное. Свой профессиональный рост они будут измерять (вслед за Рособрнадзором) в баллах диагностических работ. Система быстро объяснит им, что дети, класс — всего лишь декорация, в которой надо сыграть спектакль под названием «показательный урок». Иной роли в определении «мастерства педагога» по системе ЕФОМ для учеников нет (см. vk.com/wall-62604527_20518 ).

Но настоящие мастера такое глумление над своей профессией стерпят едва ли, всему есть предел. Рособрнадзор подводит школу к черте, за которой начнётся исход последних опытных профессионалов. Возможно, в этом и состоит «глубокий смысл» новации.

Однако своим последним заявлением Кравцов подставился, допустил грубую промашку, и на её волне его надо бить сплеча. После упомянутого «обретения свободы» Рособрнадзор просто охалпел от наглости. Прошедшим летом его ткнули носом в утечки заданий ЕГЭ. Итог: циничная ложь в глаза учителям и детям и судебный процесс против Дмитрия Гущина (см. vk.com/wall-62604527_20586 ). Теперь — унижение достоинства педагогов на основании убогого теста.

Кто встанет на защиту учителя? Может быть министр просвещения Васильева? Или куратор Кравцова вице-премьер Голикова? Ждите…

К нам идёт новая беда. Необходима консолидация всех сил и тотальная обструкция вредительской новации. Наверх стучаться бесполезно. Надо давить её снизу. Никогда такого у нас не было, но пора начинать. Время сказать своё слово учительским профсоюзам, родительским сообществам, всем! Завтра будет поздно. Потерянные на волне ЕФОМ учителя в школу снова не вернуться. Будет окончательно разорвана связь поколений, поднимать образование станет некому.

Это наше общее дело, соратники. И никто его за нас не сделает.

Источник: nstarikov.ru