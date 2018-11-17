Главная » Новости Украины и Новороссии

Жители юга Украины против ЕС и НАТО и не считают Россию агрессором

19:35. 17 ноября 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: timer-odessa.net
Жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей настаивают на скорейшем прекращении войны на Донбассе, выступают против вступления Украины в НАТО и ЕС и не верят в то, что Украина пала жертвой российской агрессии.

Таковы данные опроса, проведённого с 19 октября по 2 ноября социологической группой «Рейтинг».

Согласно данным опроса, за вступление в ЕС выступают 33% опрошенных жителей юга страны, тогда как против присоединения к Евросоюзу — 45%.

Вступление в НАТО готовы поддержать 21% участников опроса в южных регионах страны, против выступают 56%. Выбирая между НАТО и ОДКБ (Организацией договора о коллективной безопасности в составе России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана), 20% предпочли бы НАТО, 19% — ОДКБ, т.е. число сторонников обоих военно-политических блоков на юге Украины сравнялось. При этом 46% граждан выступают за сохранение внеблокового статуса Украины.

Лишь 8% опрошенных хотят продолжения войны на Донбассе до полной победы Украины, тогда как 78% настаивают на мирном урегулировании конфликта на тех или иных условиях. В частности, 5% опрошенных согласны признать независимость непризнанных ДНР и ЛНР, 41% опрошенных считает, что этим территориям должна быть предоставлена самостоятельность в составе Украины, 32% полагают, что целесообразно признать данные территории оккупированными и предоставить их самим себе, прекратив военные действия.

Кроме того, 33% опрошенных жителей юга Украины считают, что наша страна подверглась агрессии со стороны Российской Федерации. 43% опрошенных полагают, что это не так, ещё 24% с позицией по этому поводу не определились.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
...не останутся", — добавил Соколов"Нет, не считает. Мы будем в дальнейшем разбирать (действия Украины...обороны РФ против стрельб, которые...с одним государством НАТО и не является его ...Украине флешмоб осмелились подхватить только жители городов юго-востока Украины......
Новости Украины и Новороссии 13 октября 2018
...в конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО в ближайшее время. ...результате многие жители юго-востока страны не осуждают Россию за Крым и не считают Москву ...православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас ...
Новости Украины и Новороссии 23 января 2017
...Украина и Грузия не предназначены для ЕС и НАТО. Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос 27 и...пенсии и другие выплаты жителям ДНР, которых Киев официально считает ...И не будем забывать, что после начала агрессии Украины против Донбасса...
Новости Украины и Новороссии 22 сентября 2015
...тысяч жителей. 07:43 ДНР ожидает, что визит на Украину генсека НАТО не ... (38%) считают, что между Россией и Украиной повисла напряженность, и более четверти ... Украина официально ввела санкции против России Украина ввела санкции против 382 физических и ......
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2018
... убийства его украинских жителей, совершенного в 1945...селе Павлокома на юго-востоке Польши 3...на ответные действия против украинцев, является типичным... официально считаются гражданами Украины, которая так и не вступила ...страны, стремящейся в НАТО, в вооружении ...
Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2015
... стандарты НАТО Министр обороны Украины Степан ...к выборам готовы, и жители республики их ждут...считаю, что вопрос "На" или "В" Украине малозначителен и не...в Сирии против ИГИЛ. И флаг Украины также среди ... подрыва на юге Украины опор линий электропередачи......

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>