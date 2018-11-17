Сводки от ополчения Новороссии 17 ноября 2018
09:29. 17 ноября 2018 Просмотров - 245 Нет комментариев Опубликовал: admin
- Вчера 23:20 Под градами был, под минами был, под снайперами был – житель прифронтовой зоны Донецка.
- Вчера 21:53 На линии разграничения в ДНР установлен новый модуль для обслуживания гражданского населения.
- Вчера 20:37 “Воевать некому”: Заболеваемость бойцов ВСУ превысила эпидпорог из-за нехватки лекарств.
Под градами был, под минами был, под снайперами был – житель прифронтовой зоны Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На линии разграничения в ДНР установлен новый модуль для обслуживания гражданского населения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Воевать некому”: Заболеваемость бойцов ВСУ превысила эпидпорог из-за нехватки лекарств
К оглавлению | Источник: www.youtube.com