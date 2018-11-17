Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 ноября 2018

В Сирии продолжаются массовые акции студентов и трудящихся «USA out of Syria!».

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что многотысячные акции «США, вон из Сирии!» направлены против присутствия оккупационных войск Коалиции во главе с США на территории САР. Только в одном городе Алеппо в мероприятии приняло участие более тысячи человек.

Одновременно с акцией в Алеппо прошло аналогичное мероприятие в христианском городе Махарда в провинции Хама. В ней приняли участие ученики и преподаватели техникума Альшахид Фади Кудес, представители администрации города и представители партии Баас. Всего около 250 человек.

14 ноября в акции приняли участие студенты университета города Хама, здесь более 500 человек вышли на протесты против американской политики.

Акции проходят и в других городах страны.

Сирийская молодежь, студенты и рабочие собираются вместе, чтобы выразить резкое несогласие с фактом оккупации своей страны вооружёнными силами США.

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*Запрещённая в России террористическая организация