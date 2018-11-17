Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 ноября 2018
- 12:51 ЦРУ подтверждает виновность наследного принца.
- 04:30 «США, пошли прочь!» — тысячи сирийцев вышли на улицы городов (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:51 Расположение ЗРК “Пэтриот” на территории Израиля.
- Вчера 19:15 В Минобороны рассказали о возвращении беженцев в Сирию.
ЦРУ подтверждает виновность наследного принца
Похоже наследному принцу бин Салману отвертеться не получится.
Сегодня практически все основные американские издания поддерживающие демократов вышли с передовицами с прямыми обвинениями принца в организации убийства Хашогги.
Согласно публикуемой информации принц лично отдал приказ устранить Хашогги своим подчиненным, которые взяли под козырек и выполнили его.
Информация подтверждающее это, согласно публикациям, есть в распоряжении руководства ЦРУ, которое подготовило закрытый доклад для руководства страны на основе собранных улик подтверждающих причастность наследного принца.
Сам же доклад в основном основан на данных, которые США передала Турция в рамках "режима открытости" расследования убийства Хашогги, а также на американских разведданных.
Белый Дом и республиканская пресса менее однозначны в своих выводах, хотя оппоненты Трампа утверждают, что Джина Гаспел положила этот доклад на стол в овальном кабинете и Трамп в курсе его содержания. Также пресса атакует зятя Трампа Кушнера, который "мешает расследованию и наказанию виновных", так как хочет спасти принца ради сохранения оружейных контрактов и коллаборации с Израилем.
Ряд сенаторов-республиканцев от США заявляют, что США должны потребовать от Эр-Рияда, помимо наказания виновных, освобождения политических заключенных, расширение прав женщин и прекращение кампании в Йемене.
Демократы же считают это полумерами и требуют более жестких экономических санкций против Саудовской Аравии и привлечения к ответственности организаторов убийства.
Саудовское посольство в США решительно отвергает эти обвинения, но по понятным причинам, ныне, заявлениям представителей МИД Саудовской Аравии на слово принято не верить. Заявление саудовских властей о том, что они намерены казнить как минимум пятерых причастных к убийству Хашогги, также никого не убеждают, так как все понимают, что это всего-лишь исполнители и стрелочники, а основные вопросы отнюдь не к ним (так как с характером убийства и методом его осуществления уже по большей части все ясно), а к главному организатору и вдохновителю.
Впрочем, закулисные переговоры, которые продолжаются в Турции по поводу спасения наследного принца, еще могут увенчаться успехом (например, с выдачей Гюлена), и тогда Эрдоган прекратит публиковать записи прослушки консульства, а ЦРУ может заявить, что информация о подтверждении причастности наследного принца это чистый фейк раздутый демократической прессой и врагами Белого Дома. Судя по всему, дело близится к кульминации.
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«США, пошли прочь!» — тысячи сирийцев вышли на улицы городов (ФОТО, ВИДЕО)
В Сирии продолжаются массовые акции студентов и трудящихся «USA out of Syria!».
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, что многотысячные акции «США, вон из Сирии!» направлены против присутствия оккупационных войск Коалиции во главе с США на территории САР. Только в одном городе Алеппо в мероприятии приняло участие более тысячи человек.
Одновременно с акцией в Алеппо прошло аналогичное мероприятие в христианском городе Махарда в провинции Хама. В ней приняли участие ученики и преподаватели техникума Альшахид Фади Кудес, представители администрации города и представители партии Баас. Всего около 250 человек.
14 ноября в акции приняли участие студенты университета города Хама, здесь более 500 человек вышли на протесты против американской политики.
Акции проходят и в других городах страны.
Сирийская молодежь, студенты и рабочие собираются вместе, чтобы выразить резкое несогласие с фактом оккупации своей страны вооружёнными силами США.
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*Запрещённая в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Расположение ЗРК “Пэтриот” на территории Израиля
Израильский аналитик слил в сеть координаты местоположения всех израильских ЗРК "Пэтриот"
Превью(о значимости материала): не прошло и часа после публикации этого нашего материала о израильских ЗРК, как эта статья была переведена на английский язык и была опубликованна, пока на одном, на англоязычном ресурсе(ссылка), а сылки на неё появились во многих англ.-язычных аккаунтах в Твиттере.
Итак, не так давно, в нашем материале "Центр ISI раскрыл местность расположения российских С-300 в Сирии: "Мы нашли его" " мы рассказывали о том, что Центр комплексных геопространственных решений Imagesatint , аффилированный с США и Израилем, опубликовал круговой обзор места, где, по мнению Центра, в Сирии расположены С-300. Как сообщалось, место расположения российской ЗРК СС-300 и С-400 в р-не сирийского Масьяфа.
Теперь появились данные о местоположении израильских Пэтротов. Их, в отличие от С-300 в Сири, которым занимался Центр, нашел и опубликовал всего один человек. Один из израильских ГИС-аналитиков, Харел Дан в своей опубликовал уникальный и простейший и в тоже время эффективный метод опредления месторасположения американских батарей Пэтриот, который доступен "даже детям".
Как поясняет израильский ГИС-аналитик Харел Дан в своей статье в блоге на medium.com, когда он случайно отрегулировал уровни шума изображений, полученных со спутника SENTINEL-1, внезапно "по всему миру" появилась куча цветных Xs.
Сентинел-1 (РСА) работает на частоте 5.405 ГГц, которая удобно "сидит" в пределах военной частоты, используемой на Земле(ВДВ и военно-морские радиолокационные системы- 5.250-5.850 ГГц, в том числе фазированной антенной решеткой РЛС, которые составляют основу системы управления и контроля батареи Паэтриот). Харель предположил, что некоторые из Xs, которые появились на изображениях SENTINEL-1, могут быть вызваны помехами от радиолокационных систем Patriot.
Используя эту логику, он смог использовать Xs для определения местоположения батарей Пэтриот в нескольких странах Ближнего Востока, включая Катар, Бахрейн, Иорданию, Кувейт и Саудовскую Аравию.
База Пэтриот в Катаре.
База Пэтриот в Бахрейне.
На одном из фото https://medium.com/@HarelDan/x-marks-the-spot-579cdb1f534b в статье в блоге Харел также отметил, что несколько Xs появились на израильской территории; однако соответствующее изображение было почти срузу же отредактировано (догадайтесь, почему)), оставив весомый пробел в его обзоре батарей Patriot, размещенных на Ближнем Востоке. Приведенное фото, вероятно, частично заполнит пробел, вызванный удаленнием Херелом "фото израильских Пэтриотов". Тем более, все места расположений этих систем в Израиле давно известны наблюдателям, и фото многих из них появлялись в новостных статьях
Глядя на карту Израиля через изображения Sentinel-1 SAR, хорошо видно четыре Xs: один в Верхней Галилее, один в Хайфе, один возле Тель-Авива и один в Негеве. Все эти Xs соответствуют вероятному размещению батарей Пэтриот, которые в Израиле называют ”Яхалом “(להלום, что означает” Алмаз").
Самый северный объект является домом для батареи Яхалом 138-го батальона в Бирье, которая в июле 2018 года сделала Новости об успешном перехвате сирийского самолета Су-24, который, как сообщается, проник на два километра в израильское воздушное пространство, прежде чем был сбит. Ранее в том же месяце батарея "Бирья" также успешно перехватила сирийский БПЛА, который пролетел 10 километров в израильское воздушное пространство.
Батарея "Яхалом" на северо-западе расположена на одном из хребтов горы Кармель, недалеко от Хайфского монастыря Стелла-Марис. Она расположена всего в 50 метрах от жилого района, что, по понятным причинам, вызвало некоторое негодование у близлежащих жителей, которые жаловались, что там хранится слишком много боеприпасов и что воздушные сирены слишком громкие.
Знак " Х "на Западе указывает на местоположение объекта "Яхалом"на авиабазе Палмачим к югу от Тель-Авива, где Израиль осуществляет запуски ракет и спутников. В марте 2016 года ВВС Израиля запустили перехватчики в рамках заранее запланированных учений противоракетной обороны, и в то время как правительство отказалось разглашать местоположение батареи, израильский телеканал сообщил, что учения проводились с использованием ракет Patriot, выпущенных с авиабазы Пальмачим.
Наконец, еще одна батарея находится на юго-востоке прямо над центром ядерных исследований в Негеве, более известным как Димона. Это основной объект, относящийся к израильской программе ядерного оружия и отвечающий за производство плутония и трития. Место, как известно, сильно укреплено; во время Шестидневной войны израильский истребитель, который случайно пролетел в воздушное пространство Димоны, был сбит израильской ПВО, а пилот был убит.
Что примечательно, на статью израильского эксперта Харела Дана обратил внимание портал федерации американских ученных( FAS- основана в 1945 году и призвана обеспечивать научно-обоснованный анализ и решение для защиты от катастрофических угроз национальной и международной безопасности. В частности, ФАС работает над сокращением распространения и количества ядерного оружия, предотвращает ядерный и радиологический терроризм, продвигает высокие стандарты безопасности и безопасности ядерной энергии, освещает практику государственной тайны, а также предотвращает использование биологического и химического оружия. Считают обязательным присутствие этического обязательства, чтобы технологические плоды их интеллекта и труда применялись только на благо человечества.) В материале FAS https://medium.com/@HarelDan/x-marks-the-spot-579cdb1f534b, который посвящен статье Харьера, и откуда были позаимствованы фото, видимо, в связи с закрытостью Израиля, федерация американских ученых пишет, что "метод Херела очень полезен." .
https://zen.yandex.ru/media/skuratoff/izrailskii-analitik-slil-v-set-koordinaty-mestopolojeniia-vseh-izrailskih-zrk-petriot-5bed4faacbc7fd00aa102ea0?from=editor – цинк
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В Минобороны рассказали о возвращении беженцев в Сирию
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