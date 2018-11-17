Проблемы современной медицины или почему врачи живут на 15–20 лет меньше?

Занимаясь вопросами восстановления здоровья человека и поиска причин возникновения заболеваний, я всегда ищу причины их возникновения.

Для того чтобы механизм не выходил из строя, необходимо, по крайней мере, знать его устройство и правила эксплуатации. Ну, а в случае возникновения поломки, необходимо обратиться к опытному специалисту, который быстро исправит, объяснит причины поломки и вразумит, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

В нашем случае, механизмом является наше тело, а специалистом – врач, который обязан обладать навыками, как за короткий срок избавить человека от всех его «неисправностей» и объяснить пациенту правила эксплуатации механизма, называемым человеческое тело.

Но чем глубже медицина и наука проникают в человеческий организм, тем больше появляется диагнозов и лекарственных препаратов, которые не только не избавляют человека от его болезни, но и вызывают новые, так называемые «лекарственные заболевания».

Во всем мире врачи живут на 15–20 лет меньше, чем те, кого они лечат – население планеты, ведущее, по их мнению, нездоровый образ жизни.

Своими советами они ведут к ужасу, страху, мукам и страданиям, от которых сами преждевременно погибают.

Люди, которым власть поручила охранять здоровье граждан, кстати, называется их головной руководящий орган – Министерство здравоохранения – на деле ничего не могут сделать, прежде всего, для самих себя. Но получают право и лицензию лечение других людей.

Вот, например, выдержка из медицинского журнала: «Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству онкологических заболеваний на душу населения. По некоторым данным в стране более 2,5 млн. больных раком. Треть онкологических больных можно было бы спасти от смерти, выявив болезнь на самой ранней стадии. Но большинству россиян высокотехнологические методы диагностики пока недоступны».

Далее в статье говорится о современной диагностической аппаратуре, её параметрах и стоимости. О профилактике рака – ни слова.

Мы видим, что научная медицина на любую причину старения смотрит, как на способ заработать, какими бы словами это не прикрывалось.

Результат мы также видим на врачах: они живут на 15–20 лет меньше, чем остальные люди. Неумение противостоять стрессам, приспосабливаться к жизни отнимает у медиков 15–20 лет жизни.

Вспомните расхожее выражение: «врачи боролись за жизнь больного». С кем боролись?

Болезнь, если ее духовно воспринимать – благо.

Официальная медицина в лице её руководителей запрещает самолечение и объявила какую-то странную и страшную монополию на не принадлежащее ей здоровье других людей.

Если пациент мучается от боли, то ему дают таблетку, если растет опухоль – предлагают радикальные методы, а именно операции. Если даже это не помогает, то подключают радио– и химиотерапию.

По-прежнему, проблемой медицины остается непонимание того, что такое болезнь, каковы ее причины и что нужно сделать для того, чтобы она не возникла.

Хотя, некоторые думающие врачи, желающие искренне помочь пациенту, начинают искать альтернативные методы оздоровления. На сегодняшний день возрос интерес к восточной медицине, где лечение ориентировано именно на весь организм, а не на отдельно взятый орган, и медикам пришлось изучать такие понятия как энергетические меридианы и каналы.

Представление об организме не только как о физической, но и как об энергетической системе, стало постепенно входить в понимание каждого врача.

Восточная медицина рассматривает человека, в первую очередь, какэнергетическую систему, взаимодействующую со всем миром.

Развитие официальной медицины привело к пониманию, что причина заболеваний лежит в снижении иммунитета, и даже в основе онкологических заболеваний лежат нарушения иммунной системы.

Иммунная система тесно связана с энергетикой человека и зависит от нее, следовательно, повышая энергетику организма – мы повышаем иммунитет.



Многомерная модель человека. Энергоинформационные причины возникновения заболеваний



Пейчев Николай

Доказано: врачи лечили бы себя не так, как своих пациентов

Многие врачи рекомендуют определенные стратегии лечения, однако, как показало исследование американских экспертов, они сами бы ими никогда не воспользовались.

Ученые специально опросили около 1500 врачей в США. Их попросили выбрать терапию и рассчитать медицинскую программу. Однако, когда медикам нужно было поставить себя на место пациента, они выбирали совершенно другое лечение, сообщает BBC.

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Почему врачи в России живут на 20 лет меньше?

Источник: cont.ws