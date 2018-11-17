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Подрыв смертницы в Грозном

20:10. 17 ноября 2018 Просмотров - 347 4 коммент. Опубликовал:


В Грозном подорвалась шахидка, пытавшаяся дойти до КПП в Старопромысловском районе города.
До КПП не дошла, будучи обнаруженной и обстрелянной, совершила самоподрыв. Погибла сама, но никого убить не смогла.



Телеканал “360” со ссылкой на ГУ МВД по Чеченской Республике сообщает, что смертница взорвала себя на Шоссейной улице в Старопромысловском районе Грозного в 75 метрах от КПП.

По словам дежурного, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму. В то же время сообщается, что ее личность не установлена.
Врио министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов сообщил журналистам, что около 16:00 “девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного”. Сотрудники Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений (ВОГОиП), несущие службу на посту, заметили ее неадекватное поведение, попросили остановиться и предъявить документы.
“Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв”, – рассказал Алаудинов. По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать, так как смертницу не подпустили к сотрудникам полиции.
Личность женщины устанавливается, также идет поиск ее возможных сообщников. Информированный источник “Интерфакса” сообщает, что женщина не уроженка Чечни. По предварительным данным, она из Дагестана.

https://i-vk.ru/russia/smertnica-ystroila-samopodryv-okolo-kpp-v-groznom.html – цинк


Касательно смертницы в Грозном, это еще одно напоминание, что разгром Халифата как государства не привел к ликвидации террористических структур и связанного с ними бандподполья на Северном Кавказе, которое будут продолжать генерировать подобные попытки террористических актов для поддержания линии борьбы исламистов с врагами "чистого ислама".

К вопросу о том, что в Россию могут вернуть до 7000 женщин с детьми из Ирака и Сирии, которые вольно или невольно жили с боевиками ИГИЛ.
Разумеется, среди них могут быть и те, кто вариант заезда в Россию рассматривает как вариант перенесения джихада с территории Ирака или Сирии, на территорию "стран-крестоносцев" в рамках призывов пропаганды Халифата активнее наносить удары за пределами Ближнего Востока.
С другой стороны, там есть и те, кто попал в оборот случайно или по глупости, кого вряд ли можно отнести к террористам.

Соответственно, вопрос возвращения таких лиц, это вопрос фильтрации. Если пускать всех без проверки, то органы потом могут иметь бледный вид, если кто-то из допущенных к возвращению в Россию совершит теракт и с органов резонно спросят "А как вы такую публику в страну простили". Поэтому для органов безопасности проще не пускать, чтобы не иметь проблем. С другой стороны, среди указанных женщин с детьми, есть и те, кто не причастет к террористической деятельности и которые при необходимых мерах фильтрации могут быть допущены на территории страны с постановкой на учет и наблюдение на определенный срок. В общем, вопрос сложный, где баланс между вопросами безопаностью и необходимостью отделить агнцев от козлищ отнюдь не тривиален.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Грозный, смертники, терроризм, Чечня
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4 коммент.»

  • 26966 13068
    Степаныч 17 ноября 2018 в 21:36 Ссылка Пометить
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    Оп,пошла движуха,на фоне антипутинской истерии явно что то готовиться.Уже третий теракт на протяжении месяца.Зато в Канаде свободно продают марих.уяну- https://medialeaks.ru/1910xsh-green-wednesday/ ,а во хранции 100 челов пострадали на акции против повышения цен на бензин.А ведь не отвертятся хранцузы,марих.уяну им по любому разрешат,конец должен быть под кайфом.)

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  • 1052 706
    Valeriy Bondarik 17 ноября 2018 в 22:50 Ссылка Пометить
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    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Ну раз Вы коснулись темы про Канаду…то вот Вам
    несколько ССЫЛОК на несколько русурсов(пишут о Канаде):

    1.canada-area.com;
    2.news.knopka.ca;
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    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 17-11-18.

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