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Перестав кланяться Западу, мы стали кланяться Китаю

15:54. 17 ноября 2018 Просмотров - 283 2 коммент. Опубликовал:

За последние 20 лет в России произошла занятная перемена. Если в 90-е политическим маяком для нас был процветающий Запад, а Китай – задрипанным вчерашним днем, «хуже совка», то как-то невзначай все зеркально поменялось.

И сегодня уже Запад в наших глазах стал скверным пугалом – а наши взоры и помыслы о светлом будущем все более обращены к Китаю.

Но сдается мне, что как нам не удалось слизать свое политическое и экономическое устройство с Запада – так же не удастся сделать это и с Китая. Даже несмотря на тот массовый восторг, что вызвала среди российских граждан показательная новость, распространенная на днях агентством Panorama.pub:

«Председатель КПК и пожизненный президент Китая Си Цзиньпин своим указом освободил от должности глав 29 китайских провинций по подозрению в праздности и лени. Уволенные чиновники не смогли добиться планового 7-процентного ежегодного роста экономики в своих регионах. Их преемники поклялись перед китайским народом добиться ежегодного роста не менее чем в 10%.

Уволенных губернаторов показали в прямом эфире телеканала CCTV-2. Они на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6%. Жуо Чжендун, бывший губернатор провинции Цзянсу, в прямом эфире попытался покончить с собой, однако его остановил судебный пристав.


«Прошу простить меня за то, что не оправдал высокого доверия, оказанного мне народом и Партией. Я покрыл позором себя и свою семью. Я работал всего 17 часов в сутки, что гораздо меньше, чем нужно, чтобы добиться процветания региона. Я буду просить суд о суровом наказании, которое соответствует степени моей вины», – сказал экс-губернатор провинции Юньнань Бао Линчжи.

Уволенным чиновникам грозят тюремные сроки от 5 до 8 лет. Ранее китайский министр покаялся перед народом за опоздание в отмене коммунальных платежей».

Прочли? Поверили? Не спешите с ответом, он не так прост.

Эту новость выдало фейковое агентство, которое, кстати, и не скрывает своего направления. Но сотни самых серьезных сайтов приняли ее за чистую монету и опубликовали как взаправдашнюю.

И почему – понятно. Как 20 лет назад мы с придыханием воспринимали вести с полей техащины и бургундщины, не давая себе труда вдуматься в них, так и сегодня ловим всякий благовест с китайщины. И, думаю, запусти сейчас Китай на русском свой «Голос Китая», у него было бы слушателей не меньше, чем у «Голоса Америки» в пору нашего «низкопоклонства перед Западом».

Но если разбираться дальше с приведенной выше новостью – отнюдь не все в ней ложно. Она верно заключила в себе главный порыв сегодняшнего китайского общества: работать на износ на прогресс своей страны. И покаяние ответственного лица за опоздание в снижении коммунальных платежей действительно имело место.

Правда в том, что Китай, в какой-то мере политически более близкий нам, нашей истории, чем жестко кинувший нас Запад, стал мировым лидером развития. И мы теперь кусаем локти: надо было развиваться по китайскому, а не по западному сценарию!

Но только, боюсь, и по китайскому у нас не выйдет ничего. Больше того: и Китай нас рано или поздно жестко кинет на мировой политической доске, где каждый играет строго за себя и живет по своему расчету.

Ужасная беда нашей страны в том, что мы в погоне за чужими «положительными примерами» растеряли напрочь свой расчет и путь. «Особый путь России» – это выражение стало мишенью для всяческих хохм и издевок. Хотя оно – единственно верное, чему порука и пример всех прочих стран. И у США свой особый путь, и у Франции, и у Германии, и у Норвегии – и у всех прочих, «кто привык за победу бороться». Как за нее боролся и СССР, пока не утерял в силу тех или иных причин свою волю к победе.

Или – беспутье, накрывшее нас с головой сегодня, когда мы нахватались худшего у мировых лидеров, вдогон которым устремились.

Мало было 30-и лет, чтобы убедиться, что западный путь не стыкуется, как колеи российских и западных железных дорог, с нашей ментальностью, общественными привычкам и т.д.?

Можно еще сто, двести лет встраиваться в западный хвост, талдыча, что вот еще чуть-чуть, еще немного – и мы достигнем подъема в экономике по западному образцу. Итог будет тот же. Поскольку никакого западного образца в наших политике и экономике нет и близко. Есть только скверная карикатура на него.

То же касается и китайской модели. Неистребимые воспоминания об относительном советском комфорте не дадут нам рвать жилы на производстве, за счет чего страшно растет сейчас Китай. Мы можем умиляться его ростом – но никогда не сможем повторить ту суть, что верно вложена в ту фейковую новость о генеральной китайской взрючке ради процветания своей страны.

А в чем же тогда наша суть, наш путь?

Надо прилежно, с напряжением всех сил разума его искать – в своей истории, ее великих взлетах и падениях, дарующих нам нужный опыт и пример. Быть может, как те рукавицы, которые мы ищем то в Европе, то в Азии – а они у нас за поясом.

А. Росляков

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: азия, Европа, Запад, Китай, Россия
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