Открытым текстом 16.11.2018

Европейцы наконец рискнули заметить, что Украиной управляют террористы. Канал “Евроньюс” показал репортаж из лагеря, где школьников — в том числе из младших классов — обучают убивать.

В тоталитарной секте “либералы” немедленно всполошились: а что тут плохого? Вот в позднесоветское время была военизированная игра “Зарница” — в ней чуть ли не все дети участвовали.

Открытым текстом объясняю: в “Зарнице” не учили фашизму! Никого не называли недочеловеками, а в многочисленных укропатриотических лагерях как раз расчеловечивание — основная тема.

Детям говорят: разве люди, говорящие иначе, такие же, как вы, юные захистникы незалэжной? Бросьте, они никакие не люди! Нацистский министр пропаганды Гёббельс открытым текстом сравнивал евреев с крысами, объедающими людей, разносящими заразу, вынуждающими убивать их.

Когда выпускники лагерей гитлерюгенда подросли, в лагерях смерти царила жестокость, невообразимая нормальным человеком. Дети, как известно, очень быстро растут. Нынешние мальчишки и девчонки из “Азовца”, где им заболачивают мозги, уже через пару лет поедут зачищать “вредных” жителей Донбасса.

Жестоко и уверенно.

Окончательно решать русский вопрос.

А что же пережившая нацизм Европа? Там, наверное, репортаж о том, как министерство образования Украины растит новых фашистов, наделал много шуму? Против Украины готовятся санкции, высылка дипломатов?

Ни боже мой!

Ни шуму, ни санкций.

Ничего.

Только МИД Германии рекомендовал Киеву удалить сайт “Миротворец” за то, что в его список внесли бывшего канцлера Шрёдера. Четыре года — до появления на “Миротворце” немецкой фамилии — старательно не замечали убийства людей, чьи личные данные внесли на его страницы! Как закрывают глаза на весь украинский фашизм!

Открытым текстом обвиняю: Запад, поддерживающий маньяка-людоеда своим молчаливым согласием и поддержкой, ВИНОВЕН!!! Напоминаю: если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, чтобы ему заранее повесили на шею мельничный жернов и бросили в глубокую воду.

Дождётесь! Будет и жернов!!!

Зима только начинается, а на Украине уже замерзают. Что, клятые москали учинили блокаду? Нет, за горючее платить нечем.

Международный валютный фонд согласен давать Украине кредиты только в обмен на подорожание жилищно-коммунального хозяйства. Это привело к массовым неплатежам. Вдобавок Киев не хочет покупать уголь, добытый в Донбассе, а платить за дорогой уголь из Пенсильвании украинцам нечем.

Без отопления оказалась почти треть страны. В некоторых городах отключено и электричество. Замерзающие люди начали акции протеста.

Открытым текстом напоминаю, как боевики депутата Верховного совета Семенченко перекрывали транспортное сообщение Украины с Донбассом, как наци хвастались блокадой и все — все! — кто нынче на Украине зовёт себя властью, во главе с Порошенко, её поддержали.

Помните, как Порошенко целовал пенсильванский уголёк: мол, вот она — энергетична нэзалэжнисть!

Открытым текстом призываю: жители Украины, подумайте! Просто подумайте! Почему Пенсильвания, а не Польша, например. Там тоже уголь и — будете смеяться — дешевле!

А потому, что за ваш счёт петиными руками Трамп делает Америку снова великой! По его требованию Петя поднимает Пенсильванщину, где до контракта с Киевом уже закрывали шахты! А все разговоры о незалэжности, призывы поддержать Украину, потерпеть — они для вас, мёрзнущих лопухов!

Вас пятый год разводят на эффектных лозунгах! Разводят в самом грязном криминальном смысле этого слова! Начиная с майдана, где обещали снизить цены газа и ЖКХ. Помните, как вы за это помогали скачущим, возили им кофеёк и варежки? А некоторые привозили пустые бутылочки для коктейля Молотова. Чтобы потом эти бутылочки убивали!

Ну вот теперь — получите и распишитесь! “Нафтогаз Украины” официально получил право прекращать поставку газа внутренним потребителям при любой задолженности. А если задолжала хоть одна квартира, отключат весь дом. Скачите дальше! От холода помогает!!!

Остап Ибрагимович Бендер, сочиняя “Союз меча и орала”, обещал обалделым нэпманам: “Европа нам поможет!”. Киевским террористам обещают помощь и Европейский союз, и Соединённые Государства Америки. Правда, СГА не обещают помощи самому ЕС.

12 ноября в Киеве министр энергетики Соединённых Государств Америки Перри заявил, что СГА воспрепятствуют строительству и работе газопровода “Турецкий поток” и второй очереди “Северного потока”. По его словам, СГА располагают достаточными средствами для победы. Ранее он и другие официальные лица СГА не раз сулили жёсткие санкции всем причастным не только к созданию новых газопроводов, но и к получению газа через них.

Открытым текстом напоминаю: газотранспортная система Украины ещё дышит, но уже на ладан — её реанимация обойдётся по меньшей мере в пятнадцать миллиардов долларов даже без учёта легендарного киевского воровства.

Киев после государственного переворота в долгах как в шелках — ему не до ремонта. ЕС, в принципе, может и турбонасосные станции отремонтировать, и трубы заменить — но только после перехода системы в его собственность, чтобы Киев не мог воровать оплаченный Европой газ, не говоря уж о перекрытии поставок, чем он не раз грозил.

Открытым текстом предупреждаю: Вашингтон найдёт способ не позволить Брюсселю починить украинскую ГТС. Потому что та нужна СГА ничуть не больше, чем Северный и Турецкий потоки. Америка хочет впарить Европе свой сланцевый газ! Но он заведомо в разы дороже нашего! Поэтому ЕС надо отключить от РФ. Как? Блокадой газопроводов!

Трамп хочет возродить производство в СГА — ему иностранные конкуренты не нужны. А заодно европейская промышленность, лишённая дешёвого сырья и энергии, станет неконкурентоспособна хотя бы в Америке.

Разорится ЕС — тем лучше: на фоне карликов легко сделать Америку снова великой. Молодец против овец. Правда, у этой поговорки есть и продолжение: а против молодца и сам — овца. У нас молодцы есть. А вот есть ли они в Европе? Большой вопрос.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru