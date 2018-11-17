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Концепт Севастопольского моста

04:08. 17 ноября 2018 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:


Губернатор Севастополя Овсянников выложил у себя в Фейсбуке концепт моста на Северную сторону.









Центр Севастополя с Северной стороной свяжет мост. В ближайшее время мы представим общественности проект перехода через Севастопольскую бухту. Мы рассматривали разные варианты трассировок: и тоннеля, и надзПемного перехода. Выбран оптимальный вариант, который устраивает и военных. Будущий мост войдёт в состав транспортного коридора, включающего планируемую «Гераклейскую рокаду» с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе. В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешённой скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000038583631 – цинк

В целом, выглядит весьма неплохо, хоть и несколько необычно для традиционных севастопольских пейзажей.
Безусловно, подобный проект положительно скажется на развитии транспортной инфраструктуры города, создаст новые рабочие места и поможет развитию Северной стороны, которая во всех смыслах станет более привлекательной.

Деньги на мост я так понимаю уже запланированы и дело скорее в качестве проекта и технических трудностях его реализации. Если губернатор сможет пролоббировать реализацию этого проекта, то ему будет солидный такой плюс в карму – ибо разговоры про то, что хорошо бы построить в Севастополе мост на Северную сторону я слышал еще когда ходил в школу и даже как-то не верилось, что когда-то руки дойдут до этого проекта.

Само собой, при начале строительства, можно ожидать истерик на Украине (которая конечно же подобные проекты обеспечить в Крыму просто принципиально не могла и для них каждый такой проект как осиновый кол в известное место) с выступлениями доцента Медовара и прочих знаменитых украинских экспертов по виртуальному затоплению мостов и движению литосферы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, крым, мост, овсянников, севастополь
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Один комментарий»

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    mary 17 ноября 2018 в 13:10 Ссылка Пометить
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    Овсянников ставленник Менделя ,отсюда и все что он делает -инфраструктура -это наиболее любимый и легкий способ распила бюджета,а так все ок ,-для кого только стараются в Крыму-помните, кто его привез в Москву ,перед разделом украины.Но сколько уже раз приходили за ним Паразиты,может и в этот раз пронесет,а мосты останутся

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