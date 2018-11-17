Как разгрузить мозг?

Подборка советов из книги «Как привести дела в порядок» Дэвида Аллена — эти рекомендации помогут навести порядок в голове и в делах, избавиться от беспокойства и найти время для творчества и других приятных дел в вашей жизни.



1. Завершение начатого — старт нового

Конец есть начало. Каждый раз, когда вы справляетесь с каким-то делом, вы открываете дорогу новому. С чем бы вы ни «расправились», это дает свободу: закрыли ли вы проект или разобрали коробку с хламом — это высвобождает энергию. Нередко мы бываем в растерянности: столько дел, что не знаешь, за что хвататься. Есть верный способ выйти из этого состояния.



Просто «подчистите» начатое, закончите что-нибудь очевидное и давно требующее завершения. Вскоре вы обретете энергию и ясность, поймете, в какую сторону двигаться и чем заняться, и мозг снова будет готов к более эффективной реакции на любые события.



Разберите корзину «входящих», электронную почту или приберитесь наконец в ящике стола. Рано или поздно это все равно придется сделать.



2. Не переживайте о несделанном

У многих есть привычка заключать сделки с самим собой: давать себе обещания — и испытывать стресс, когда их не удается сдержать. Здесь два пути: либо исполнять договоренности, либо отменить их и провести новые «переговоры».



Однажды «записанные» в нашу «карту памяти» дела беспрестанно будут давить на вас, болтаясь где-то на задворках сознания. Чтобы ослабить этот прессинг, нужно научиться осознанности.



3. Оценивайте свои возможности исходя из списка дел

Вы не знаете, сколько у вас задач и дел — на сегодня, завтра и неделю вперед? В таком случае у вас не получится рассчитать время и понять, что вы успеваете, а что нет. И уже не говоря о том, что новые дела будут сыпаться с неба. Это не прекратится. Никогда. Поэтому нужно выработать стратегию работы с делами.



Когда вы научитесь отслеживать свои задачи, то сможете грамотно планировать время и адекватно оценивать собственные возможности. Еще один плюс: вы будете чаще говорить «нет», потому что поймете, как правильно расставлять приоритеты и как важно защищать свое время.



4. Чтобы попасть в намеченное место, нужно понять, где находишься



— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.

— Мне все равно… — казала Алиса.

—Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.

Льюис Кэрролл, «Приключения Алисы в стране чудес»



Чеширский кот тысячу раз прав. Как можно понять, что ты уже у цели, если не знаешь, куда шел? То-то и оно. И карта бесполезна, пока вы не знаете, где находитесь. Сначала нужно определиться, куда двигаться и сколько идти.



Правильная оценка ситуации уменьшает путаницу и облегчает ориентирование в «пространственно-временно-задачном континууме». Чтобы двигаться вперед, нужно решить, что важно для вас в данный момент — в компании, проекте или жизни вообще.



5. Неограниченные возможности реализуются ограниченными средствами

Быстрее, выше, сильнее — такой подход работает не всегда. «Больше» и «лучше» будут всегда маячить перед вами, как бы вы ни рвались вперед. Особенно если вы перфекционист. Чтобы скользить по волнам, а не тонуть в них, бесконечное «все, что только пожелаете» стоит загнать в физически выполнимые рамки.



Даже если вы собираетесь совершить невозможное, достигнуть своей «десятки», на это все равно потребуется ресурс, который можно подсчитать.



6. Больше одного обязательства в голове — причина стресса и неудач

Даже если вам кажется, что незавершенные дела не висят над вами, словно Дамоклов меч, это далеко не так. Подсознание не даст расслабиться: вы все равно будете помнить обо всех делах — важных и не очень, личных и по работе. Все это хранится в памяти, пока вы осознанно их не завершите и не решите, что с ними делать.



В книге «Гормоны счастья» есть важная мысль: наш мозг любит все контролировать. Это эволюционное приобретение, убрать или не обращать внимание на него нельзя. Когда на ситуацию повлиять невозможно, мозг «чувствует себя» некомфортно — и мы тоже. Вот почему накапливающиеся дела вызывают чувство беспокойства и тревоги.



Чтобы с ними разобраться, стоит почаще вызывать у себя ощущение безопасности, даже когда все идет не так. Постепенно вы создадите новый нейронный путь, который избавит вас от дискомфорта.



7. Приоритеты работают только на сознательном уровне



“Что в нашей власти сделать, то в нашей власти и не делать”.

Аристотель



Умение расставлять приоритеты — одно из важнейших. Попробуете ли вы разобраться со всеми делами сразу или встанете на путь эссенциализма, не так важно. Главное, определиться с тем, что действительно имеет для вас значение.



Если что-то «хранится» в вашей голове, оно все равно задействует ваши психические ресурсы (то бишь энергию). Поэтому стоит сознательно расставить дела по степени срочности-важности и отказаться от ненужных вовсе.



Так вы избежите ситуации недооценки или переоценки своих возможностей. И, конечно, не будете забывать о важных делах, отвлекаясь на мелочи. Инвентаризацию незавершенных дел стоит проводить регулярно. Это полезная привычка.



8. Завершение незавершенного высвобождает энергию



Все невыполненные дела, обещания и обязательства опустошают бак вашего психического «горючего», отнимая его у других, более важных дел. Мы даже не осознаем и не отслеживаем моменты, когда это происходит. А вот когда вы расправляетесь с «зависшими» делами (или отказываетесь от них — ведь это тоже выход), то высвобождается новая, ранее недоступная нам энергия.



9. Если мысль не выходит из головы, надо что-то делать

Чтобы расслабиться, нужно придумать, что делать с незакрытыми задачами. Потому что они будут «жалить» вас, словно медуза, которую вы взяли в руки и никак не выпускаете, пока вы не поймете: а) какой результат вам нужен, б) какие шаги предпринять.



Как только вы составите план-карту действий, сделайте напоминалки в календаре или зафиксируйте это любым другим способом. Так вы будете уверены, что все ваши дела в порядке. Да и вообще решите, что же такое для вас «дела в порядке». Это способствует успешной реализации этих самых дел.



10. Креативность проявляется, когда для нее есть место

Природа не терпит пустоты и ток не бежит по поврежденному проводу. Когда ваш ум захламлен слишком большим количеством недоделанных задач, достичь состояния потока, так необходимого для проявления креативности, крайне затруднительно.



Освободите свою жизнь от горы дел, и вам удастся разбудить новые, продуктивные мысли — они возникнут будто бы сами по себе (но на самом деле — от ваших усилий).



11. Чем глубже русло, тем мощнее поток



“Миллионы людей жаждут бессмертия, а сами не знают, чем занять себя дождливым воскресным днем”.

Сьюзен Эрц



Большинство людей существуют в полустрессовом состоянии так часто и так давно, что уже забыли, что может быть иначе, что взаимодействовать с миром можно в позитивном режиме. Лучший способ раздвинуть горизонт — взять под контроль текущие дела и поток входящей информации и ввести в свою практику те методы работы, которые помогут вам осуществлять этот контроль на постоянной основе. В результате вы обретете поток творческой энергии, которая поможет сосредоточиться на новых перспективах. И сможете справиться с по-настоящему грандиозными проектами.



Когда вы расчистите завалы дел и оптимизируете систему работу с ними (и в личной жизни, и на работе), вы ощутите гармонию и прилив энергии, которую можно направить в нужное русло.



12. Беспокойство — ненужная трата сил



“Истинная щедрость по отношению к будущему — это все посвятить настоящему”.

Альбер Камю



Вспомните сегодняшнее утро: вот вы проснулись, открыли глаза и… сразу мысли начали мельтешить. «Нужно сделать это», «Не забыть бы написать восемь писем!», «Я обязательно должен успеть закрыть задачу до 12, а потом еще две» — настоящая кутерьма. Запомните: если вы думаете о том, что надо сделать (но пока еще этого не сделали), больше одного раза, нужно активно действовать. Но как перестать беспокоиться?



Размышлять над тем, чем вы не занимаетесь здесь и сейчас — пустая, вовсе не рациональная трата времени и энергии. Вы лишь умножаете свое беспокойство, получая беспокойство в квадрате.



Ученые доказали: наш мозг не может не контролировать незавершенные действия. Мало того, он не просто ведет учет, но и включает внутреннего критика, подсовывая вам мысли о собственной непродуктивности (или даже никчемности — у кого как). Это только ухудшает ваш настрой и, вместо того чтобы действовать, вы погружаетесь в апатию. Поэтому стоит научиться отключать внутренний диалог и не думать о тех проблемах, которые прямо сейчас — в эту секунду — вы не можете решить.



Незафиксированные, непроясненные и вследствие этого запущенные дела завладевают вами и не дают отдохнуть. Пора переломить ситуацию и получить над ними власть. Самый лучший и продуктивный способ выполнять работу — это быть ее господином, а не рабом. У вас получится!

Источник: nashaplaneta.su