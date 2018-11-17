Демонстрация для Китая
16:59. 17 ноября 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После последних инцидентов в Южно-Китайском море с оттеснением китайцами американских кораблей, США демонстративно объединили две АУГ для демонстрации Китаю военной мощи.
Авианосцы "Рональд Рейган" и "Джон Стеннис" с кораблями сопровождения маневрируют в Филиппинском море.
Стоит напомнить, что Ким Чен Ын в свое время не испугался аналогичной демонстрацией силы, причем тогда ему "показывали" сразу 3 АУГ с куда как большим кол-вом кораблей экскорта.
Сейчас Китаю показывают 2 АУГ со скромным охранением.
Источник: colonelcassad.livejournal.com