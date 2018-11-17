Демонстрация для Китая

После последних инцидентов в Южно-Китайском море с оттеснением китайцами американских кораблей, США демонстративно объединили две АУГ для демонстрации Китаю военной мощи.Авианосцы "Рональд Рейган" и "Джон Стеннис" с кораблями сопровождения маневрируют в Филиппинском море.Стоит напомнить, что Ким Чен Ын в свое время не испугался аналогичной демонстрацией силы, причем тогда ему "показывали" сразу 3 АУГ с куда как большим кол-вом кораблей экскорта.Сейчас Китаю показывают 2 АУГ со скромным охранением.

Источник: colonelcassad.livejournal.com