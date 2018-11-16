Заявление Центра анализа террористических угроз

В этой связи напомним лишь некоторые сюжеты, коих в реальности куда больше. Так, в 2017 году в ходе заседания Совета по правам человека Президент России Владимир Путин упомянул об угрожающем характере сбора человеческих биоматериалов в различных регионах России для исследований Пентагона, собирающего образцы живых человеческих тканей у представителей ряда этнонациональных групп.

Одна из отличительных особенностей уходящего 2018 года, делающего его ещё более тревожным – пристальное освещение средствами массовой информации проблематики, связанной с функционированием на территории многих стран Содружества Независимых Государств финансируемых военными структурами США биобактериологических объектов (лабораторий). Ещё в 1990-х – 2000-х годах западным партнёрам были переданы советские вирусные штаммы боевого назначения, а бывшая советская противоэпидемиологическая сеть стала основой сети американской. Если до недавнего времени исходящие от неё опасности были предметом лишь отдельных статей, экспертных оценок и кулуарных озабоченностей, то сегодня о них открыто говорят руководители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Российской Федерации.



Общий бюджет так называемой «Биологической программы совместного участия» превышает 2 миллиарда долларов, и столь значительные расходы, наряду с высоким уровнем секретности, свидетельствуют о комплексном характере подобного рода исследований.



Искусственное, порою «точечное» воздействие на одно или несколько звеньев экологической системы может привести к более масштабным негативным последствиям для хозяйственной деятельности человека и неблагоприятным измерениям среды его обитания.

Изучение генно-биологических уязвимостей представителей целевых групп органично дополняется выведением наиболее «подходящих» для них вирусных штаммов многих опасных для человека и животных заболеваний, таких, как оспа, сибирская язва, бруцеллёз, туляремия, тяжёлые модификации гриппа, тропической лихорадки и т.д.



Немаловажное значение имеют также «средства доставки» «тихого» оружия, способного убивать изнутри, что вызывает тревогу со стороны европейских учёных. В частности, в октябрьском номере журнала Science опубликована статья, озаглавленная «Сельскохозяйственные исследования или новая система биологического оружия?» (Agricultural research, or a new bioweapon system?).



Её авторы, авторитетные исследователи-биологи из Франции и Германии, высказывают предположение о том, что в рамках проекта американского Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA) «Насекомые-союзники» (Insect Allies) не признающие границ насекомые будут использоваться для распространения генно-модифицированных вирусов.



Вероятно, за «благородными» целями изменения генома растений с целью повышения их устойчивости к вредным воздействиям кроется попытка «разработать биологические агенты и средства их доставки для враждебных целей».



Кроме того, среди документов открытого в 2011 году и активно модернизируемого так называемого «Центра Лугара» имеется список патентов, свидетельствующих о производстве там продукции двойного назначения.



К примеру, в пояснении к прибору для распыления заражённых комаров содержится указание на возможное использование насекомых в военное время для распространения малярии, позволяющее полностью нейтрализовать живую силу противника.



Как следует из подкреплённого реальной доказательной базой заявления бывшего министра безопасности Грузии И. Гиоргадзе, имеется также патент на «боеприпас с капсулой для токсичных веществ… боеприпас для стрелкового оружия с токсичным агентом… система для создания дымовых завес, в том числе отравляющими веществами».

Между тем, статьёй 1 «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении» 1971 года не допускается разработка, производство, накопление и сохранение любых биологических агентов, не предназначенных для профилактических, защитных и других мирных целей.

Представляется, впрочем, что многие положения этого документа, более половины участников которого игнорируют свои обязательства по ежегодному предоставлению информации о своей биологической деятельности, давно уже носят сугубо формальный характер.



Важным тому доказательством служит деятельность биобактериологических объектов американского подчинения в непосредственной близости от границ России, Китая и Ирана.



Куда большую опасность они представляют для самих стран пребывания, чему свидетельствует резкий рост экзотических и иных заболеваний, в частности – в Грузии и на Украине, власти которых с наибольшей старательностью закладывают на собственных территориях «биологические бомбы».



Многочисленные инциденты с опасными вирусами и токсинами уже неоднократно приводили к гибели гражданских лиц и военнослужащих.



По мнению специалистов Министерства обороны России, представленные материалы о деятельности так называемого «Центра имени Лугара» в посёлке Алексеевка под Тбилиси «подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».



Военные и частные подрядчики могли проводить на территории объекта секретные эксперименты, в том числе над людьми, что зачастую приводило к их гибели.

Согласно имеющимся данным, два этажа нового 8-этажного административно-лабораторного корпуса полностью отведены подразделениям сухопутных войск США; выделены также отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций.



После прихода к власти «Грузинской мечты» имели место попытки установления над «референс-лабораториями» хотя бы номинальной национальной юрисдикции. В частности, с конца 2015 года, после соответствующих юридических процедур, владение имуществом лабораторий было якобы передано американцами правительству Грузии (на условиях совестного финансирования).



Однако секретные зоны, проникновение в которые всем, кроме граждан США, запрещено, никуда не делись.

Впрочем, «референс-лаборатории» на десятки и сотни миллионов долларов были открыты в последние годы также и в Казахстане, Азербайджане, Армении, Узбекистане, Молдове (а всего подобного рода объектов несколько сотен в 25 странах мира).



В ходе встречи в Алматы в июне 2018 года министров иностранных дел государств-участников ОДКБ глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о желании России получить доступ к так называемым «референс-лабораториям», открытым при американской поддержке на территории Армении и Казахстана.



Несмотря на уверения властей ряда государств СНГ о сугубо гражданском назначении подобного рода объектов, их ведомственная принадлежность Пентагону и иным силовым структурам США порождает серьёзные сомнения в их искренности.

Военно-биологические лаборатории представляют собой такой тип угроз, противодействие которым возможно исключительно в рамках коллективной безопасности.



В этой связи, на основании имеющейся информации, Центр анализа террористических угроз полагает необходимым:



обратить внимание на необходимость более тесной увязки вопросов экологической и биологической безопасности с иными направлениями сотрудничества Российской Федерации с её ближайшими соседями и партнёрами;



приветствовать переговоры с Республикой Армения о заключении (возможно, модельного для стран СНГ) Соглашения о сотрудничестве в сфере биологических исследований, открывающего российским специалистам доступ к действующим на территории Армении американским биобактериологическим лабораториям;



рассмотреть на экспертном уровне вопрос о соответствии действий США на постсоветском пространстве (включая, в частности соглашение с Грузией «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере») как акта агрессии и нарушения Конвенции 1971 года о запрещении бактериологического и токсинного оружия;



инициировать экспертные консультации, направленные на воссоздание совместной системы противодействия биологическому оружию, включая (на первом этапе) соответствующий научный и информационный обмен. Конечной целью таких консультаций может стать заключение многосторонних соглашений в рамах ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, исключающих функционирование на территории соответствующих государств иностранных военно-биологических объектов;



расширять сотрудничество в вопросах биологической защиты с Китайской Народной Республикой, Исламской Республикой Иран, с другими заинтересованными сторонами;



предпринять дополнительные меры приграничного контроля на потенциально угрожаемых направлениях, включая активизацию приграничного сотрудничества с профильными ведомствами соответствующих государств.









Рамиль Латыпов,

Директор Центра анализа террористических угроз



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