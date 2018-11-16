Венский вальс на светофорах

Постоянный автор ресурса nstarikov.ru Юрий Максимов всегда поднимает в своих материалах острые и неожиданные темы. В предлагаемом вам материале он с неожиданной стороны вернулся к взаимоотношениям России и Европы.

5 апреля 1941 года советские войска начали штурм Вены. Бои за город шли 9 дней. Благодаря сознательному отказу советского командования от применения тяжёлой артиллерии и авиации один из красивейших городов Европы не был разрушен. За спасение австрийского города народы СССР заплатили жизнями 38 тысяч бойцов РККА, более 130 тысяч человек получили ранения.

Решение Сталина брать город практически «голыми руками» в РККА тогда воспринималось по-разному. Этот штурм стал беспрецедентным в мировой истории. Логика руководства СССР сегодня хорошо понятна. Но, к сожалению, далеко не всем. И далеко не всеми события апреля 1945 года трактуется без политизированных искажений.

Давайте обратимся к фактам. Во время всей Венской наступательной операции советские войска потеряли убитыми и ранеными 168 тысяч человек. А немцы в общей сложности лишились всей австрийско-венгерской группировки, которая насчитывала более 400 тысяч «штыков».

С учётом такого соотношения потерь и сохранённой Вены глупо было бы говорить о легкомысленном «заваливании трупами». Советские войска даже без поддержки авиации и тяжёлой артиллерии действовали крайне эффективно. В итоге культурная столица Европы была спасена от уничтожения, удалось сохранить жизнь и большей части населения большого города. Австрия вновь стала свободной.

В нашей стране никто и никогда не ставил под сомнение вклад Австрии в развитие мировой культуры. Имена великих австрийских музыкантов и художников были известны всем советским школьникам, а обилие объектов культурного наследия стало зримым оправданием жертвенности солдат Советской армии.

В 1956 году Хрущёв в одностороннем порядке без какой-либо надобности вывел советские войска из Австрии. Эта страна полностью перешла в прозападное русло своего развития. Культурного развития – в том числе. Это ни хорошо и ни плохо, это просто факт.

Сегодня мы можем говорить о стремительной морально-нравственной деградации стран Западной Европы. Несмотря на все попытки западных идеологов представить разрушение традиционного уклада неким прогрессом, симптомы духовного распада в странах старой Европы может увидеть даже школьник, знакомый с историей Древнего мира.

Но в последнее время эти признаки деградации приобрели характер агрессивного навязывания «прогрессивной» точки зрения к самым неожиданным сторонам жизни европейцев. Жители той же Австрии худо-бедно, но притёрлись к новому статусу мигрантов и прочим проявлениям уничижительной «толерантности». Но оголтелое уравнивание по гендерному, или сексуально-ориентированному признаку во всех плоскостях социальной жизни многими консервативно настроенными австрийцами и сейчас воспринимается настороженно.

Ещё лет 10 назад вряд ли кто на родине Штрауса и Моцарта смог бы предположить, что пресловутое «равенство» всего и вся со страниц СМИ и подзаконных актов выплеснется на улицы Вены. И не только в виде провокационных вывесок заведений сомнительной направленности и «фриков» различной формации, но и нововведений в… пешеходных светофорных фонарях.

Нет, цвета в этих сигнально-регулировочных приборах остались прежними. Но вместо привычного силуэта одного человечка на венских светофорах теперь во всей красе соблюдается не какое-нибудь «гендерное равенство», а активно пропагандируется гомосексуализм.

Возможно, мне это показалось или я несколько сгущаю краски. Но держащиеся за руки женские силуэты и обнимающиеся мужские – это нечто большее, чем «светофорное» уравнивание прав женщин и сексуальных меньшинств.

Венский вальс в Австрии теперь немодно танцевать разнополым партнёрам.

История не знает сослагательного наклонения.

Но стоило ли ради этого жертвовать лишними жизнями бойцов РККА?

Юрий Максимов