Тюремные деликатесы, высылка ополченцев на Украину, Трамп о коммунизме
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В этом выпуске:
- нечеловеческие тюремные страдания участника банды Цапков – Вячеслава Цеповяза
- отечественное правосудие против ополченцев с Донбасса
- национальный день памяти жертв коммунизма в США
- воровство у ветеранов ВОВ в Красноярском крае
- героический экипаж самолёта Ан-2 из Архангельской области
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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Источник: www.youtube.com