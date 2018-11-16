Главная » Видео, Мировоззрение, События

Тюремные деликатесы, высылка ополченцев на Украину, Трамп о коммунизме

12:20. 16 ноября 2018 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать Goblin News: https://oper.ru/follow/os_gn

В этом выпуске:
- нечеловеческие тюремные страдания участника банды Цапков – Вячеслава Цеповяза
- отечественное правосудие против ополченцев с Донбасса
- национальный день памяти жертв коммунизма в США
- воровство у ветеранов ВОВ в Красноярском крае
- героический экипаж самолёта Ан-2 из Архангельской области

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кавказ – «Земля ОБЕТОВАННАЯ»? Часть 2.
Председатель Государственного Комитета обороны, нарком обороны и Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами СССР. Иосиф Виссарионович Сталин (18 декабря 1878 года – 5 марта 1953 года) “Мы со своей стороны должны отметить, что Сталин вернул ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 12 февраля 2015
...Логвиново в районе Дебальцево продолжаются. Ополченцы подтянули резервы, поэтому каратели ... троих военнослужащих ВСУ. Когда ополченцы попытались забрать тела солдат, ...напряженной. Основные боевые действия ополченцев с подразделениями хунты велись на...
М.В. Величко - Как ссудный процент душит экономику России
Источник: ss69100.livejournal.com
КОБ – 20 лет без практики
Пояснения: КОБ – Концепция Общественной Безопасности (www.vodaspb.ru, www.dotu.ru) КПЕ – Концептуальная Партия «Единение» (www.kpe.ru) ВП СССР – Внутренний Предиктор СССР – авторский коллектив КОБ Недавно видел демотиватор, посвящённый КПЕ (жаль, не ...
До 30 апреля еще можно остановить ЗАПРЕТ!!! НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ЕВРОПЕ!
... лекарственных растений уже может караться тюремным заключением!Большое спасибо Вам всем...
Еврейская прививка человечеству
СКАЧАТЬ 13.6 МБ Рекомендую скачать, пока не прикрыли. На ютюбе провисел ровно 6 минут, засекаем прожидовленность яндекса.Источник http://via-midgard.info/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>