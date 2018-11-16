Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 ноября 2018
- 03:30 Сирия: обстановка накаляется (ФОТО).
- 01:30 В Турции завершено расследование убийства российского посла.
- Вчера 21:47 США рассматривают вариант выдачи Гюлена Эрдогану.
Сирия: обстановка накаляется (ФОТО)
На северо-западе Сирии уже достаточно продолжительное время сохраняется режим прекращения боевых действий между правительственными войсками и различными группировками боевиков.
Несмотря на то, что террористы время от времени продолжают обстрелы позиций сирийских войск, до полномасштабных боестолкновений пока дело не дошло.
Сирийские военные, соблюдая режим прекращения огня, не поддаются на провокации боевиков, сохраняя хоть и хрупкий, ненадежный, но мир.
Но надолго ли? Террористы, понимая, что правительственные войска связаны обязательствами по сохранению мира, в последнее время ведут себя все более нагло.
Военный источник рассказал «Русской Весне», что в последнее время участились обстрелы правительственных войск по всей линии соприкосновения. При этом боевики не ограничиваются огнём из стрелкового оружия.
Уже неоднократно на позиции сирийской армии падали мины, выпущенные из минометов крупного калибра. Помимо этого, сохраняется угроза применения боевиками тяжелого вооружения — танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня.
В пользу данного опасения говорит то, что, согласно разведданным, ряд террористических группировок в период с 27 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. провели серию учений и тренировок в различных районах провинции Идлиб по стрельбе из различных видов вооружения, в том числе из танков и крупнокалиберных орудий и миномётов.
Помимо этого, бандформирования провели несколько учебных боёв, цель которых обучить террористов штурму зданий при поддержке тяжёлого вооружения. Тренировки также проводились в ночное время суток.
Характер действий НВФ может указывать на то, что боевики готовятся в ближайшее время перейти в наступление на позиции правительственных войск с целью дестабилизации обстановки в Идлибе и срыва выполнения Меморандума по Идлибской зоне.
Но к такому повороту событий сирийская армия готова. Опыт, полученный в боях, подтверждает слова римского историка Корнелиуса Пенота «Si vis pacem, para bellum — «хочешь мира — готовься к войне», и к ней сирийские военные сейчас готовы, как никогда.
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В Турции завершено расследование убийства российского посла
В Турции подошло к концу следствие по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
Обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, который ведет расследование покушения на дипломата, представлено на утверждение Республиканской прокуратуры Анкары.
В случае утверждения акта дело будет направлено в суд.
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.
Нападавший убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.
В рамках расследования покушения на российского дипломата до сегодняшнего дня арестовано несколько человек, которых глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол РФ — Мустафа Тимур Озкан.
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США рассматривают вариант выдачи Гюлена Эрдогану
Следите за руками.
1. В конце октября в прессу просачивается информация о том, что между Эр-Риядом и Анкарой идут переговоры о том, чтобы обвинения в убийстве Хашогги не коснулись наследного принца Саудовской Аравии и королевской семьи.
2. В начале ноября официальные представители Эрдогана и правящей партии Турции публично заявляют, что Турция намерена довести расследование до конца и установить ВСЕХ виновных, не удовлетворяясь теми исполнителями и функционерами, которых готов сдать Эр-Рияд.
3. В 10-х числах ноября через катарские источники просачивается информация о том, что кризисная группа в Эр-Рияде предлагает оплатить смягчение позиции Турции либо покупкой большой партии турецких вооружений, либо "иными способами".
4. 13 ноября Эрдоган в очередной раз заявляет, что Турция не даст спустить дело на тормозах и он намерен путем объективного расследования (о котором Турция регулярно информирует США и структуры ЕС) установить ВСЕХ причастных к организации убийства Хашогги. В сеть сливают косвенные улики.
5. 14 ноября в отставку уходит министр обороны Израиля Либерман (который по замыслу Эр-Рияда должен был начать войну в Газе), а ОАЭ прекращает штурм Ходейды в условиях прекращение поддержки операции со стороны США и давления Вашингтона и Лондона по дипломатической линии.
6. 15 ноября США вводят санкции против причастных к убийству Хашогги, включая советника наследного принца Саудовской Аравии, при этом сенаторы США прямо заявляют, что это не окончательный список и он скорее всего будет расширен. Демократическая пресса требует ввести экономические санкции.
7. Вечером 15 ноября американская пресса сообщила, что Вашингтон намерен возобновить расследование в отношении Гюлена и рассмотреть вопрос о его экстрадиции в Турцию в связи с его причастностью к террористической и подрывной деятельности.
Как не трудно заметить, за кулисами ближневосточной политики идет масштабный торг за голову наследника саудовского престола, где в числе возможных отступных появился Гюлен, которого администрации Обамы и Трампа наотрез отказывались выдавать Анкаре, даже несмотря на его очевидную связь с неудачной попыткой военного переворота в Турции 2016 года. Не так давно Турция просила США выдать Гюлена в обмен на пастора Брансона, который был связан с подготовкой военного переворота в Турции. Но США выдать Гюлена отказались, вынудив Турцию выпустить Брансона путем экономического давления. А спустя месяц (если верить американской прессе), происходит поворот "все вдруг" и тема выдачи Гюлена Анкаре вновь становится обсуждаемой.
И надо сказать, что голова Гюлена в обмен на голову наследного принца выглядит более реалистичной ценой. Рабочий вариант – Турция публично объявит, что принц ничего не знал и расследование не нашло доказательств его причастности, а виновато его окружение, которое либо частично будет казнено, либо отправится в саудовские тюрьмы (никаких открытых процессов в Турции – ведь кто-то из исполнителей может проболтаться о том, кто на самом деле отдавал приказ). Турция в обмен получит Гюлена для показательного процесса (которой Эрдоган увенчает компанию по выкорчевыванию последствий неудачного военного переворота) + солидные финансовые отступные (кредиты, покупка больших партий турецких вооружений, налоговые преференции для турецкого строительного бизнеса и более выгодные пошлины для турецких компаний), сполна окупив все расходы на установку прослушки в саудовском консульстве в Анкаре. Отсутствие подобных договоренностей будет отрицательно сказываться на стабильности саудовского внешнеполитического курса и имидже королевской семьи, которая уже 2 месяца не может выпутаться из возникшей на ровном месте проблемы чреватой фундаментальными последствиями для саудовского королевства. Анкара прекрасно понимает, что Эр-Рияд оказался в стратегическом цейтноте, поэтому занимает подчеркнуто жесткую позицию, вынуждая саудитов и защитников наследнего принца, упрашивать Эрдогана, предлагая все более крупные размеры отступных.
Безусловно, часть израильского истеблишмента и ястребы из окружения Трампа заинтересованы в том, чтобы наследный принц вышел сухим из воды, так как он рассматривался как важный партнер в деле развития анти-иранского сценария на Ближнем Востоке. Также выдача Гюлена имеет смысл для США, чтобы сгладить существующие разногласия по курдскому вопросу и прекратить дрейф Турции в сторону России, Ирана и Китая.
Другой вопрос, что цена подобной сделки может оказаться непомерной в силу аппетитов Эрдогана, имеющего на руках всех козыри, которые он грамотно использует. И фигуральная голова Гюлена, один из возможных призов, которую ведомство Хакана Фидана может приподнести Эрдогану на блюде, если такой "обмен" действительно состоится. И тут самый важный вопрос, пойдет ли на такой шаг администрация Трампа, так как выдача "полит.беженца" Гюлена "диктатору Эрдогану" будет однозначно трактоваться еще одно доказательство симпатий Трампа к "тоталитарным режимам и диктатурам".
PS. На заглавной фотографии те времена, когда Эрдогана и Гюлена можно было назвать политическими союзниками. Ныне они безусловно являются смертельными врагами, что накладывает личный отпечаток на попытки Эрдогана и Гюлена уничтожить друг друга.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com