Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 ноября 2018

На северо-западе Сирии уже достаточно продолжительное время сохраняется режим прекращения боевых действий между правительственными войсками и различными группировками боевиков.

Несмотря на то, что террористы время от времени продолжают обстрелы позиций сирийских войск, до полномасштабных боестолкновений пока дело не дошло.

Сирийские военные, соблюдая режим прекращения огня, не поддаются на провокации боевиков, сохраняя хоть и хрупкий, ненадежный, но мир.

Но надолго ли? Террористы, понимая, что правительственные войска связаны обязательствами по сохранению мира, в последнее время ведут себя все более нагло.

Военный источник рассказал «Русской Весне», что в последнее время участились обстрелы правительственных войск по всей линии соприкосновения. При этом боевики не ограничиваются огнём из стрелкового оружия.

Уже неоднократно на позиции сирийской армии падали мины, выпущенные из минометов крупного калибра. Помимо этого, сохраняется угроза применения боевиками тяжелого вооружения — танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня.

В пользу данного опасения говорит то, что, согласно разведданным, ряд террористических группировок в период с 27 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. провели серию учений и тренировок в различных районах провинции Идлиб по стрельбе из различных видов вооружения, в том числе из танков и крупнокалиберных орудий и миномётов.

Помимо этого, бандформирования провели несколько учебных боёв, цель которых обучить террористов штурму зданий при поддержке тяжёлого вооружения. Тренировки также проводились в ночное время суток.

Характер действий НВФ может указывать на то, что боевики готовятся в ближайшее время перейти в наступление на позиции правительственных войск с целью дестабилизации обстановки в Идлибе и срыва выполнения Меморандума по Идлибской зоне.

Но к такому повороту событий сирийская армия готова. Опыт, полученный в боях, подтверждает слова римского историка Корнелиуса Пенота «Si vis pacem, para bellum — «хочешь мира — готовься к войне», и к ней сирийские военные сейчас готовы, как никогда.

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