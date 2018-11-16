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Русские 300 спартанцев. Дмитрий Белоусов. Часть 2

08:18. 16 ноября 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Слава русского оружия.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/buqNMxT5c8E

Речь в эфире шла о событиях, происходящих в период конца 18 – начала 19 веков, когда русские солдаты и офицеры совершали подвиги на полях сражения во славу Русского оружия, во славу Державы.

Были рассмотрены следующие подтемы: фальсификации Запада, греки при Фермопилах 480г до н.э., Кавказские войны в конце XVII века, биография полковника Карягина, 17-й егерский полк, начало войны на Кавказе в 1801-1803гг, 1805 год, Гянджа и Джавад-хан, союз против России, Карабахское ханство и Фетх Али-шах, крепость Шуша и гарнизон Лисаневича, 50-и тысячная персидская армия принца Аббас-Мирзы, подмога в 493 солдата, первый день боев Карягина, “плевки” русского каре, “гуляй-город” и 40.000 персов, рапорты начальству, вылазка на фальконеты, предательство Лисенкова, прорыв в крепость Шах-Булах, справка о крепости Тигранакерт, осада крепости Шах-Булаха, военная хитрость Карягина, прорыв из Шах-Булаха, ров и герои (Гаврила Сидоров), защита пушек, крепость Мухрат, финальный бой компании, награды Карягину.

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Источник: www.youtube.com

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