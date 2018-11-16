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Ракета «Союз-ФГ» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-10» на орбиту (ВИДЕО)

21:36. 16 ноября 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:
Ракета «Союз-ФГ» успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-10» на орбиту (ВИДЕО) | Русская весна

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» успешно выведен на околоземную орбиту первой после аварии 11 октября ракетой «Союз-ФГ».

Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос».

«Грузовой корабль „Прогресс МС-10“ успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована 18 ноября в 22:30 мск», — говорится в сообщении.

Корабль доставит около 2,5 тонн различных грузов: более 1,3 тонны сухих грузов, 725 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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