Почему врачи в России живут на 20 лет меньше?

Продолжительность жизни врачей в России на 20 лет меньше, чем у людей других профессий!

Стоит ли у них лечиться?!

Этот вопрос беспокоит людей, озабоченных сохранением своего здоровья и здоровья родных и близких, в первую очередь, детей.

Столь глубоко он беспокоит и врачей, не желающих своей преждевременной смерти и располагающих современными принципами активного долгожительства и личным успехом сохранения здоровья и профилактики болезней с «неясной» этиологией.

В чем же причина такого парадокса? Почему одни врачи живут на 15-20 лет меньше, другие – на 20-30 лет дольше средней продолжительности жизни, сохраняя здравый ум, энергию, неустанное желание учиться, трудиться и радоваться жизни?

Перед моими глазами проходит череда умных, мудрых и добрых глаз врачей России и всего мира, продолжающих активно трудиться в 80, 90, 95 лет. Это окрыляет, вдохновляет непрерывно постигать организм человека, используя для этого современные достижения науки.

Но вернемся к большей части врачей, уходящих из жизни преждевременно. Почему это происходит?

Одна из причин - характер современного медицинского образования, который превращает медицину в расформированный по специальностям набор методик, приемов, средств и навыков. Узкопрофильные специалисты часто не имеют представления о том, что их главная задача - это поддержание здоровья, в том числе и своего, и профилактика болезней, а не только лечение гастрита, колита, кариеса или пародонтита...

Вдобавок имеет место неприкрытый негативизм к врачам более широкого профиля, как результат ревности узкопрофильных специалистов, занимающихся лечением нескольких десятков конкретных болезней.

Такие же проблемы есть в США и европейских странах. Они также снижают продолжительность жизни одних врачей от гнева, негодования и зависти, других – из-за нападок и стресса. Эти две антагонистические группы: официальные медики и валеологи (валеология – наука о здоровье) стоят по разные стороны баррикад.

Когда же на государственном и врачебном уровне появится понимание, что является более приоритетным: забота о здоровье граждан и своем личном здоровье, рост качества жизни и ее продолжительности илирасходы на здравоохранение и прибыли многочисленных фармацевтических компаний, наживающихся на здоровье людей, разоряющих их и государство?

Что важнее: учить здоровью, поддерживать его или иметь общество хронически больных людей и врачей, платить зарплату и оплачивать больничные листы?

Между тем, шаблонно принимая клятву Гиппократа, многие врачи может быть не знают, что Гиппократ, Авиценна и другие врачи Древности четко определили главную задачу врача - поддержание здоровья, а не лечение болезней.

Понимание этого снимет профессиональный «прессинг» с врачей, четко выполняющих свой священный долг, позволит улучшить здоровье всех людей и самих врачей, лечащих отдельные болезни, забывая о целостности организма и профилактике.

И хотя бы уровняет продолжительность жизни врачей и их пациентов. Эти слова кому-то могут показаться несуразными, но это реалии сегодняшнего дня, показывающие кризис современной традиционной медицины. Факты – вещь упрямая. Но каждый человек, даже далекий от государственных дел и медицины, если задумается, поймет это.

Профилактической медицины, как системы здравоохранения, программ медицинских учебных заведений с государственным субсидированием сегодня нет. Все пущено на самотек. Предпринимаются попытки улучшать методы лечения, диагностику, замещать утраченные функции и сами органы, разрабатывать новые протоколы лечения рака... Но болезни растут быстрее, усугубляются горой лекарств и их побочными эффектами.

Именно в этом кроются «корни» высокой смертности врачей, низкой продолжительности жизни их пациентов, расходов государства, бесконечных раздоров и распрей между врачами узких направлений медицины и врачами-валеологами, учащими здоровью. Так происходит не только в России, но и в успешных Америке и Европе, где расходы государств на медицину также неудержимо растут, а реальной заботы о здоровье нет.

Все силы и деньги уходят на бессмысленную и изнуряющую борьбу с болезнями. Таково состояние сегодняшней медицины: с врачей требуют ответственности за здоровье граждан, они вынуждены идти на поводу законов, назначать лекарства или жить в стрессе. Именно поэтому врачи и живут на 20 лет меньше своих пациентов.

Когда же хотя бы врачи перестанут «травить» друг друга? Неужели они не понимают, насколько дорога цена и дальше готовы платиться 15-20 годами своей жизни?

Эти вопросы задают себе пациенты, когда понимают безуспешность попыток одних врачей вылечить отдельную болезнь и их ярый негативизм по отношению к врачам, озабоченным лечением организма и профилактикой болезней. Стоят ли этого два десятка лет собственной жизни, страданий семьи, друзей и близких, финансовых подачек государства, лицензий, пожертвований, подарков от больных?

Часто врач платит жизнью за свои амбиции, нежелание учиться, разбираться, за свое вранье самому себе, что он помогает больному, снимая симптомы болезней, избавляет его от страданий, обрекая на инвалидность и мучительную смерть.

Однако закон «бумеранга» неумолим. Происходит раздвоение личности врача. Часть из них в глубине души понимает, что лечить надо больного (вернееучить быть здоровым), а не болезнь. Но государственная система этого не позволяет. А теперь еще и уголовная ответственность, которая падет в первую очередь на ответственных врачей – безответственные приспособятся и умело уйдут от закона. Совесть их не гложет.

А еще многочисленные финансовые околомедицинские структуры: страховые компании, фармацевтические фирмы и др. Им не выгодно лечить больного, а выгодно лечить болезнь. Чем дольше – тем лучше, желательно пожизненно. Фармкомпании не только учат за свой счет врачей (до 60% в ряде стран), но и повсеместно подкупают чиновников и ученых, якобы доказавших научную ценность какой-то очередной пилюли «здоровья».

Это не только увеличивает их личную выгоду, делает заметными «успехи» лечения аппендицита или артрита, но и придает значительный общественный, политический вес отдельным личностям за большой вклад в «здоровье» человека.

Врачи, которые не вписываются в навязанные стандарты и не принимают их, становятся гонимыми структурами государственного здравоохранения и нелюбимы пациентами, потому что последние не хотят потрудиться вместе с врачом над своим здоровьем, требуя от него гарантий и таблеток вместо изменения характера питания и режима жизни. Такие пациенты, бесконечно жалуясь в соответствующие органы (часто подстрекаемые другими врачами), очень сильно портят кровь врачам от Бога (к счастью, такие еще сохранились) и тоже в силу закона «бумеранга» платятся своим здоровьем и продолжительностью жизни.

Но жизнь справедлива. Из-за нравственных устоев, непонимания философии жизни, законов самосохранения, значимости собственного жизненного примера в отношениях с людьми (врачами, родителями, детьми, внуками), мы сокращаем жизнь, в первую очередь, себе.

Врач – это профессия от Бога (Сократ), и его нравственное поведение (общечеловеческая «зрелость») - главнейший из критериев врачебного профессионализма и ответственности за жизнь. Это важнейший стимул к дальнейшему саморазвитию, познанию глубин профессии, уверенность в том, что служение и следование своему долгу продляет жизнь.

Но нравственность и культура врача являются не только врожденными способностями человека. Они формируются в семье (династии врачей) и должны поддерживаться государством и программами ВУЗов. Отсутствие институтов социальной защиты врачей, поддержки семейных династий, травля и изгнание талантливых, неугодных большинству, ведет к вымиранию не только самих династий и врачей, но и профессии врача, как таковой.

Здравый смысл понимания своей беззащитности дает врачам единственный путь сохранения собственной жизни: жить и работать по-совести, получая от этого запас энергии, удовлетворения, здоровья, долгой и плодотворной жизни.

А ответ на вопрос о низкой продолжительности жизни врачей прост: это профессиональная узкопрофильность, амбиции, гордыня. Современная система образования и фармакологические «костыли» в виде справочника лекарств, где значится около миллиона химических препаратов – это поход в джунгли без местного проводника.

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Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации.

Чем меньше у нас здоровья и больше проблем, тем д а л ь ш е мы от

БОГА.

Источник: cont.ws